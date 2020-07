Nem sikerült a Tiszakécskének a főpróba

Lejátszotta utolsó előkészületi mérkőzését a Tiszakécskei LC csapata. Ezúttal otthonában fogadta a Dabas szintén NB III.-as gárdáját.

A vendégek kispadján Szabó István ült, aki két évvel ezelőtt az NB II.-ig vezette a tiszakécskeieket. A hazaiak a Molnár – Oláh, Fülöp, Csáki Farkas, Pongrác, Horváth Attila, Ternován, Szabó D., Nyilas, Zádori összeállításban léptek pályára. A második játékrészben lehetőséget kapott a kapuban Szemerédi, a mezőnyben pedig Zvara, Galacs, Tímári, Máté és Kiprich. A vendégeknél két olyan kezdő játékos is volt – Horváth Bence és Stefán Vadul –, akik korábban a tiszakécskei csapatban játszottak.

A Dabas kezdte jobban a játékot, mert már a nyolcadik percben egy szabadrúgásból a bal felső sarokba találtak, 0–1. Ezt követően feljött a Tisza-parti gárda, és sorra vezették támadásaikat. Egy ilyen támadás után Zádorit ugratták ki a 28. percben, aki nem hibázott, 1–1. A második játékrészt is a hazaiak kezdték jobban és Zádori ismét betalált, de a játékvezető les címén érvénytelenítette a találatot. Ezt követően Pongrácnak volt egy ordító ziccere, de kihagyta. Kicsit leült a mérkőzés, de a 72. percben a dabasiak egy hasonló támadás után, mint amiből a tiszakécskeiek lesgólt rúgtak, megszerezték a vezetést, 1–2. A találkozó hazai rohamokkal zárult, de az eredményen nem tudtak változtatni.

– Mindenből tanulni kell és a vereségből lehet a legtöbbet – értékelte a találkozót Nagy Sándor, a tiszakécskeiek vezetőedzője. – Azt is meg kell tanulnunk, hogy ki is kaphatunk. Az eddigi felkészülési mérkőzéseinken jó eredményeink voltak, köztük két NB II.-es csapat ellen. A mai találkozón kikaptunk, de talán ez a vereség jókor is jött: a főpróbán. Azért egy bajnoki és egy edzőmérkőzés között óriási különbség van. Sok helyzetet kidolgoztunk, de sokat ki is hagytunk, csak egyet tudtunk értékesíteni.

Szabó István, a Dabas vezetőedzője már érzelmesebb húrokat is megpendített. – Nagyon szeretek idejönni, szinte nem is voltam azóta, mióta megszűnt itt a munkám. Sok barátom van Tiszakécskén, idős szurkolók is, akik gratuláltak, ami nagyon jól esett, kicsit el is érzékenyültem. Nagyon szurkolok a Tiszakécskének, örökké az emlékemben él. Magáról a mérkőzésről annyit, hogy tudtam, hogy az ellenfelünk nagyon jó csapat, bízom benne, hogy feljutnak az NB II.-be, az NB III. Keleti csoportból. Véleményem szerint messze a legjobb csapat ebben az osztályban. A mostani egy jó mérkőzés volt, nekünk azért még van hová fejlődni, de megmutattuk, hogy tudunk játszani, és nem is volt olyan rossz ez a játék. Voltak azonban olyan periódusok, amikor a hazaiak teljesen átvették a játék irányítását, ilyenre a bajnokságban jobban oda kell majd figyelnünk. A mérkőzést kicsit presztízsnek is tekintettem, de nekem a saját csapatommal kell foglalkoznom, akiknek gratulálok, a Tiszakécskének pedig azt kívánom, hogy a következő évben NB II.-ben folytassák. Azt, hogy a mérkőzés után megvártak a nézők, talán azt mutatja, hogy a stábbal és a szurkolókkal valamit elértünk itt a Tisza partján.