Megyei kézilabdás körkép a tavaszi rajt előtt, 1. rész, NB II.

Néhány héttel a 2019/20-as bajnokság tavaszi idényének kezdete előtt Tomkovics Ákos, a Bács-Kiskun megyei Kézilabda Szövetség versenybizottságának az elnöke segített áttekinteni, hogyan szerepeltek a harmadosztályú Bács-Kiskun megyei csapatok az NB II-es bajnokságokban.

Az NB II.-ben, férfi­vonalon összesen hat Bács-Kiskun megyei csapat szerepel, ők három különböző csoportba vannak elosztva. Van, aki egyedül vitézkedik a mezőnyben a megyénkből, de van olyan csoport, ahol nem is egy megyei rangadóra kerül sor az idény során. Az NB II. Délnyugati csoportjában szerepel mindjárt három Bács-Kiskun megyei együttes is, a Baja, a Kalocsa és a Kiskőrös. – A tavalyi idény zárásakor a Baja a tabella alján végzett, amely a nyáron jelentős átalakításon ment keresztül – utalt a Sugó-partiaknál nyáron történt játékosmozgásra Tomkovics Ákos. – Az idegenlégiósoktól megszabadultak, és szegedi fiatalokkal erősítették meg a keretüket.

A bajaiak aztán remekül kezdték meg a 2019/20-as szezont, és a kezdeti lendület lényegében ki is tartott. A legnagyobb fegyvertényük a Kalocsa elleni megyei rangadó megnyerése volt, ráadásul Kalocsán sikerült véghezvinniük ezt a bravúrt, ami azért nem kis dolog. Jelenleg a 4. helyen állnak, bátran kijelenthető, hogy masszív, jó kis csapat a Baja.

Az egyik megyei riválisa, a Kalocsa mindig is meghatározó csapata volt a megyei férfikézilabdának, néhány évvel ezelőtt egészen a legjobb nyolcig meneteltek a Magyar Kupában. Az utóbbi években rendre dobogón vagy a körüli helyeken végeztek, a szezonban, amelynek a felénél járunk, az őszük a szokásosnál kissé gyengébben sikerült. Volt ugyanis az ősz folyamán egy kisebb hullámvölgy Kalocsán, amikor egymás után két vereséget szenvedett hazai pályán a csapat, a Bajával és a Nagykanizsával szemben. Utóbbi nem is meglepő, hiszen a Nagykanizsa magasabb osztályból esett ki, és azonnal vissza is akar jutni.

– De ez a mostani 5. helyük minden bizonnyal csak pillanatnyi állapot, hiszen a Délnyugati élcsoportja igen szoros, csak három pont az első öt helyezett közt a differencia – tehát egy jó tavasszal akár a dobogóra is újra odaérhetnek.

A Kiskőrös már régóta tősgyökeres résztvevője az NB II.-es bajnokságnak, ám az idén több gonddal is küszködtek. A keretük két meghatározó játékosa jelen pillanatban is sérült, a góllövőlista vezetőjének a térdét decemberben műtötték, még jelenleg is tart a rehabilitációja, egy másik kulcsember is még csak lábadozik. A Kiskőrös egyébként, akárcsak a Kalocsa, elsősorban helyi játékosokra épít. Jelenleg a 10. helyen állnak, de a tavasszal még sokat javíthatnak.

Az NB II. Déli csoportjában szerepel a KIKI Sport, amely Izsákon játssza a hazai mérkőzéseit. A 2018/19-es idényben az előzetesen vártnál egy kissé gyengébben teljesítettek, ezért az idén pozitív meglepetés a jelenlegi szereplésük, hiszen pillanatnyilag a Déli csoportban a 4. helyet foglalják el. Mindössze három vereségük van, ebből a háromból is kettő mindössze egygólos, tehát az egyesület, amelynek sikerült egy erős, masszív csapatot kiépítenie, nem csoda, hogy ott van a dobogó közelében.

Az NB II. Délkeleti csoportjában szerepel a Kiskunmajsa és a Bácsalmás. – A Kiskunmajsa is kifejezetten helyi játékosokra épít, tehát nincsenek máshonnan igazolt játékosaik – jellemezte a majsaiakat Tomkovics Ákos. – Régóta együtt van már a keretük, így egy igazi masszív csapatot alkotnak. Hazai pályán bárkire veszélyesek tudnak lenni, és rendre jó, izgalmas meccseket játszanak. Kiskunmajsával kapcsolatban azt is érdemes megjegyezni, hogy a közönsége, a kalocsaival együtt, kiemelkedik a mezőnyből. Majsán és Kalocsán is rendre telt ház van, óriási hangulatot tudnak varázsolni a hazai szurkolók, nagy élményt jelent mind a két gárda otthoni mérkőzése.

Ebben a csoportban újonc a Bácsalmás. Tavaly ugyan csak másodikak lettek a megyei bajnokságban, ám a tavalyi bajnok, a Kecskeméti Euroscale II. nem vállalta az indulást, így léphettek előre az almásiak. Nekik sajnos nem nagyon sikerült erősíteniük a nyáron, tehát lényegében a tavalyi keretükkel vágtak neki a küzdelmeknek. A csapat már eleve nem volt fiatal tavaly sem, és ugyebár az élet törvénye, hogy ez a helyzet előnyére már nem változik.

Női vonalon két Bács-Kiskun megyei csapat szerepel az NB II.-ben. Az egyik a Kecskeméti NKSE utánpótláscsapata, amely az NB II.-es felnőttbajnokság déli csoportjában szerepel. Az ő számukra elsődleges az ifjúsági bajnokság, a felnőttbajnokságban való indulást elsősorban azért vállalták be, hogy a fiatal játékosaik minél több meccsrutinra, tapasztalatra tegyenek szert. Ősszel egy meccset sikerült megnyerniük az Inárcs-Örkény ellen, a többin vereséget szenvedtek. De nálunk nem is az eredmény a cél, hanem a csapatépítés.

A bácsalmási PVSE második évben szerepel az NB II.-ben. Tavaly a középmezőnyben végeztek, most is itt tanyáznak. Tulajdonképpen a tabella élén álló egy-két csapat ellen nem, ám az összes többi gárda ellen – akár otthon játsszák az adott mérkőzésüket, akár idegenben – mindig veszélyesek tudnak lenni.

