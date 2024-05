Rendkívül szoros a playout állása, hiszen a hozott pontoknak is hála, egyes csapatok komoly hajrára voltak kényszerítve.

A Kecskemét hazai pályán újabb győzelemre készül, ezúttal a Körmend ellen

Fotó: Bús Csaba

Öt forduló, azaz a visszavágók kezdete előtt szinte megjósolhatatlan, ki fog kiesni. Az OSE-Lions 13 pontjával vezet, de a sereghajtó Kaposvár is 9 egységnél jár, ami azt jelenti, hogy csupán két győzelem van a felek között. A Kecskemét bár három győzelemnél és két vereségnél jár, csupán két pontot hozott magával, így 10 egységgel az utolsó előtti helyen áll. Ennek ellenére az kimondható, hogy a hírös városiak sorsa továbbra is saját kézben van.

– Én úgy gondolom, hogy az Oroszlányon kívül senki nem érezheti magát biztonságban a bennmaradást illetően. Másik szemszögből nézve ez a lebonyolítási rendszer, pontrendszer nem mondható igazságosnak. Elég furcsa ez a helyzet. Ha az előző három évet tekintjük, akkor a kiesők összeadva, összesen nyertek 16 meccset. Idén lehet, valakinek ennyi győztes mérkőzés sem lesz elég az NB I.-es tagság megőrzésére. A playoutban is előfordulhat az a helyzet, hogy hiába több sikert könyvelhet el ebben a szakaszban egy együttes, mégis annak kell búcsúznia. A mi helyzetünk változatlan. Bízunk a befektetett, alázatos és kemény munkában, és csak magunkra fókuszálunk – latolgatta az esélyeket az első körre visszatekintve Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója.

A kecskemétiek esélyeit növeli a folytatásban, hogy az első körben négyszer is idegenben lépett pályára a csapat, így a folytatásban négy hazai meccsen biztosítható be a bennmaradás. Hazai pályán egyébként is jó játékerőt képvisel a KTE.

– Ha már csak kettő meccset nyerünk ebből az első ötösből, akkor elégedettek lettünk volna. Végül háromszor hagyhattuk el a pályát győztesen. Ez persze még nem jelent semmit, de biztosította számunkra azt a helyzetet, hogy a saját kezünkben van a sorsunk. Kisebb problémákon kívül ez a második hét, hogy együtt tud készülni a teljes keret. Bízom benne, hogy a következő heteket is mindenki egészségesen fogja tudni lejátszani, és elkerülnek minket azok a balszerencsék, amelyek az egész szezont jellemezték eddig – tette hozzá Ivkovic Stojan.

A következő lépést a Körmend ellen teheti meg a Messzi István Sportcsarnokban a Kecskemét. Idegenben már nyerni tudott egyszer a gárda, akkor 74–80-ra gyűrték le a Vas vármegyei riválist. Hazai pályán most is a sikeres folytatás a cél.

– A Körmendnek nagyon erős játékosállománya van. Számomra meglepő, hogy ők is, és mellettük még több csapat is végül a playoutban kell, hogy befejezze a szezont. Ha ugyanolyan egységesen tudunk kosárlabdázni hazai környezetben, mint az alapszakasz végén és a playoutban, akkor minden esélyünk megvan a sikerre. Ha a soron következő négy hazai meccsünkből legalább hármat tudunk hozni, akkor bent kell, hogy maradjunk – mondta Ivkovic Stojan.

A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.