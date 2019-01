Megvédték a címüket a Bács-Kiskun megyei sporik

Az elmúlt hétvégén, Miskolcon rendezték meg a 14. Országos Sípmester Fesztivált, a tornát, amelyen a játékvezetők mutathatják meg a focitudásukat. A Bács-Kiskun megyei játékvezetők csapata a tavalyi, Pécsett rendezett fesztivál győzteseként címvédőként érkezett Miskolcra, és Borsodból is címvédőként térhetett haza.

A kétnapos rendezvényen a csapatok szombaton vívták a csoportmérkőzéseket. A Bács-Kiskun megyei játékvezetők a négy mérkőzésből hármat megnyertek, egy találkozón, Jász-Nagykun Szolnok megye ellen megosztoztak a pontokon. Vasárnap a negyeddöntőkkel folytatódott a viadal, és miután megyénk sporijai vasárnap sem tudtak hibázni, azaz mind a negyeddöntőt, mind az elődöntőt, mind pedig a döntőt megnyerték, az idén is torna-győztesként térhettek haza. A Bács-Kiskun megyei küldöttség edzőjével, Marozsi Gáborral beszélgettünk.

–Tavaly év végén ön még – hogy teljes képzavarral éljünk – három végén égette a labdarúgó gyertyát. A megyei első osztályban asszisztensként lengetett, az SC Hírös-Ép labdarúgó, illetve a Scoregoal futsal csapatában pedig igazolt játékos volt. Az idén változott valamit?

–Lényegében nem, megmaradt ez a három szál, csak annyiban módosult a felállás, hogy az SC Hírös- Épnél már nem játékos vagyok, hanem utánpótlás edző. Az idén is asszisztensként lengetek a bajnoki mérkőzéseken, csak éppen egy osztállyal följebb, a nyáron ugyanis fölkerültem az NB III-as keretbe, ugyanakkor továbbra is a Scoregoal igazolt játékosa maradtam. Ám mivel igazolt játékos vagyok, és ezen a tornán igazolt játékosok nem szerepelhetnek, így edzőként kísértem el a kollégáimat Miskolcra, a sípmesterek tornájára.

–A címvédés volt a cél? Annak a reményében utaztak Miskolcra?

–Erre nyugodt lélekkel mondhatom, hogy igen. Ha már az ember egyszer elmegy egy tornára, miért ne akarná megnyerni, pláne, ha címvédőként érkezik. Útközben is morfondíroztunk azon, hogy igaz, hogy most kénytelenek vagyunk elvinni Miskolcra a győztesnek járó vándorserleget, de ha már tavaly, Baranyából hazahoztuk Bács-Kiskun megyébe, akkor az idén sem kellene Borsodban hagyni.

–Nem is hagyták. Melyik volt a legnehezebb meccs?

–Egyértelműen a Győr-Moson-Sopron megye elleni elődöntő. Bár 2–0-ra győztünk, tehát az eredmény könnyű győzelmet sugall, ám a látszat csal, azon a meccsen az eredmény lehetett volna akár 2–2 is, hiszen a Győr rúgott két kapufát, illetve a mezőnyben is teljesen kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, de jó csapatnak szerencséje is van, és az egész tornát tekintve véleményem szerint meg is érdemeltük, hogy a szerencse mellénk álljon azon a mérkőzésen. A döntő viszonylag sima meccs lett, vezettünk 3–0-ra is, aztán 4–1-re is, a végén feljöttek ugyan a Pest megyeiek 4–3-ra, de az inkább annak tudható be, hogy a végére talán egy kicsit kiengedtünk, ám a játék képe alapján játék közben sem lehetett kérdéses a mérkőzés alakulása.

–Amikor a játékvezetők fociznak, ki vezeti a meccset? Valahol talán az dukálna, hogy sérelmekkel teli vezérszurkolók fújjanak.

–Ahogy az orvos, ha beteg, úgy másik orvoshoz megy, és ahogy a fodrászok haját sem a vendégeik, hanem kollégáik nyírják, úgy természetesen a sporik mérkőzéseit is sporik vezetik. Mindegyik megye küldöttsége egy tizenkét fős játékoskeretből állt, és mind a húsz stáb – a tizenkilenc megye és Budapest küldöttsége – vitt egy játékvezetőt is. A meccseket két-két játékvezető vezette, és már a sorsolásnál úgy osztották el a játékvezetőket, hogy senki ne találkozzon a saját csapatával, sem a csoportmérkőzéseken, sem az egyenes kieséses ágon.

–Reklamálnak-e a játékvezetők?

–Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de ezen a tornán nem volt jellemző a reklamálás. A meccs heve persze mindenkit elragadhat, úgyhogy egy húszcsapatos torna azért nem megy le reklamálás nélkül, de odáig azért nem fajultak a dolgok, hogy mondjuk szövegelésért lapot kellett volna elővenni. A pályán éppen a játékvezetők értik a legjobban, hogy kollégájuk bizonyos esetekben mit miért fúj. Ugyanakkor játékvezetői szemmel ez a legnehezebb helyzet, amikor kollégáknak kell dirigálni, hiszen ez automatikusan presztízskérdés. De egyébként az egész torna sportszerűen zajlott. Még a döntőben is mindössze talán két vagy három szabadrúgást kellett megítélni. A küzdelem persze annál kiélezettebb volt, és nem csak a döntőben, hanem az egész tornán.

A Bács-Kiskun megyei csapat játékosai: Antal Péter, Béleczki László, Bornemissza Norbert, Fehérvári Patrik, Garai Péter, Katona Balázs, Katona György, Kiss László, Nagy Attila, Szvetnyik Bence, Topálszki Szabin, Tóth Róbert.

Edző: Marozsi Gábor

Csapatvezetők: Losonczy László, Losonczy Anikó, Fazekas János, Harsányi József, Holczimmer Andor.

A tornán a mérkőzéseket vezető játékvezetők sorában Bács-Kiskun megyét Kiss Anikó Tünde képviselte.

Csoportmérkőzések:

Bács-Kiskun–Baranya 3–2

Bács-Kiskun–Jász-Nagykun Szolnok 2–2

Bács-Kiskun–Zala 3–2

Bács-Kiskun–Veszprém 3–2

Negyeddöntő: Bács-Kiskun–Pest Megye 4–2

Elődöntő: Bács-Kiskun–Győr-Moson-Sopron 2–0

Döntő: Bács-Kiskun–Budapest 4–3

A torna legjobb kapusa a Bács-Kiskun megyeiek hálóőre, Katona Balázs lett.

