Még várat magára az első tiszakécskei győzelem

A Merkantil Bank Liga NB II.-es labdarúgó bajnokság 9. fordulójában a Tiszakécskei LC a Szentlőrincet fogadta. A hazaiak számára csak a győzelem volt elfogadható eredmény, de ezt nem tudták megvalósítani.

A Tisza-partiak ennek tudatában léptek pályára, és már mindjárt a mérkőzés elején átvették a játék irányítását, amit egy Csáki fejes is bizonyított. Úgy tűnt, hogy a vendégek nem találják a helyüket a pályán, bár a mezőnyben harcosan játszottak. Igazi helyzet a 29. percben adódott a Tiszakécske előtt, amikor is Gyurján Bence jobb oldali beadását Kovács Barnabás a jobb kapufára pörgette. Öt perccel később meg is született a hőn áhított vezetés. Gyurján jobb oldalról beadott labdáját Szalay Szabolcs közelről a jobb alsó sarokba lőtte 1–0.

A 40. percben Szalay elfutott a jobb oldalon, beadásáról Heffer centiméterekkel maradt le.

Az 50. percben Heffler jobb oldali szabadrúgást Prokop a gólvonalról ütötte ki. Egy perccel később a vendégek is gólt szereztek. Bal oldali beadás után Grumic a bal alsó sarokba fejelt 1–1. A 65. percben Visinka Ede cserékkel próbálta felrázni a csapatot. Ez valamennyire sikerült is, mert a hazaiak mindent egy lapra téve harcoltak azért, hogy újabb gólt szerezzenek. De a foci már csak ilyen, ez a vendégeknek sikerült. Mervó éppen csak beállt, az első labda érintésénél gólt szerzett, jobb oldali beadás után úgy fejelt, hogy a labda a kapufát érintve került a tiszakécskei hálóba 1–2. A hátra lévő időben már egyik fél sem tudott helyzeteket kialakítani, így maradt az eredmény.

A tiszakécskeiek úgy mentek fel a pályára, hogy ezen a mérkőzésen nyerniük kell. Az első játékrészben jól is fociztak, és a vezetést is megszerezték. A második játékrészben a Szentlőrinc hamar egyenlített, de ezt követően is támadtak a Tisza-partiak. Úgy tűnt, hogy a vendégek az egy ponttal is elégedettek, de egy jól sikerült jobb oldali akció után a vezetést is megszerezték. Ezen a mérkőzésen a tiszakécskeiek nem érdemeltek vereséget, legalább az egy pontra jók voltak.

– Sajnálom, hogy kikaptunk, mert szerintem ez nem volt benne a mérkőzésben – nyilatkozta a találkozó után Visinka Ede. – Tudtuk, hogy a Szentlőrinc nagyon kellemetlen ellenfél, hasonlóan nyerték meg a korábbi meccseiket is. Vasárnap mi akartunk futballozni, mi kezdeményeztünk, a mi részünkről több volt ebben a meccsben, nem érdemeltünk vereséget. Ha azt mondom, hogy győzelem szagú volt, akkor sem állítok valótlant. Sokkal bátrabban kell bizonyos szituációkban reagálnunk, elől és hátul is, akkor tudunk elindulni felfelé a tabellán. Abban biztos vagyok, egy pozitív eredmény sokat segítene. A játékban már látom a fejlődést, meg tudjuk bontani az ellenfelet, belülről, kívülről és a széleken is. A hit hiányzik a csapatból, hogy képesek legyünk elhinni, hogy tudunk nyerni. Amíg ez nem fog megtörténni, addig sajnos szenvedni fogunk.

– Az első félidőben, illetve az első gólig a Tiszakécske dominált a mérkőzésen– vélekedett Sluka Marián. – Nem azt játszottuk, mint amit az előző fordulókban. Nem voltunk aktívak a védekezésben, nem tudtunk labdát szerezni, nem voltunk agresszívak és párharcokat sem tudtunk nyerni. Az egyenlítő gól után magunkra találtunk, és a megbeszélteket játszottuk. Úgy érzem, hogy megérdemelten fordítottuk meg a mérkőzést és nyertük meg a találkozót. A Tiszakécske jó csapat, a jövőben biztosan jobb eredményeket fognak majd elérni.

Tiszakécskei LC–Szentlőrinc 1–2 (1–0)

Tiszakécske, 300 néző. Vezette: Nagy Róbert (Márkus Tamás, Berényi Ákos)

Tiszakécske: Holczer – Oláh M., Kiprich (Pál A. 82.), Csáki, Uzoma, Erdei, Kovács B., Pongrácz (Albert Á. 65.), Gyurján (Vachtler 65.), Heffler, Szalay Sz. (Kalmár 72.). Vezetőedző: Visinka Ede

Szentlőrinc: Prokop – Tamás L., Keresztes, Havas A., Erdélyi, Németh M., Harsányi (Cenaj 74.), Törőcsik, Biben (Kiss-Szemán 74.), Stanovic, Grumic (Mervó 86.). Vezetőedző: Sluka Marián

Gólszerző: Szalay (1–0) a 34., Grumic (1–1) az 51., Mervó (1–2) a 86. percben.