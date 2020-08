Kupameccsekkel indul az idény

Újra tétmérkőzéseket vívnak a megyei csapatok, ugyanis ezen a hétvégén rendezik meg a Magyar Kupa megyei első fordulójának a küzdelmeit. Bács-Kiskun megyében kilenc mérkőzést vívnak, ötöt szombaton, négyet vasárnap.

Március 15-én fújták le a játékvezetők az utolsó hivatalos megyei tétmérkőzéseket, azt követően az első osztályt kivéve leállt a futballélet Magyarországon. Július elején aztán elkezdett éledezni az alsóbb osztályú futballélet, de eddig edzésekre és előkészületi mérkőzésekre volt mód. Egészen mostanáig, ezen a hétvégén ugyanis a Magyar Kupa első fordulójával megkezdődik Bács-Kiskun megye számára a 2020/21-es évad.

A kupaküzdelmekbe négy megyei másodosztályú gárda nevezett be. Az elmúlt években az alsóbb osztályú csapatoknak a kupában ritkán termett babér. Az idei sorozatba négy megye kettes gárda nevezett be – mindannyian a megye kettő Északi csoportjában szerepelnek ősztől –, és ha már beneveztek, szeretnék kiharcolni a továbbjutást. Az esélyeket természetesen máshogy látják az érintettek.

A Kiskunmajsa csapatánál nem volt a nyáron nagy játékosmozgás, ketten érkeztek, ketten távoztak. – Egy jó erőkből álló Kecelt fogadunk szombat délután – nyilatkozta Kószó László, a majsaiak mestere, majd számszerűen is felvázolta az esélyeket. – Véleményem szerint 60/40 százalékban a megye egyes ellenfelünk az esélyesebb. Jó erőkből áll a Kecel, jól ismerem őket, személyesen is sok ismerősöm, barátom van náluk. Igazi presztízsmérkőzés lesz, az eredmény tekintetében nem jósolgatok, azt viszont remélem, hogy akik megnézik a meccset, azok jól járnak.

A Solt újonc a megyei másodosztályban, hiszen tavaly még a megyei harmadosztály Északi csoportjában szerepelt, feljebb nevezésének jogosultságát azonban aligha vitathatja bárki, hiszen magabiztosan, százszázalékos teljesítménnyel vezették a bajnokságot, amikor azt félbeszakították. A Solt eddig négy játékossal erősített. – Nem mondhatnám, hogy ugráltam örömömben, amikor a Kiskunfélegyházát kaptuk – nyilatkozta Kerekes Béla, a soltiak mestere. – A KHTK-t a megye egyes mezőny kiemelkedő csapatának tartom, évek óta magas színvonalon teljesít, így a párosításnak egyértelműen a Félegyháza az esélyese. Az előkészületi mérkőzéseink jól sikerültek, annak pedig örülünk, hogy egyáltalán újra tétmeccset vívhatunk. Természetesen nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, de azt azért nem szabad elfeledni, hogy itt egy tavaly még megye hármas gárda csap össze egy olyan klubbal, amelynek a soraiban Tököli személyében BL-mérkőzéseket vívott játékos játszik. Azt ugyanakkor tudjuk, hogy a szurkolóink is nagyon várják már az első tétmérkőzést, így annyit mindenképpen ígérhetek, hogy nem adjuk olcsón a bőrünket.

A Pálmonostora háza táján túl nagy játékosmozgás nem volt az idén, három játékost igazoltak, ketten távoztak. A felnőttcsapat edzője maradt Bosánszki Mihály, őt kértük fel egy kis esélylatolgatásra.

– Természetesen szeretnénk továbbjutni, ugyanakkor tudjuk, hogy a mérkőzés esélyese a Lajosmizse. A Mizse a megye egy középmezőnyéhez tartozik, ráadásul ahogy hallottam, a nyáron még erősödtek is. Mindenképpen meglepetés lenne, ha nekünk sikerülne továbblépni, ennek ellenére megpróbáljuk kiharcolni a továbbjutást. Játszottunk már velük pikáns mérkőzéseket, mellettünk szól, hogy hazai pályán játszunk. Egyszer kilencven perc alatt bármi megtörténhet, egy esetleges döntetlen esetén pedig már azonnal büntetőket rúgunk, így abban bízom, hogy bármi előfordulhat.

Az SC-Hírös Ép vasárnap délután fogadja a Bácsalmást. Kitl Zoltán, az SC Hírös-Ép nyáron kinevezett edzője elsősorban a mérkőzést övező bizonytalansági faktorokat emelte ki. – Igazi sötét ló a Bácsalmás, egyrészt azért, mert igen sok változás volt a keretükben a nyáron, másrészt pedig azért is, mert nem lehet tudni, milyen kerettel érkeznek Kecskemétre. Vannak délvidéki játékosaik, az ő szereplésüket a járványhelyzet is befolyásolhatja akár az utolsó pillanatban is. Ettől függetlenül úgy látom, ötven-ötven százalék a két csapat esélye a továbbjutásra. Mi a korábbi években is szerettünk volna továbblépni a kupában, de rendre a KHTK együttesét kaptuk. Az idén végre sikerült őket elkerülni. Szeretnénk kivívni a továbbjutást az első körből, amit nagy sikernek tartanánk.

SZOMBAT, 17 óra

Kiskunmajsai FC–Kecel FC

V.: Allaga Iván (Stefánovits Gábor, Szabó Gábor)

Solti FC–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Sebestyén László (Apró Ferenc, Géró István)

Pálmonostora SE–Lajosmizsei VLC

V.: Tóth Csaba (Molnár Alex, Minda Róbert)

Harta SE–Akasztó FC

V.: Kiss Sándor (Rabi József, Váczi Levente)

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Szabadszállási SE

V.: Polyák Attila (Tóth István, Hagymási Attila)

VASÁRNAP, 17 óra

SC Hírös-Ép Egyesület–Bácsalmási PVSE

V.: Kiss Anikó (Ézsiás Gábor, Krepsz László)

Kiskőrösi LC–Jánoshalmi FC

V.: Nagy Attila (Bosnyák Sándor, Horváth Béla)

Soltvadkerti TE–Kerekegyházi SE

V.: Fehérvári Patrik (Rácz Béla, Papp Gergely)

Kalocsai FC–Kecskeméti LC

V.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Baranyai Dávid)