Közvetlen riválisát fogadja a tiszakécskei alakulat

A Cegléd után újabb nehéz mérkőzés vár a Tiszakécskei LC NB III.-as csapatára. A Keleti csoport tizenkettedik fordulójában vasárnap 17 órakor az Eger lesz az ellenfele a kécskei városi sportcentrumban.

Az elmúlt hét végén hatalmas küzdelemben győzte le a Tiszakécske a Ceglédet Máté János tizenegyesből lőtt találatával. Október 4-én újabb nehéz feladat vár a Tisza-parti kisváros gárdájára, az Eger csapata érkezik hozzájuk. A tabellán mindössze egy ponttal előzi meg ellenfelét a Tiszakécske, igaz, a hazaiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Az egriek az előző fordulóban magabiztosan, 4–0-ra győztek a Hatvan ellen, így kellő önbizalommal léphetnek pályára. A találkozóról Máté Jánost kérdeztük, aki az egykori tiszakécskei játékossal, Kardos Ferenccel (ő jelenleg a Tiszafüredben játszik) azonos találattal, tizenegy góllal vezeti a Keleti csoport góllövőlistáját.

– Számunkra minden mérkőzés fontos, nem csak az Eger elleni, mert a végelszámolásnál minden pont számítani fog – mondta a csatár. – Az a lényeg, hogy mindig stabilan tudjunk teljesíteni, és győzni tudjunk. A közvetlen riválisunk elleni találkozóra nagyon oda kell figyelni, mert több rutinos, NB I.-et és NB II.-t megjárt labdarúgójuk is van. Száz százalékot kell ahhoz nyújtani, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. Sajnálatos módon a keretből többen is sérültek, így ránk még nagyobb feladat hárul. Akik a kezdőcsapatot alkotják, és azok is, akik csereként állnak be, tisztában vannak azzal, hogy hétről hétre jól kell teljesíteni, mert csak így tudjuk elérni a célunkat, még pedig azt, hogy feljussunk a magasabb osztályba. Nem örülünk annak, hogy sok a sérültünk, de annak igen, hogy játszhatunk. Reméljük, hogy a sérültjeink hamarosan visszatérnek és akkor még erősebbek leszünk.

Azzal kapcsolatban, hogy Kalmár Ferenccel együtt vezetik a góllövőlistát, Máté János azt mondta, hogy ez motiválja őt. Úgy tud segíteni a csapatnak, ha minél több alkalommal betalál az ellenfelek kapujába. A helyzetek kidolgozásában segítenek neki játékostársai. Azt még hozzátette: nem az a fontos, hogy csak ő lőjön gólt, az is jó, ha ezt a csapattársak teszik meg, a lényeg az, hogy nyerni tudjanak.

A 12. forduló további párosításai. Vasárnap: DVSC II.–BVSC, 12:30 órakor. Cegléd–Balassagyarmat, Kisvárda II.–Tiszafüred, Sajóbábony–Salgótarján, Tiszaújváros–Mezőkövesd II., DVTK II.–Sényő, Jászberény–Putnok, Gyöngyös–Tállya, Füzesgyarmat–Hatvan, mindegyik 15 órakor.

A Keleti csoport állása

1. Tiszakécske 11 9 1 1 35–7 28

2. Jászberény 11 8 2 1 33–12 26

3. Eger 11 7 3 1 24–4 24

4. Tiszafüred 11 6 1 4 23–21 19

5. BVSC 10 5 4 1 23–13 19

6. Tiszaújváros 11 5 2 4 16–14 17

7. Sényő 11 5 1 5 24–17 16

8. Füzesgyarmat 9 5 1 3 14–9 16

9. DVSC II. 11 4 3 4 20–19 15

10. Putnok 10 4 3 3 16–16 15

11. Salgótarján 11 4 3 4 17–22 15

12. Cegléd 11 4 1 6 11–16 13

13. Kisvárda II. 11 3 4 4 16–21 13

14. Balassagyarmat 11 3 4 4 12–18 13

15. Gyöngyös 11 3 2 6 15–26 11

16. Hatvan 11 3 2 6 11–23 11

17. Tállya 11 2 5 4 9–14 11

18. DVTK II. 11 2 3 6 19–22 9

19. Sajóbábony 11 2 2 7 12–29 8

20. Mezőkövesd II. 11 – 1 10 7–34 1