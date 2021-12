Kötelező a győzelem a Kunszentmiklósnak

Az NB II.-es bajnokságban a férfiaknál a tizedik, a nőknél a tizenegyedik fordulót rendezik

NB II. férfi Dél-nyugati csoport:

Szombat 18 óra

Kalocsai KC–MK Pelinkán Siklós KC

Kalocsa, vezeti: Maródi István, Novák Péter.

Kolics János, a Kalocsai KC vezetőedzője: – Nagy nehézségekkel küzdöttünk a Kiskőrös elleni mérkőzés előtt, mivel volt két eltiltott és egy beteg játékosunk, illetve a pécsi visszajátszó emberünket nem engedték el. Nehezen kezdtük a mérkőzést, elsősorban amiatt, hogy nem volt megfelelő kapusteljesíményünk, az első félidőben a kapusaink összesen egy labdát fogtak. A második félidőben feljavult a védekezésünk és ezzel párhuzamosan a kapusteljesítményünk is. Védekezőtaktikát váltva vegyes védekezéssel megzavartuk az ellenfél támadójátékát és ezzel tudtuk sikerre vinni a mérkőzést, és nyerni 32–38-ra. A Siklós elleni találkozón kötelező a győzelem. Javítanunk kell ehhez a kapusteljesítményen. Az átlövőjátékunk a Kiskőrös ellen jó volt, a lerohanás, gyorsindítás a rendezetlen védelem elleni támadás lehet a kulcs a Siklós ellen.

Férfi Déli csoport:

Szombat 18 óra

Mizse KC–Csepel DSE

Lajosmizse, vezeti: Major Gábor, Szuromi Attila.

Avar György, a Mizse KC vezetőedzője: – Az előző fordulóban az Alba ellen 29–35-re nyertünk. Több sebből véreztünk, de a fiúk maximálisan betartották a megbeszélteket. Ugyan hat góllal nyertünk, de vezettünk 11 góllal is. A 13 játékos, akivel elutaztunk teljes mértékben odatette magát. Azt szeretnénk, ha az utolsó két mérkőzésen is győztesen hagynánk el a pályát, az Albánál annyi előnyünk volt, hogy nagyon sok játékost ismertem tőlük, és kicsit taktikailag is tudtunk készülni rájuk. A Csepel egy fiatal, feltörekvő csapat, ahol maximális koncentrációval tudunk csak sikeresek lenni.

Szombat 18 óra

TFSE–Kecskeméti TE U23

Budapest, vezeti: Garai Balázs, Varasdi Levente.

Mogyorós Zoltán, a KTE U23-as csapatának edzője: – A Bugyi SE ellen 36–32-re győztünk a kilencedik fordulóban. A győzelem ellenére mutatták már jobb formájukat is a fiúk. Bízom benne, hogy a hétvégén meg tudjuk lepni a TFSE csapatát hazai környezetben és el tudjuk hozni a két pontot. Minden azon múlik, hogy fejben mennyire leszünk tiszták.

Férfi Dél-keleti csoport:

Szombat 18 óra

Kiskunmajsai KC–Pick Szeged U23

Kiskunmajsa, vezeti: Ihész Ajtony Adrián, Szántó Tamás.

Kun Tamás, a Kiskunmajsai KC vezetőedzője: – A Kondoros ellen az első félidőben nem volt semmi problémánk, működött a védekezésünk, addig amíg ez ment, tudtuk ellensúlyozni a támadásaikat. Utána fegyelmezetlenné vált a csapat, nem tartották be a taktikai utasításokat, amit kértem tőlük és a végére csak szaladni tudtunk az eredmény után. Sajnos nem tudtunk megújulni, így 32–28-ra nyertek. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok a Pick Szeged ellen, szerencsére sokkal jobb a mérlegünk hazai pályán, mint idegenben, úgyhogy szeretnénk a Pick fiataljait egy nehéz feladat elé állítani, ha pedig jól játszunk, akkor talán még pontot is tudnánk otthon tartani és akkor nagyon boldog lennék. Egy agresszív, kemény védekezésre lesz szükség és sokkal kevesebb védekezési hiba, mint a hétvégén.

Női Déli csoport:

Vasárnap 17 óra

Mizse KC–Érd U22

Lajosmizse, vezeti: Biri Ákos, Kiss Sándor.

Hollós Máté, a Mizse KC vezetőedzője: – A tizedik fordulóban 14–30-ra győztük le a Miklós KC-t. Egy nagyon jó mérkőzést játszottunk támadásban és védekezésben, amire készültünk azt maximálisan be is tartották a lányok. Sajnos kevesen utaztunk sérülések és betegségek miatt, de fontos két pontot sikerült behúzni idegenben. Az Érd ellen egy okos támadójáték szükséges, illetve kőkemény védekezés lehet a kulcs. Próbáljuk összerakni a támadójátékot és védekezést is, amit ugyanúgy keményen, zártan kell megoldanunk, akkor pedig két ponttal tudunk búcsúzni az őszi szezontól.

Szombat 18 óra

Miklós KC–Malév-PSK

Kunszentmiklós, vezeti: Asztalos-Demus Mónika, Kovács Kamilla.

Ulicska Milán, a Miklós KC vezetőedzője: – Sajnos jelen helyzetben a csapatunk képességei nem érik el az NB II.-es színvonalat. Elég sokáig bíztam a társaságban és próbáltam lelket önteni a játékosokba és feltüzelni őket, de rengeteg technikai hibával játszva, nagyon dekoncentrált teljesítményt nyújtva vereséget szenvedtünk a Mizsétől. Az utolsó mérkőzésünk jön az őszi időszakban, ráadásul hazai környezetben. Tulajdonképpen ez az utolsó szalmaszál abból a szempontból, hogy a jövőben esetleg bentmaradjunk ebben az osztályban. Ha most sem sikerül megszerezni a két pontot a sereghajtó MALÉV-PSK ellen, akkor még a matematikai esélyeink is elszállnak a jövőre nézve. Ez egy élet-halál mérkőzés lesz, nagyon nagy kérdőjel, hogy ez a lányokra még nagyobb nyomást helyez, vagy felszabadultságot hoz, és ki fogjuk-e tudni magunkból azt hozni, ami a győzelemhez szükséges. Nagyon változékony arcát mutatja folyamatosan a csapat, de reménykedem a győzelemben. Ez azon fog múlni, hogy milyen mentális állapotban érkezünk a mérkőzésbe.

Női Dél-keleti csoport:

Vasárnap 15 óra

XVI. Ker. KMSE–Kecskeméti NKSE

Mogyoród, vezeti: Kovács Márk, Pál Csaba.

dr. Paic Róbert, a KNKSE vezetőedzője: – Az előző mérkőzésen a Szarvas ellen is győztünk 32–26-ra. Kemény meccsnek ígérkezett, de nagyon koncentráltan és jól álltunk hozzá. Az első félidőben megmutattuk, hogy mi uraljuk a mérkőzést. Jól ment a támadás és a védekezés is. A második félidőben alábbhagyott a koncentráció, látszott, hogy szezon vége van, a fejekben is volt egy kis probléma, de túl léptünk ezen, és végül hat góllal nyertünk. Ez volt az utolsó kiemelten fontos mérkőzés, amit sikerült is behúzni, most már a XVI. Ker. ellen simán kell nyernünk, bármilyen csapattal is megyünk. Fejben ott kell lenni, de azzal a mentalitással és hozzáállással, ahogy a szezon eddigi részében végeztük a munkánk nem lehet probléma, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Az a cél, hogy minél nagyobb gólkülönbséggel nyerjünk, javítva a gólarányunkon, hogy a későbbiekben, ha ez lesz a szempont a feljutásnál, akkor ez is mellettünk szóljon. Tudom, hogy a kötelező győzelmek a legnehezebbek, de ebben a pillanatban a két csapat között rettenetesen nagy különbség van, úgyhogy igyekszünk ezt a pályán is bebizonyítani.

Vasárnap 11 óra

Csorvási SK–Bácsalmási PVSE

Békéscsaba, vezeti: Bíró Eszter, Kavalecz Klaudia.

Dankó Ervin, a Bácsalmási PVSE vezetőedzője: – A Gyulasport ellen 36–27-re győztünk. Nehéz mérkőzés volt, az elején még nem voltunk túl jók, hiszen mind a két irányítónkat nélkülöznünk kellett. Emiatt nem voltak jó előjeleink, de aztán nagyon jól teljesített a csapat, jól kézilabdáztunk, a taktikát végig betartották a lányok, és így utólag könnyű győzelmet arattunk. Ezek a problémáink viszont a Csorvás ellen is meglesznek, így nem lesz könnyű mérkőzés, illetve egy vasárnap 11 órás mérkőzés sosem egyszerű. Az esélyek a Csorvás mellett szólnak, de mindent meg fogunk tenni, hiszen nagyon fontos két pontról van szó, mivel szépen zárhatnánk az őszt ha onnan is pontot tudnánk hozni.

Bács-Kiskun megyei férfi I. osztály:

Szombat 16 óra

Mizse KC–Balogh Tészta TVSE

Lajosmizse, vezeti: Major Gábor, Szuromi Attila.

Bács-Kiskun megyei női I. osztály:

Szombat 18 óra

NNKSZE–Kiskunmajsai KC

Nemesnádudvar, vezeti: Sándor György, Szabó Balázs.

Szombat 18 óra

STE-BS Plastic–Kiskőrösi NKSZSE

Soltvadkert, vezeti: Horváth Zoltán, Járdi Attila.

Vasárnap 16 óra

Kalocsai KC–Kiskunhalasi UKSC

Kalocsa, vezeti: Herceg Udo, Piller Tamás.

Borítóképünk archív felvétel.