Kis különbséggel nagy meccset nyert a ScoreGoal

Az futsal NB I.-ben a három forduló után két győzelmet learató SG Kecskemét Futsal az Újpest RFC-220Volt csapatát fogadta hétfő este a Messzi István Sportcsarnokban. Szoros mérkőzésnek ígérkezett a találkozó, az is lett.

A 2. percben Móra tálalta le Ristic elé a labdát, aki óriási lövést zúdított a kapura, ám a labda a kapufáról visszapattant. Egy veszélyes, a hazai kapu előtt kialakult kavarodást követően kecskeméti dominancia jellemezte a játékot, olyannyira forrósodott a vendég térfélen a helyzet, hogy a 7. percben a vendégek játékos-edzője, Póta Balázs időkéréssel igyekezett rendezni a sorokat. Ez némiképp sikerült, bár a 9. percben Móra kemény, lapos bombája csak hajszállal kerülte el a bal alsó sarkot. Ezt követően egy középre lőtt újpesti labda okozott riadalmat, de Tombácz a helyén volt. A hajrában Scherban és Simic előtt is ott volt a lehetőség a vezetés megszerzésére, ezek a helyzetek azonban kimaradtak, így 0–0-val ért véget az első húsz perc.

Újpesti lehetőséggel kezdődött a második felvonás, majd a 22. percben egy szögletet Gravrilovic ívelt át a túloldalra, Mánya irtózatos erejű bombát küldött meg kapásból, a labda azonban elsuhant a jobb alsó mellett. Egy percre rá a vendégek nagy kedvvel játszó, helyenként varázslásra is képes brazilja, Ricardo tesztelte a keresztlécet, ezt követően pedig több szabálytalanság szakította meg a játékot. A 24. percben veszélyes szabadrúgáshoz jutott a vendég együttes, amelyből kis híján megszerezték a vezetést, de a kapufa újfent kisegítette Tombáczot. A pályán egyre tapinthatóbb volt a feszültség, valamint érződött a levegőben, hogy a teljesen kiegyenlített küzdelemben a legkisebb hiba is végzetes lehet, ennek megfelelően a hangulat is egyre paprikásabbá vált. A 28. percben Sallai vágott ki nagy szólót a jobb oldalon, hét méterről lőtt, a labda azonban elakadt a vendégek kapusában. Kisvártatva egy Mánya, Nyeste, Gavrilovic háromszögezés végén utóbbi hajszállal lőtte az alsó sarok mellé a labdát. A 31. percben Fekete Ottó nukleáris erejű, léc alá tartó bombáját hárította Tombácz. Négy percre rá Mánya varázsolta Gavrilovic lábára a labdát, a kapus azonban jókor lépett ki, ennek köszönhetően sikerült mentenie.

Felgyorsultak az események, hol az egyik, hol a másik kapunál alakult ki komolyabb lehetőség, de az első találat csak nem akart megszületni. A 36. percben aztán Mánya szerzett labdát a saját kapuja előtt, hatalmas lendülettel indult meg, még szabálytalanul sem tudták szerelni, majd miután szinte a teljes vendégcsapat figyelmét magára vonta lendületes elfutásával, jobbról, a kaputól tíz méterről a hosszú saroknál érkező Simic lábára varázsolta a labdát, aki közelről nem hibázott, 1–0. A 37. perc végén az Újpest átállt az öt a négy elleni játékra, amely meglehetősen hatékonynak tűnt. Tapintható feszültségben teltek a másodpercek, parázs jelenetek zajlottak le a hazai kapu előtt. A 39. percben Ricardo eresztett meg négy méterről egy hatalmas bombát, Tombácz azonban elképesztő reflexszel belekapott és hárítani tudott. Bármily hatékony is volt az újpesti létszámfölényes játék, nem volt elég hatékony, a hazai kapuba nem találtak be, így óriási küzdelemben zsinórban a harmadik győzelmét könyvelhette el Koós Károly csapata, amely négy mérkőzésből három győzelmet aratva kilenc ponttal négy forduló után a negyedik helyen áll az NB I.-es tabellán.

– Édes a siker, annál is inkább, hiszen zsinórban a harmadik győzelmünket tudtuk ma este megszerezni. A Fradi elleni győzelmet követő extázis után talán kicsit elhitték a játékosaim, hogy könnyebb dolgunk lesz Újpest ellen, de nagyon hamar beigazolódott, hogy ez nem így van. Emiatt néha mintha kicsit tompább lett volna a csapatom, de a srácok ezzel együtt nagyon keményen megdolgoztak a három pontért. Az egyéni jó játékok, fineszes megoldások ma elmaradtak ugyan, de a három pont megvan, az én szívemnek pedig külön kedves ez a siker, hiszen 1–0 arányban győzni, az mindig nagy fegyvertény, ezért nagy dicséret jár a srácoknak. Pénteken folytatás Dunaújvárosban, ahol bízom benne, hogy folytatni tudjuk jó szériánkat.

Nagyon jó meccset játszottunk a jó erőkből álló Kecskeméttel – nyilatkozta a lefújást követően Póta Balázs, a vendégek játékos-edzője. – Véleményem szerint a nézők élvezhették ezt a csatát annak ellenére, hogy nem volt sok gól. Voltak látványos cselek, látványos szerelések, egy taktikus meccset játszott a két csapat. Szomorú vagyok, hogy kikaptunk, de a Kecskemét megérdemelte a győzelmet.

SG Kecskemét Futsal–Újpest RFC 220-VOLT 1–0 (0–0)

Kecskemét, 250 néző, vezette: Tamási Patrik, Sipos László

Kecskemét: Tombácz – Móra, Ristic, Scserban, Mánya. Csere: GAvrilovic, Simic, Nyeste, Récsei, Sallai. Edző: Koós Károly.

Újpest: Tyukász – Lucas, Nehéz, Póta, Ricardo. Csere: Varsányi, Kavalecz, Németh, Fekete M., Fekete O., Józsa, Matyó. Játékos-edző: Póta Balázs.

Gól: Simic a 36. percben.

Sárga lap: Mánya a 12., illetve Ricardo a 10. percben.