Kemény mérkőzést vívott és nyert meg a KTE

A szombati, Atomerőmű SE elleni győzelmet követően hétfőn már újabb feladat várt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétre, a hírös városiak a bajnokságban sereghajtó Jászberényi KSE csapatát fogadták az első osztályú férfi kosárlabda bajnokságban, a 11. fordulóból elhalasztott mérkőzésen. A vendégcsapat helyezése nem tévesztette meg a hazaiakat, és a Jászberény igazolta jó hírét, sőt, az első félidőben még rá is ijesztettek a hazaiakra, a szünet után azonban már nem volt kérdés, hogy kié lesz a győzelem.

Derasimovic pontjaival szerzett előnyt a Kecskemét, ám a Jászberény légiósai nem engedték, hogy nagyobb különbség alakuljon ki. Primorac kettő plusz egyesére Wittmann válaszolt triplával, majd Kinney büntetői után 8–9 állt a táblán. Frank hárompontosa után Dramicanin is elvállalta kintről (17–18), majd Thomas szerzett labdát és állhatott a vonalra, és nem is hibázott, 19–18. Fej fej mellett haladtak a csapatok, mindkét oldalon remek egyéni teljesítményeket lehetett látni, az első tíz percnyi játék 29–31-es eredménnyel zárult Primorac trojkája után.

A folytatásban 29–35-nél időt volt kénytelen kérni Váradi Kornél, a JKSE lendülete azonban nem tört meg, és 32–41-re elhúztak. Horti bátor betörése után még dobhatott is egyet, 38–45-re hozva fel ezzel a Kecskemétet. Thomas és Jaramaz ziccereivel 46–48-ra zárkózott a hazai alakulat, majd Dramicanin akár egyenlíthetett is volna, ám csak a második egyese hullott be, így lett 47–48. Jó védekezés után Thomas harcolt ki két dobást, a második be is ment, így 48–48-nál egalizáltak a lila-fehérek. Az utolsó perc azonban a jászságiaknak sikerült jobban, így 51–54-gyel ért véget az első félidő.

A folytatásra alaposan feltüzelte legénységét a hazaiak mestere, Váradi Kornél, nagy elánnal csapott bele a harmadik negyedbe a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Előbb Derasimovic fürge lépteit nem tudták követni a vendégek, majd Thomas triplája már a vezetést jelentette a hazaiaknak, 56–54. Keményen védekezett a Kecskemét, elől pedig rendre betaláltak, s Wittmann hármasával már 61054-re módosult az eredmény. Dramicanin szép megmozdulását követően, 63–54-nél időt kért a Jászberényi KSE vezetőedzője, Patai Benjámin. Nem csoda, hiszen négy és fél percet követően még nem szereztek pontot ebben az etapban. Nem veszített azonban a lendületéből a KTE, 75–59-re is meglógtak a lilák, mikor a JKSE trénere ismét magához rendelte fiait. Némileg sikerült is feljebb zárkózniuk, de még így is magabiztos előnnyel mehettek neki a záró tíz percnek a hazaiak, 79–67-es állással.

A negyedik negyed kapkodó játékot hozott mindkét oldalon, majd Wittmann maradt a földön, és le is kellett cserélnie Váradi Kornélnak. Tízen belülre kerültek a vendégek 82–73-nál, ám Dramicanin megállíthatatlan volt és megnyugtató távolit értékesített, 85–73. Jaramaz is a legjobbkor villant, és a plusz büntetőt is elsüllyesztette, 88–73. Wittmann visszatért a parkettre, és egyből be is talált, 90–73-nál már látszott, hogy eldőlt a találkozó kimenetele. Az utolsó három percet okos játékkal, magabiztosan hozta le a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és a hírös városiak megérdemelten gyűjtötték be újabb győzelmüket. A végeredmény: 98–82.

– Gratulálok a csapatomnak, nagyon fontos volt ez a mai győzelem számunkra – értékelt Váradi Kornél, a kecskemétiek vezetőedzője. – Mindig a kötelezőnek tűnő meccsek a legnehezebbek. Az első félidőben nem védekeztünk jól, majd szünet után sikerült váltanunk, és ennek meg is lett az eredménye, sikerült kiépíteni egy magabiztos előnyt. Mint ahogy már említettem a találkozó előtt, ez a Jászberény már nem az a csapat, amelyet eddig láthattunk, és ezt igazolták is. Nincs sok időnk a következő meccsig, két nap múlva a rendkívül fizikális Szolnok érkezik hozzánk. Mostantól már teljes intenzitással arra a meccsre fókuszálunk. A klub azon célja, hogy minél több fiatal megkapja a lehetőséget az NB I.-ben, egyre inkább realizálódik. Kucsera és Lewis folyamatosan játszanak és fejlődnek. Ma lehetőséghez jutott Lukács Döme, illetve a legvégén a 2003-as Ivkovic Milán is. Célunk, hogy a fiatalok fokozatosan hozzá tudjanak szokni az A-csoportos légkörhöz, és ha elérkezik az idő, akkor bevetésre készen álljanak. Ebben az építkezésben is jó úton járunk. A Jászberénynek további sok sikert kívánok a folytatásra.

Rastko Dramicanin, aki korábban több éven át erősítette a Jászberény csapatát, így tekintett vissza a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a volt csapata elleni győzelemre, no meg máris előre, a szerdai megmérettetésre: – Nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk, így annál fontosabb győzelmet arattunk ma este. Az ilyen meccsek rettentően nehezek, hiszen a sereghajtó elleni meccsre mindenki rávágja, hogy az könnyű lesz, pedig ezek a fajta meccsek egyáltalán nem könnyűek. Ami a mai ellenfelünket illeti, az a véleményem, hogy a Jászberény egy nagyon jó csapat lesz, csak egy kis időre lesz szükségük és egy-két játékosra. A lényeg, hogy a mai egy nagyon fontos és nagy győzelem a számunkra. Gratulálok a csapatnak, a feladatunkat pedig tudjuk: a lehető leghamarabb, és a lehető legtökéletesebben regenerálódni a szerdai, Szolnok elleni mérkőzésre.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–JKSE 96–82 (29–31, 22–23, 28–13, 27–15)

Kecskemét, zárt kapus mérkőzés, vezette: Praksch Péter, Csabai-Kaskötő Brigitta, Makrai Márton.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Wittmann 14/9, Thomas 22/6, Derasimovic 10/3, Kucsera,Karahodzsics. Cserék: Jaramaz 11/9, Lewis 5, Horti 5, Dramicanin 21/12, Lukács, Ivkovic. Vezetőedző: Váradi Kornél

Jászberényi KSE: Kinney 8/3, Füzi 12/6, Brbaklic 18/3, Williams 13/6, Primorac 21/9. Cserék: Frank 6/6, Czirbus 2, Filipovic 2, Kovács Á. Vezetőedző: Patai Benjámin.