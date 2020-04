Hegedűs Gergely a csonka idény ellenére is bizakodik

A járványhelyzet miatt félbeszakadt bajnokság következtében rendhagyó lett az edzői debütálása Hegedűs Gergelynek, a KTE-Duna Aszfalt korábbi játékosának az egyesült U20-as csapatának élén. Hegedűs Gergely a hozzáállásával igazi példakép lehet a fiatalok számára, hiszen mindmáig maximális alázattal áll a sporthoz és a kosárlabdához, 2019. nyarán vette át a fiatalok irányítását.

– Nem az idei esztendő volt az első, amikor fiatalokkal foglalkoztam, így ez a szerep a számomra egyáltalán nem volt újdonság, a játékosok nagy részét pedig már korábbról is ismertem, így aztán gyorsan megtaláltuk velük a közös hangot – nyilatkozott az első lépésekről Hegedűs Gergely. – A fő célunk az volt, hogy minél több játéklehetőséget kapjon mindenki az U20-as bajnoki évadban, illetve ezzel egyidejűleg voltak olyanok is, akik már az NB I/B-s mérkőzéseken is szerepeltek. Egy jól felépített, működő rendszerben dolgozunk, ami a folytonosságot, az előrelépést segíti a játékosok életében. Ez a stratégia adja a klub működésének stabilitását, azt a kiszámíthatóságot, ami rendkívül hasznos a fiatal játékosok számára is. A keret több tagja még akadémista korú, így aztán az U18-as bajnokságban is szerepel, de már belekóstolhatnak az erősebb mezőnyök küzdelmeibe is. Ez egy igazi tanuló év volt a fiatalok számára, amelyből sokat meríthettek, láttam az előrelépést náluk, ami jó visszaigazolás az elvégzett munkánkról. Az edzői filozófiám alapja, hogy szeretnék minél több tudást és tapasztalatot átadni nekik abból, amit én szereztem a játékos-pályafutásom alatt.

Bár a járvány miatt csonka lett ez a szezon, Hegedűs Gergely ezzel együtt elégedett a csapatával, és az általa elvégzett munkával.

– Az adott mérkőzések előtt az egész év során igyekeztünk mindig úgy összeállítani a keretet, hogy ne égessünk ki egy játékost sem, odafigyeltünk arra, hogy mindenki megfelelő terhelést kapjon. Motiváltan vágtunk neki a szezonnak, és ahogy már korábban is mondtam, sok tapasztalatot szereztünk. A fejlődés hónapról-hónapra látszódott. Az év elején még több hibával játszottunk, majd erős ellenfelek ellen is sikerült kiélezett küzdelmeket vívnunk. Jó példa erre az utolsó meccsünk a DEAC ellen, ahol csak nüanszok döntöttek a két csapat között. A játékosaim egyénileg és csapatként is nagyon sokat léptek előre, erre lehet alapozni a következő évadban.

Az, hogy a bajnokság félbeszakadt, az U19-es keretnél sem jelenti azt, hogy a munka félbeszakadt volna.

– A koronavírus-járvány miatt előállt speciális helyzetben is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a srácokkal az interneten. Minden egyes játékos személyre szabott edzésterveket kapott, amelyeket mindannyian tisztességesen el is végeznek. A felnőtt együtteshez hasonlóan tervezzük a fiataloknál is a Polar játékoskövető rendszer bevezetését, ami hamarosan meg is fog történni. Természetesen nagy kihívás ez mindannyiunk számára, viszont azt tapasztalom, hogy kellő alázattal dolgozik mindenki, és ez nagyon sokat fog érni majd, mikor újra visszatérhetünk a rendes kerékvágásba.

Az edző a példamutatásban is elöl jár, nem csak az egyéni edzések, a saját formája karbantartása terén, de a mentalitás tekintetében is.

– Pozitívan állok a dolgokhoz, hiszem, hogy mindent meg lehet oldani, ha az ember igazán akarja. Én személy szerint továbbra is rendszeresen futok naponta, mellette az erősítő edzéseket is végzem az otthonomban. Természetesen a személyes kontaktusok, az öltözőben, pályán zajló impulzusok hiánya némileg megrágja az ember lelkét, de mit lehet tenni, ez most egy ilyen időszak. Fegyelmezettnek és céltudatosnak kell maradnunk, ez a kulcsa mindennek. Persze már alig várom, hogy újra együtt készülhessünk a fiúkkal, és nagyon bízom benne, hogy már nem sokat kell várni erre.

