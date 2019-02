Hármat meccsel és igazolt a héten a KTE

Két új játékossal már biztosan bővül a Kecskeméti TE kerete, amely ezen a héten három előkészületi mérkőzésen is pályára lép.

Ezen a héten három előkészületi mérkőzést is megvív a Kecskeméti TE NB III. Közép csoportjában szereplő, és a március 3-i rajtra készülő csapata, ráadásul a keret is gyarapodott. Az ugyanis immáron kész tény, hogy Kunsági Roland kapusként, Nánási Balázs pedig védőként erősíti az őszinél acélosabb tavaszban reménykedő kecskemétieket.

Kunsági Roland az NB I.-ben is bemutatkozott, a Fradi színeiben. Komoly tapasztalattal rendelkező hálóőr, aki már a Tiszakécske elleni edzőmeccsen is pályára lépett, és azóta folyamatosan a csapattal készül. Kunsági a Honvéd akadémiáján nevelkedett, majd egy rákospalotai kitérő után a Ferencváros igazolta le, ahol az NB I.-ben is bemutatkozhatott 2012 márciusában. Szerepelt még Mezőkövesden, Soroksáron, Győrben, Sopronban, az ősszel a III. Kerületnél volt alapember az NB III. Nyugati csoportjában.

A csütörtöktől a kecskeméti védelmet erősítő Nánási Balázs személyében az NB II.-ből érkezett középhátvéd Kecskemétre. A komoly múlttal rendelkező, huszonkilenc éves játékos Nyíregyházáról indult, de megfordult a ZTE-nél, a Vasasnál és a Mezőkövesdnél is, Kecskemétre az NB II.-es Cegléd csapatától érkezett, ahol végig alapembernek számított. A klub tervei szerint lesznek még érkezők.

A kecskemétiek szerdán az NB III. Nyugati csoportjában szereplő Csepel vendégeiként léptek pályára Budatétényben, és Tóth Roland találatával 1-0 arányban győztek, pénteken pedig az NB III. Keleti csoportjában második helyen álló ESMTK vendégeiként győztek, Selymes és újfent Tóth góljaival, 2–0-ra. Szombaton hazai pályán láthatják a szurkolók Szabó Tibor tanítványait, akik az előzetesen meghirdetettel ellentétben délelőtt 11 órakor lépnek pályára, vendégük a megye egyes Pilis.