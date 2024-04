A hazai kapu előtti meleg pillanatokkal indult a találkozó, aztán rendezte a sorokat a Katonatelep.

A Katonatelep az SC Hírös-Ép II. elleni mérkőzés előtt

Fotó: Vincze Miklós

Olyannyira sikeresen, hogy a 11. percben a vezetést is megszerezték a hazaiak. Balla Krisztián forgolódott a 16-os vonalon, majd nagyot esett. Egy védő tisztázott, Balla a lábát fájlalta, a játékvezető pedig alighanem még meg sem állapította magában, hogy ez fault volt-e, és ha igen, akkor érdemes-e előnyszabályt adni, amikor Herczeg Péter 28 méterről óriási gólt lőtt a kapu jobb oldalába, 1-0. Ezt követően kiegyenlített volt a játék. A 26. percben Herczeg jobb oldali szögletét követően Balla fejelt kapura, a léc alá tartó labdát Balázs Adrián fölé tolta. A 37. percben Balla indult volna meg a vendégek kapuja felé, az asszisztens azonban lest jelzett. Míg a hazaiak azt reklamálták, hogy vendégjátékostól kapta a labdát, a vendégek előreívelték a jobb oldalon meginduló Vári Máténak a labdát, ő tíz méteren át vezette, majd éles szögből a hosszú sarokba durrantott, 1-1. Két perccel a félidő vége előtt Herczeg szögletből megcélozta a rövid fölső sarkot, a labda a kapufán csattant.

SC Hirös-Ép II

Fotó: Vincze Miklós

A második játékrész két hazai helyzettel indult, aztán a két kimaradt ziccert kisvártatva egy kihasznált ziccer követte. Balról érkezett a kapu elé a passz, Balla pedig higgadtan, laposan a kapuba lőtt, 2-1. Ezt követően fokozatosan alakult ki egyre határozottabb vendégnyomás, érezhető volt, hogy az SC Hírös-Ép II. mielőbb szeretne egyenlíteni, hogy aztán akár a három pont megszerzésére is legyen még esélye. A 67. percben Rákóczi János lépett ki egy remek labdával, tíz méterről, balról lőtt is, a kivetődő Szatmári Zoltán bele tudott érni. A játékszer fölpörgött, és a léc alá tartott, gól azonban nem esett, Elek-Rembeczki Kevin ugyanis a gólvonalról fejjel mentett. Ahogy fogyott az idő, úgy fogyott az energia is a hazai oldalon, és úgy nőtt a vendégnyomás. A 91. percben Nagy Szabolcs lőtt kapura éles szögből egy szabadrúgást, a sorfalról lepattanó labdát Vári vállalta el középről, jobbal, 18 méterről, kapásból, volt, aki már gólt kiáltott, de a jobb kapufa mentett. Újabb gól nem esett, és így a Katonatelep nyerte a derbit.

Fotó: Vincze Miklós

Kocsis Tamás, a Katonatelep szakvezetője: - Izgalmas mérkőzést játszottunk. A második játékrészben volt egy időszak, amikor nagyon ránk jöttek, magunkra engedtük őket, de sikerült állnunk a sarat. Jó pillanatokban rúgtuk a góljainkat, ugyanakkor a vendégek egyenlítő gólja szerintem igencsak véleményes volt, hiszen vendégjátékost érintett a les beintése előtt a labda, de hát ilyen az élet. A csapat szerencsére jól reagált a vendégek egyenlítésére, újra visszavettük az előnyt, aztán sokan dolgoztunk a megtartásáért. Akárcsak a Bugac elleni győzelem, ez a siker is a szív és a csapategyeség diadala volt.

Parázs Benedek, az SC Hírös-Ép szakvezetője: - Izgalmas volt ez a meccs, de igazán sportértéke nem volt. A hazai csapat lényegében tördelte a játékot, mi nem tudtuk az igazi játékunkat játszani. Szerintem több volt ebben a mérkőzésben, annak ellenére, hogy több sérülés és betegség miatt csak tizenhárman tudtunk elutazni. Belassultunk az ellenfél által diktált lassabb sebességbe mind játékban, mind mentálisan. Véleményem szerint a tavasz egyik leggyengébb meccsét produkáltuk.

Katonatelepi SE–SC Hírös-Ép Egesület II. 2-1 (1-1)

Katonatelep, vezette: Szomjú Richárd (Marton Patrik, Szász Ervin)

Katonatelep: Szatmári – Szántó, Barakkó (Ábri 68.), Herczeg, Elek-Rembeczky, Péntek, Csizmadia (Nagy S. 55.), Balla (Polyák 81.), Nyertes, Héjjas (Gróf 46.), Spitzer.

SC-Hírös-Ép: Balázs – Gál, Kövecs, Godó (Kovács K. 66.), Józan, Rákóczi, Szrapkó, Vári, Nagy Sz., Szabó M., Szakter. Technikai vezető: Parázs Benedek.