Ha nehezen is, de nyert a Kőrös

A hétvégén a nyolcadik forduló mérkőzéseit játszották le a megyei bajnokságokban. A megyei első osztályban négy, a megyei másodosztály Déli csoportjában öt, a megye kettő Északi csoportjában pedig egy összecsapás maradt vasár­napra.

Megyei I. osztály

Bácsalmási PVSE–Akasztó FC 2–1 (0–1)

Bácsalmás, 250 néző. Vezette: Virág András (Fodor Lajos, Vida Sándor).

Bácsalmás: Tóth D. – Hajrulovic (Szádeczky, 61.), Lipták, Kemény, Plichta, Körmöci, Snyehola (Szabó A., 61.), Velez (Figura, 90.), Sőreg, Bálint (Benkő, 66.), Rajcsányi. Edző: Teslic Igor.

Akasztó: Németh Zs. – Vin­cze D. (Kovács J., 66.), Bányai, Font, Szabó Zs. (Szabó Sz., 46.), Juhász, Németh T., Bánszki, Dobosi, Márki, Csoba (Kerekes, 46.). Edző: Holczimmer Tamás.

Gól: Plichta a 68., Körmöci a 87., illetve Bányai a 34. percben.

Sárga lap: Velez a 32., Teslic a 63., Rajcsányi a 83., illetve Németh T. a 43., Szabó Sz. az 55. percben.

Teslic Igor: – Két különböző félidőt láttunk, az elsőben nagyon langyosan kezdtünk, nem volt erő a játékunkban, 1–0-s hátrányba kerültünk, aztán sikerült kicsit rendezni a sorainkat, és megfordítottuk a mérkőzést. A fociba kell a szerencse is. Én úgy érzem, mi ma szerencsések voltunk, de meg is érdemeltük, mindenki küzdött. Ez a csapat sikere.

Holczimmer Tamás: – Ilyen vereség után nehéz értékelni. Tulajdonképpen agyonnyert meccs volt, ismét a mi javunkra, minden héten beleesünk ebbe a gödörbe. Üres kapura kihagyjuk, négy ziccert kihagytunk, meccslabdáink voltak, nem tudunk koncentrálni a végén – ez nem nevezhető futballnak.

Jánoshalma–Harta 2–0 (2–0)

Jánoshalma, 220 néző. Vezette: Tóth Róbert (Baranyai Dávid, Bán Kristóf).

Jánoshalma: Füstös – Szabó Sz., Balázs (Mike, 78.), Stojanovic V., Jesic, Harnos, Kiss B. (Ivanisevic, 57.), Farkas, Maravic (Szász, 88.), Babic (Vuckovic, 73.), Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Harta: Pölöskei – Kővári, Oroszi, Szalánczi, Hamar, Ivacs (Knodel, 73.), Csehi, Grecu (Farkas, 64.), Nagy M., Rideg (Danó, 79.), Kovács Zs. (Marte, 64.). Játékos-edző: Csehi Tamás.

Gól: Stojanovic V. a 33., Jesic a 37. percben.

Sárga lap: Stojanovic a 40., illetve Nagy M. a 44. percben.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Az első perctől kezdve letámadtuk az ellenfelünket, ami az első félidőben be is jött, mert kétgólos előnyt szereztünk. A második játékrészben próbáltuk az előnyünket tovább növelni, de a helyzetek ismételten kimaradtak. Igazából a Harta nem jelentett veszélyt a kapunkra, a kapusunknak jóformán védeni valója sem volt. Ezzel a győzelemmel kijavítottuk a kiskunfélegyházi botlásunkat. A fiúk nagyon jól játszottak, gratulálok nekik! Most már nem nagyon szabad botlanunk. A Szabadszállás kikapott és ez nekünk jó, próbálunk kapaszkodni az élbolyhoz. Haladunk előre, folytatjuk tovább a munkát.

Csehi Tamás: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első fél órában jól játszottunk, azt gondolom, hogy ezzel megleptük a Jánoshalmát. Utána egy szögletből lekontráztak minket, ami egyéni hiba volt, de elkerülhető lett volna. Ezt követően fejesből újabb gólt kaptunk. A második félidőben próbáltunk kozmetikázni és mentünk előre. Az utóbbi időben ez volt a legjobb mérkőzésünk, ami biztató a jövőre nézve. Elégedett voltam a csapattal, látom a hibákat, amiket ki fogunk javítani. Így kell haladnunk tovább és akkor szép jövő előtt áll a csapat.

Kalocsa–Kecel 1–0 (0–0)

Kalocsa, 220 néző. Vezette: Tóth Csaba (Erdélyi Ádám, Fülöp József).

Kalocsa: Vatai – Rideg, Knap, Dostyicza, Sümegi (Mátyás, 46.), Farkas (Pandúr, 72.), Szabó V., Nasz (Rábóczki, 75.), Lakatos-Lengyel (Kohány, 46.), Tóth L., Nébl. Játékos-edző: Kohány Balázs.

Kecel: Gerner – Horváth Á., Torma, Patai B., Doszpod, László, Nna Nna, Varga, Brindza, Sendula J., Csáki. Edző: Kis Péter.

Gól: Tóth L. a 90. percben.

Sárga lap: Rideg a 38., Dostyicza és Szabó V. az 51., illetve Patai B. a 30., Doszpod a 63. percben.

Kohány Balázs: – Nehéz mérkőzésre készültünk, ami be is igazolódott. Egy rutinos, nagyon masszívan védekező csapattal találtuk magunkat szemben, akiknél ráadásul minőségi játékosok is vannak. Nem játszottunk jól, nem tudtuk azt nyújtani, amit szerettünk volna. Kisebb lehetőségek voltak mindkét oldalon, végül egy pontrúgás után megszereztük a győzelmet, és ezáltal a nagyon fontos három pontot. Gratulálok a csapatomnak!

Kis Péter: – Nehéz bármit is mondani erről a mérkőzésről. Úgy gondolom, hogy nem érdemeltünk vereséget. Megint egy rögzített szituációnál nem figyeltünk oda, így a Kalocsa megnyerte a mérkőzést. Sajnos sok a sérültünk, a kispadon is csak sérültek ültek, illetve a kezdőben is két-három sérült játszott. Ehhez képest a csapat odatette magát, nem lehet őket bántani. Egy nem odafigyelés döntötte el a találkozó sorsát.

Kiskőrösi LC–Kiskunhalas 2–1 (0–0)

Kiskőrös, 300 néző. Vezette: Fehérvári Patrik (Keresztes Xavér, Papp Roland).

Kiskőrös: Tóth Z. – Hajnal, Filus, Pintyi, Dunai (Györgye, 78.), Simon, Salami, Nagy A., Mihály, Mokrickij, Amin (Tóth Á., 59.). Edző: Miskovicz Bálint.

Kiskunhalas: Faddi – Fenyvesi, Peic, Gyenizse T., Honfi B. (Sutka, 87.), Döbrentei, Tóth I. (Dordevic, 81.), Ács, Honfi D., Fodor (Pocsai, 70.), Gyenizse B. (Miskei, 84.). Edző: Agócs Zoltán.

Gól: Salami a 66., Filus a 71., ill. Fenyvesi az 50. percben.

Sárga lap: Dunai a 78. illetve Fenyvesi a 85. percben.

Miskovicz Bálint: – Az év leggyengébb játékával szereztük meg a három pontot. Pokolian nehéz volt, de a szívük a helyén volt a játékosaimnak. Az 1–0-s kiskunhalasi vezetés után ébredeztünk és akkor kezdtünk el igazán futballozni. Tulajdonképpen tíz perc alatt meg tudtuk fordítania meccset. Annak örülök, hogyha gyenge játékkal is, de megint hoztuk a kötelezőt, és továbbra is százszázalékosak maradtunk. Mindig ezek a mérkőzések a legnehezebbek, a halasiaknak pedig gratulálok a ma mutatott csupa szív játékához.

Agócs Zoltán: – Gratulálok a fiatal csapatomnak. Tisztességesen helytálltak, rengeteget futottak, még az előnyt is megszereztük. Ezt sajnos nem sikerült kihasználnunk, ez talán betudható a fiatalságunknak, a rutintalanságunknak, de úgy játszottuk le ezt a mai mérkőzést, hogy emelt fővel jöhettek le a srácok a pályáról. Így lehet veszíteni. Továbbra is fejlődünk, javulunk, a játékunk hétről hétre jobb.

Megye II., Déli csoport

Nemesnádudvar–Kunbaja 0–2 (0–2)

Nemesnádudvar, 300 néző. Vezette: Sebestyén László (Apró Ferenc, Juhász Tamás).

Nemesnádudvar: Wittmann – Varga (Simon B.), Magyari, Kákonyi, Vinter Z. (Mezőfi), Nébl, Vinter B., Schaffer, Harsányi, Csordás (Jagicza), Schmidt (Fejes). Edző: Simon István.

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balinovic, Gulyás (Stojkovic), Ikrás, Lazarevic, Plavsic (Talavis S.), Lazic, Sotra, Tatalovic G., Marinkovoc, (Kovac). Edző: Velibor Loncar.

Gól: Plavsic a 15., Sotra a 21. Kiállítva: Lazic a 79. percben.

Dusnok–Méhecskék 3–0 (1–0)

Dusnok, 200 néző. V.: Biber Tamás (Kiss László, Herczeg Róbert).

Dusnok: Bakula – Jagicza (Rónai André), Pécsy (Hodován A.), Csobolya, Bolvári Z., Kristály (Jáksó), Mirza, Bolvári D., Wachtler, Varga (Hodován B.), Rónai Antal. Edző: Báló Ferenc.

Méhecskék: Kis – Perity, Matos (Csesznók), Varga L., Kovács M. (Csóti), Varga A., Fekete (Virizlai), Matos, Böjtös, Vinkó, Fábián. Edző: Gyuricza János.

Gól: Bolvári D. a 19., Rónai Antal a 77., Hodován a 90. p.

Sükösd–Bácsborsód 6–0 (5–0)

Sükösd, 200 néző. V.: Tóth Sándor (Ottenthál István, Aladics Tamás).

Sükösd: Gajári – Petrás, Lógó (Papp), Schultz (Matity), Tamás, Ruff, Molnár (Szabados), Végh, Tallér (Bohner), Rozsi, Zsók (Zsikó). Játékos-edző: Zsók József.

Bácsborsód: Rauf – Faragó, Török E. (Major), Popán, Lovászi (Juhász), Mihalics (Vőneki), Tesic, Merkler, Balogh (Ljubojcic), Jaramazovic (Nagy Z.), Török T. Edző: Varga Zsolt.

Gól: Végh a 15., a 37., Petrás a 27., Lógó a 33., a 39., Tamás az 57. percben.

Mélykúti SE–Borota 2–2 (1–2)

Mélykút, 15 néző. Vezette: Vén Krisztián (Katona György, Korsós Péter).

Mélykút: Maráczi – Papp, Vörös, Zentay, Gyetvai, Snyehola (Puczi), Szabó K. (Agócs), Vukovits (Facskó), Boldizsár, Horváth Z. (Szeles), Kiss (Sztánkó). Edző: Bényi József.

Borota: Horvát – Madarász, Szabó R., Kovács Z., Nikutovic (Végvári), Gáspár, Lukac, Kopunovic, Csorba, Kovács Á., Ciris. Edző: Szem Róbert.

Gól: Snyehola a 42., Horváth a 73., ill. Csorba a 4. és a 33. p.

Hajós–Tompa 0–7 (0–4)

Hajós, 100 néző. V.: Vörös Gábor (Suba Zoltán, Baranyi Ádám).

Hajós: Gyurkovics – Gyöngy, Kákonyi, Pechtinger, Alföldi, Schuszter, Szabó D., Morvai, Hársch, Szarvas, Follárdt. Edző: Ginál Gábor.

Tompa: Rácz – Danis, Kovács Á., Farkas, Miletic, Dulic F., Voj­nic, Andróczki, Farkas, Kazi, Veszelinov. Edző: Dulics Joszip.

Gól: Miletic a 20., a 31., Farkas A. a 36., a 73., Kovács Á. a 41., Farkas Á. a 65., Morvai (öngól) a 84. percben.

Megye II., Északi csoport

Nyárlőrinc–Kerekegyháza II. 2–2 (2–1)

Nyárlőrinc, 170 néző. V.: Minda Róbert (Tasnádi Dávid, Juhász Andor).

Nyárlőrinc: Balla – Sajtos, Tóth R., Horváth B., Nyúl, Kovács M. (Bali), Németh N., Farkas, Faragó (Sáfrány), Vojtovics, Lakatos. Edző: Kemenes György.

Kerekegyháza II.: Fekete – Szakál, Sahin-Tóth, Garaci, Gazdag, Nagy L. Szőke, Homoki-Szabó (Polgár), Kovács S., Boronkay, Császár. Játékos-­edző: Gazdag Attila.

Gól: Horváth a 18., a 44., illetve Boronkay a 43., Sahin-Tóth a 84. percben.

Kiállítva: Nyúl a 82. percben.

Megye II., Déli csoport

1. KUNBAJA 7 7 0 0 29–5 21

2. DUSNOK 7 6 0 1 27–7 18

3. NEMESNÁDUDVAR 8 4 2 2 20–11 14

4. BOROTA 7 3 3 1 22–14 12

5. ÉRSEKCSANÁD 8 3 3 2 21–18 12

6. SÜKÖSD 8 3 2 3 12–10 11

7. BÁCSBORSÓD 8 3 1 4 14–18 10

8. DUNAGYÖNGYE 7 2 2 3 15–19 8

9. TOMPA 7 2 2 3 14–21 8

10. MÉLYKÚT 8 2 2 4 12–24 8

11. MÉHECSKÉK SE 8 1 1 6 11–23 4

12. HAJÓS 7 0 0 7 8–35 0

Megye II., Északi csoport

1. PÁLMONOSTORA 7 6 0 1 23–14 18

2. KHTK II. 7 5 1 1 24–9 16

3. KISKUNMAJSA 7 5 0 2 28–9 15

4. NYÁRLŐRINC 8 4 3 1 30–18 15

5. KUNSZÁLLÁS 8 4 2 2 18–14 14

6. SC HÍRÖS-ÉP 7 4 1 2 21–9 13

7. LAKITELEK 7 4 1 2 18–11 13

8. SOLT 7 2 3 2 25–17 9

9. KEREKEGYHÁZA II. 8 2 2 4 18–16 8

10. IZSÁK 8 2 0 6 13–31 6

11. TISZAALPÁR 7 1 2 4 11–29 5

12. CSÓLYOSPÁLOS 8 0 2 6 11–36 2

13. VASUTAS SK 7 0 1 6 10–37 1

Megye II., Északi csoport

1. PÁLMONOSTORA 7 6 0 1 23–14 18

2. KHTK II. 7 5 1 1 24–9 16

3. KISKUNMAJSA 7 5 0 2 28–9 15

4. NYÁRLŐRINC 8 4 3 1 30–18 15

5. KUNSZÁLLÁS 8 4 2 2 18–14 14

6. SC HÍRÖS-ÉP 7 4 1 2 21–9 13

7. LAKITELEK 7 4 1 2 18–11 13

8. SOLT 7 2 3 2 25–17 9

9. KEREKEGYHÁZA II. 8 2 2 4 18–16 8

10. IZSÁK 8 2 0 6 13–31 6

11. TISZAALPÁR 7 1 2 4 11–29 5

12. CSÓLYOSPÁLOS 8 0 2 6 11–36 2

13. VASUTAS SK 7 0 1 6 10–37 1

Megye II., Északi csoport

1. PÁLMONOSTORA 7 6 0 1 23–14 18

2. KHTK II. 7 5 1 1 24–9 16

3. KISKUNMAJSA 7 5 0 2 28–9 15

4. NYÁRLŐRINC 8 4 3 1 30–18 15

5. KUNSZÁLLÁS 8 4 2 2 18–14 14

6. SC HÍRÖS-ÉP 7 4 1 2 21–9 13

7. LAKITELEK 7 4 1 2 18–11 13

8. SOLT 7 2 3 2 25–17 9

9. KEREKEGYHÁZA II. 8 2 2 4 18–16 8

10. IZSÁK 8 2 0 6 13–31 6

11. TISZAALPÁR 7 1 2 4 11–29 5

12. CSÓLYOSPÁLOS 8 0 2 6 11–36 2

13. VASUTAS SK 7 0 1 6 10–37 1

A megye I. állása

1. KALOCSA 8 7 0 1 26–10 21

2. KISKŐRÖS 7 7 0 0 21–5 21

3. SZABADSZÁLLÁS 8 6 1 1 30–11 19

4. JÁNOSHALMA 7 5 0 2 18–9 15

5. HARTA 8 4 1 3 22–20 13

6. KECSKEMÉTI LC 7 3 2 2 20–14 11

7. BÁCSALMÁS 7 3 2 2 16–13 11

8. LAJOSMIZSE 8 2 3 3 10–13 9

9. KECEL 8 2 3 3 12–16 9

10. KHTK 6 2 1 3 8–9 7

11. KEREKEGYHÁZA 7 2 0 5 10–18 6

12. AKASZTÓ 7 2 0 5 5–13 6

13. TISZAKÉCSKE II. 7 2 0 5 10–23 5

14. SOLTVADKERT 7 0 2 5 7–17 2

15. KISKUNHALAS 8 0 1 7 7–31 1

A Tiszakécskétől egy pontot levontak