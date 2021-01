Győzelemmel tért haza Zalaegerszegről a KTE

Ez a hét a Zalaegerszeg jegyében telik a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét számára az első osztályú férfi kosárlabda bajnokságban, a hírös városiak ugyanis négy nap alatt kétszer találkoznak a Zala megyei riválisukkal. A kétfordulós párviadal első felvonása, a bajnokság 7. fordulójából elhalasztott idegenbeli mérkőzés kecskeméti szempontból remekül sikerült: Dávid Kornél csapata győzelemmel térhetett haza.

Karahodzic zsákolással teremtette meg a hangulatot a mérkőzéshez, majd Wittmann percei következtek, aki közelről és középtávolról is jól célzott, 3–6. Ezt követően is a kecskemétiek irányították a játékot, s a csapatkapitány trojkája után, 7–15-nél időt kértek a zalaiak. Wittmann továbbra is parádézott, ám a hazai taktikai értekezletet követően lassan elkezdett éledezni a ZTE és ledolgozni a hátrányát. Sikerrel, 22–25-re alakították az eredményt, így a negyed végére három pontra olvadt a kecskeméti előny.

A folytatásban egy hazai kosárra Thomas válaszolt kettő plusz egyet érő betöréssel, 24–28. Donaldson triplája után, 29–30-nál a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője, Váradi Kornél kért időt. A megbeszélés után Wittmann hármasával újra négy egység volt a felek között, és ez így is marad az etap derekáig. Donaldson távolija után kimaradtak a kecskeméti büntetők, majd Gleen kettesével már a ZTE vezetett, 39–38. Két kecskeméti trojka érkezett közel egy perccel a szünet előtt, 43–48-ra módosítva az eredményt. A nagy formában játszó Donaldson utolsó pillanatban elengedett hármasával azonban 47–50-re visszajött a hazai gárda a félidőre.

Ahogy az első félidőt, úgy a másodikat is Karahodzic nyitotta meg, majd Derasimovic tempójával már 47–54 állt a táblán. Nem sokkal később ismét ő volt harcias, és 47–-56-nál időt voltak kénytelenek kérni hazai oldalon. Egészen a 25. percig kellett várni a ZTE első pontjaira, ám a kecskemétiek lendületben maradtak, és tíz pont fölötti előnyre is szert tettek, 50–61 is volt már az állás, Donaldson azonban továbbra is elemében volt, a vezérletével faragták a hazaiak a hátrányt, így 63-70-nel jöhetett az utolsó felvonás.

Gleen tempójára Dramicanin hármassal reagált, majd egy labdavesztés után Simon zsákolt, 67–73-ra módosítva az állást, Váradi Kornél pedig magához rendelte tanítványait. Dramicanin villant meg újra kintről, jó védekezést követően pedig Wittmann is kiválóan állt bele, 67–79. A zalaiak olasz trénere időt kért, hogy fejmosást tartson, és sikerült is tízen belülre férkőznie csapatának, 72–79. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét viszont újra erőre kapott, és pillanatokon belül 72–87-re módosították az eredményt. A ZTE még megindított egy nagyobb rohamot, ám a kecskemétiek nagyon magabiztosan kosárlabdáztak, és megérdemelten húzták be a meccset, 94–83 arányban. Ezzel a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét megszerezte öt napon belül a második idegenbeli győzelmét.

A kétmeccses mini párharc második felvonása pénteken lesz, a Messzi István sportcsarnokban.

– Gratulálok a csapatomnak, egy újabb nagyon fontos idegenbeli győzelmet szereztünk – értékelt Váradi Kornél, a kecskemétiek vezetőedzője. – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, a ZTE-n látszik, hogy sokat dolgoztak. A második félidőben a hazaiak indításait le tudtuk limitálni, és kontrolláltuk a lepattanókat. Emellé az egész mérkőzés folyamán hatékonyan támadtunk. Boldogan utazunk haza a győzelem tudatában, azonban pénteken egy újabb meccs vár ránk a Zalaegerszeggel, és arra kell innentől koncentrálnunk, hogy azt is sikerrel vegyük.

Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83–94 (22–25, 25–25, 16–20, 20–24)

Zalaegerszeg, zárt kapus mérkőzés, vezette: Praksch Péter Árpád, Goda László, Kovács Nimród János.

Zalakerámia ZTE KK: Duren 14/3, Delas, Bonifert 2, Vuko 16, Glenn 14. Cserék: Simon 2, Donaldson 28/21, Plézer 5/3, Völgyi, Szabó 2. Vezetőedző: Luca Bechi

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Wittmann 26/15, Thomas 13, Derasimovic 8, Kucsera 9/3, Karahodzics 13. Cserék: Lukács, Jaramaz 6/3, Dramicanin 19/12, Horti. Vezetőedző: Váradi Kornél