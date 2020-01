Gulyáslevest főztek az óceán partján a dunaszentbenedeki kamionosok

Sehol a világon nincs párja a jó magyar gulyáslevesnek! Ez újfent bebizonyosodott a 2020-as Africa Eco Race vasárnapi pihenőnapján, a nyugat-szaharai Dakhlában, ahol a kamionos kategóriában vitézkedő Qualisport Racing a hagyományokat folytatva újfent elkészített egy nagy kondérnyit az ízletes ételből, hogy vendégül lássa a versenytársakat.

A tereprali világában a pihenőnap relatív fogalom: a versenyzőknek valóban alkalmuk nyílik lazítani, a szervizcsapatoknak viszont ilyenkor van elegendő idejük arra, hogy alaposan átvizsgálják, javítsák a sivatag által megviselt járgányokat.

– Az első öt versenynap után a Qualisport Racing kedvező helyzetbe került a pihenőnapra: Kovács Miklós pilóta és társai, Czeglédi Péter navigátor és Ács László fedélzeti szerelő az utolsó marokkói szelektív szakasz után kifogástalan állapotban adták át a Scania Qualisport Torpedót a szervizcsapatnak, akik a kötelező átvizsgálásokkal és javításokkal hamar végeztek, így nekik is volt alkalmuk egy picit kifújni magukat az Atlanti-óceán partján – számolt be a helyszínről Mészáros Sándor, a Qualisport Racing sajtófőnöke.

Amíg a szerviz zajlott, Kovács Miklós folytatta a csapat egyik legfontosabb hagyományát: gulyáslevest főzött, amelynek fenséges illatára egykettőre összegyűltek a tábor lakói. A versenykamion pilótája meghívta a másik két magyar alakulatot, a Fazekas Motorsport és a Varga Racing Team legénységét, de velük együtt falatozott például a kamionos versenytársak közül Noel Essers és Johan Elfrink gárdája is. Különleges, nem az Africa Eco Race mezőnyéhez tartozó vendégek is felbukkantak a csapat táborában, például egy, a térségben ENSZ-küldetést teljesítő, magyar, svéd, ecuadori és francia katonákból álló kisebb katonai alakulat.

– A verseny kezdete óta hihetetlenül jó a hangulat itt nálunk, a Qualisport Racingnél, talán soha nem volt még ennyire egységes a mi kis csapatunk. Ehhez sokat hozzátesz az, hogy eddig jól alakultak a dolgaink, az eredmények jók, és a kamion is nagyon jól bírja a kiképzést. Szervizcsapatunk elvégezte a kötelező ellenőrzéseket, javításokat és olajcseréket, amelyekkel viszonylag korán végeztek, így szerencsére nekik is jutott idejük, lehetőségük a pihenésre. Mint mindig a pihenőnapokon, ezúttal is elkészítettem a gulyáslevest, amely nagy sikert aratott, még az itteni ENSZ-misszió katonái is megkóstolták és nem győzték dicsérni – fogalmazott Kovács Miklós, aki egy másik hagyományt is folytatott: a magyar versenyző soha nem hagyja ki a pihenőnapokon, hogy megmártózzon az Atlanti-óceán roppant hideg vizében, ezúttal is csobbant és vele tartott a csapat néhány munkatársa is. A táborban ez komoly attrakció, most is sokan figyelték a Scania-pilótát, aki a mutatványért komoly tapsot kapott.

Kovácsék a kamionos kategóriában a 2., az autós-kamionos összevont értékelésben pedig a 4. helyről várják a folytatást, miután a marokkói szakaszok a vártnál jobban sikerültek számukra. Az Africa Eco Race történetében a Qualisport-egység az első, amelynek kamionos alakulatként sikerült vezetnie a verseny sajátosságának számító autós-kamionos összevont értékelést, s bár jelenleg a monstrumok kategóriájában 11 perc hátránnyal állnak a 2. helyen a belga Iveco-pilóta, Igor Bouwens mögött, a dunaszentbenedeki csapatnál vallják: a verseny még csak most kezdődik.

– A pihenőnap előtti utolsó szakaszon csúsztunk vissza a 2. helyre a kamionok között, amiben szerepe volt annak is, hogy azt a szakaszt visszafogottan teljesítettük, mert túlságosan gyors volt a pálya és nem akartunk semmilyen kockázatot vállalni. Holnaptól hat kőkemény nap következik Mauritániában, borzalmasan sok homokkal, dűnével és nehézségekkel. Az előző tíz év tapasztalatai alapján tökéletesen tudjuk, hogy ez lesz a verseny sava-borsa, ott dől el minden, ezért kímélni akartuk a technikát. Már várjuk a folytatást és bizakodunk, hogy ott is jól alakulnak majd a dolgaink. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem az otthoni szurkolóknak a biztatást! Bár a kommunikáció errefelé sokszor nehézkes, egészen megdöbbentő, hogy milyen sok szeretetet és támogatást kapunk otthonról. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a csapat lendületbe jött és eddig jól vettük az akadályokat! – fogalmazott Kovács Miklós, aki 2010-ben egyszer már győzött az Africa Eco Race kamionos kategóriájában.