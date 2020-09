Északon négy percen múlott a Fülöpke bravúrja

A hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a Bács-Kiskun megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság négy csoportjában. Három éllovas behúzta a meccsét, csak a Déli csoportban történt helycsere a tabella elején, ott a Bajai LC vette át a vezetést.

A Déli csoportban megszerezte első győzelmét a Tataháza vendéglátójaként a Bácsbokod. Bár a Tataháza 4–0 után Symanski Dániel két góljával még visszajött a meccsbe, a vendégek számára a kapusuk kiállítása soknak bizonyult. Szoros küzdelemben nyert hazai pályán a Dunagyöngye II. és a Madaras is, érdekesség, hogy mindkét, 2–1-re végződött találkozón a vendégcsapat, a Kisszállás illetve a Kelebia vezetett 1–0-ra. Baján gálamérkőzéssel indult a szombat délutáni program, a húsz évvel ezelőtt az NB III.-as bajnokságot megnyerő bajai csapat játszott a Bajaszentistváni öregfiúkkal, a nosztalgiameccs 4–4-re végződött, azt követően jött a megye hármas bajnoki, amelyen a Híd SC volt az ellenfél. Magabiztosan behúzta a mérkőzést a BLC, maradt száz százalékos és a tabella élére állt. Kenderesen tudott győzni a Vaskút.

A Déli csoportban a Bajai LC az új listavezető 15 ponttal, a második 13 egységgel a Felsőszentiván, amely a hétvégén szabadnapos volt, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán pedig a Vaskút áll.

MEGYE III.

Déli csoport: Bácsbokod–Tataháza 6–2, Dunagyöngye SK II.–Kisszállás 2–1, Bajai LC–Híd SC 6–2, Kenderes–Bácska SE Vaskút 0–2, Madaras–Kelebia 2–1, Gara–Bácsalmási PVSE II. 3–0.

Az Északi csoportban szoros meccsnek ígérkezett a Szank-Ladánybene összecsapás, az is lett, 2–2-re végeztek a felek. Továbbra is lendületben van a Bugac, a bugaciak Fülöpszálláson nyertek 6–2 arányban, Somogyi Szilveszter négy góllal vette ki a részét a sikerből. Még nála is többet termelt a hétvégén a városföldi Fekete Dávid, aki öt góllal járult hozzá a Jászszentlászló legyőzéséhez. Hiába vezetett a Jakabszállás hazai pályán az első félidőben, a Helvécia elvitte a pontokat. Biztosan nyert hazai pályán az Ágasegyháza. A forduló előtt az 5. helyen álló Fülöpjakab az éllovas Szabadszállást fogadta.

A találkozó végére beigazolódott a papírforma, de a Fülöpke alaposan kitett magáért. A vendégek szerezték meg a vezetést, a Fülöpjakab azonban 2–1-re fordítani tudott, hogy aztán a szállási Hegedűs gólját követően 2–2-vel vonuljanak pihenőre a csapatok. A 70. percben Kürtösi újra megszerezte a hazaiaknak a vezetést, és már-már úgy festett, hogy sikerül a bravúr, Zrínyi azonban a 86. percben előbb egyenlített, majd Sipos a 92. percben a vendégek győzelmét jelentő gólt is berúgta. – Megmondom őszintén, a mérkőzés előtt aláírtam volna, hogy csak egy góllal kapjunk ki itthon a listavezetőtől, amely játékerőt tekintve erősebb nálunk, hiszen teli vannak magasabb osztályt is megjárt játékosokkal – nyilatkozta a mérkőzést követően Szabó Pál játékos-edző, aki csapata első gólját szerezte a mérkőzésen. – Így azonban, hogy nem sokkal a lefújás előtt még mi vezettünk, már nagyon sajnáltuk, hogy nem sikerült a bravúr, ezzel együtt elégedett vagyok a csapatommal, hősiesen harcoltak a srácok. Azzal vigasztaltam őket, hogy amit most a sors elvett, valamikor majd biztosan visszaadja. Pandur László, a Szabadszállás II. szakmai igazgatója az éllovas küzdeni tudását dicsérte: – Változatos, izgalmas mérkőzésen, a végén hátrányból fordítva, a hosszabbításban lőtt góllal harcoltuk ki a győzelmet. Értékes siker ez, hiszen egy szokatlanul kicsi pályán, és ezt a pályát rutinosan belakó, jó ellenféllel szemben sikerült nagy akarásról és küzdeni tudásról tanúságot nézve megszereznünk a három pontot. Ennek köszönhetően továbbra is vezetjük a tabellát.

A Szabadszállás II. 15 ponttal áll jelenleg az élen, három pont az előnye a Városföld előtt, amely azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, a harmadik jelen pillanatban a Szanki OBSE.

MEGYE III.

Északi csoport: Szanki OBSE–Ladánybene 2–2, Fülöpjakab–Szabadszállás II. 3–4, Fülöpszállás–Bugac 2–6, Városföld–Jászszentlászló 10–0, Jakabszállás–Helvécia 2–4, Ágasegyháza–Katonatelep 5–2.

A Közép csoportban az első két helyezett hazai pályán játszott, az Akasztó II. és a Soltvadkert II. is magabiztosan vette az akadályt, a vadkertieknél Kővári Csaba és Windecker Tamás is mesterhármast ért el. Megszenvedett a Kunfehértó ellen a Császártöltés, de érdemes volt küzdeniük, győzelmüknek köszönhetően ugyanis a dobogón várhatják a következő fordulót, igaz, a Balotaszállásnak nem állt módjában megvédenie a pozícióját, hiszen a mérkőzésük elmaradt. A bócsai Varga Tibor háromszor is betalált a Kecel Senior hálójába a Bócsa sikerét hozó mérkőzésen.

MEGYE III.

Közép csoport: Tabdi–Kiskőrösi LC II. 1–3, Kecel FC II.–Tázlár 3–0, Akasztó FC II.–Csengőd 7–0, Vadkert FC STE II.–Kaskantyú 9–0, Kecel Senior FC–Bócsa 1–6, Császártöltés–Kunfehértó 2–1, a Szilády RFC–Balotaszállás találkozó elmaradt.

A Nyugati csoportban Borsos Tamás mesterhármasának is köszönhetően győzött Dunavecsén az Uszód, így továbbra is listavezető. Rangadót játszott hazai pályán a Dunapataj, az első félidő zárásakor 2–0-ra vezettek a hazaiak, a Homokmégy azonban a második játékrészben kiegyenlített, így született meg az igazságosnak mondható döntetlen. Ennek az egy pontnak köszönhetően azonban a Dunapataj előrelépett a második helyre, miután a Miklósi GYFE hazai pályán elveszítette a rangadót a Géderlak ellen. Hét gólt rúgott a Tass vendégeként a Szakmár, Teleki Tamás négyszer talált be Tóth Marcell kapujába.

A Nyugati csoportban továbbra is az Uszód áll az élen, 16 ponttal, őket követi a Dunapataj 13 egységgel, a harmadik helyre feljött a 12 pontnál tartó Géderlak.

MEGYE III.

Nyugat: Fajsz–Szentmárton 3–1, Miklósi GYFE–Géderlak 0–3, Tass–Szakmár 2–7, a Bátya–Apostag mérkőzés elmaradt, Dunavecse–Uszód 1–4, Dunapataj–Homokmégy 2–2.