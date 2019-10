És akkor tízen maradtak…

A megye három Északi csoportjában alsóházi rangadót vívtak, ugyanis a Bócsa a Tázlárt fogadta Soltvadkerten. A mérkőzést, amelyre a vendégek már alig bírtak kiállni, sőt, amely során tovább fogyatkoztak, magabiztosan nyerte a Bócsa.

Nem fenyegetett az a veszély, hogy a mérkőzés során leszakad a terhelés miatt a vendég-kispad, cserejátékost ugyanis nem tudtak felvonultatni, sőt, maga a mérkőzés is később kezdődött, mert 14 óra 30 perckor még csak nyolc tázlári játékos volt a pályán. Amikor aztán mindenki befutott, és elkezdődött a játék, hamar megkezdte a gólgyártást a Bócsa. A 10. percben Varga Tibor szerezte meg a hazaiaknak a vezetést, a 22. percben Szeg duplázta, majd a 33. percben Vincze trpilázta meg az előnyt.

A második játékrész hajrájában még Császár és Benkő is betalált, kialakítva az 5–0-ás végeredményt.

Történésben azonban – a tázláriak bánatára – a második játékrészben sem volt hiány. Ez az ősz Tázláron eleve a krónikus létszámhiányról szól, ám a csapat gondjai a Bócsa elleni mérkőzésen, éppen a Tabdi elleni örökrangadó előtt egy héttel tovább súlyosbodtak, ugyanis nem csak a három pontot veszítette el a Tázlár a Soltvadkerten vívott találkozón, hanem a kapusát is. Az első félidőben a játékvezető egyszer már kénytelen volt megszakítani a játékot, mert az a gyanú állt fönn, hogy harmadszor is elszakadt a huszonegy éves tázlári hálóőr vállszalagja. Végül lefagyasztották a vállát, és folytatta a játékot. A második félidőben aztán egy bócsai támadás során Pap Ervin belevetődött egy két méterről leadott, iszonyatos erejű lövésbe, és a labda teljes terjedelmével fejen találta, a hálóőr azonnal elájult. Végül eszméletre térítették és letámogatták a pályáról, a tázlári edző azonban azonnal autóba ültette és vitte Kiskőrösre, a hétvégi orvosi ügyeletre. Ott aztán mentőt hívtak, és a kiskunhalasi kórházba vitték a pórul járt portást, akit röntgenezés után végül is még az este hazaengedtek. A kapus elvesztése után a jobbszélső húzta föl a kapuskesztyűt és állt be a kapuba.

Csak reménykedhetnek Tázláron abban, hogy a hétközi edzésen lesz, aki magára húzza az elárvult ruhadarabot a Tabdival esedékes rangadó előtt.

Bócsai BL SE–Tázlári FC 5–0 (3–0)

Soltvadkert, vezette: Farkas László (Farkas Attila, Horváth Zoltán)

Bócsa: Andrásy – Lukács (Benkő), Máté (Lendvai), Kalló, Tápai, Vincze (Tóth M., Varga T. (Kozma), Péter-Szabó, VEiszhab (Császár), Somogyi, Szeg.

Tázlár: Pap – Szabó I., Lehoczki, Dúl, László, Kószó, Braun, Csigi, Faddi, horváth, Lázár.

Gól: Varga 10., Szeg 22., Vincze 33., Császár 83., Benkő 85. perc.