Egy új játékossal a keretben várja a Kecskemét a DEAC-ot

Vasárnap lépett pályára legutóbb a Duna Aszfalt-DHTK Kecskemét az NB I.-es férfi kosárlabda bajnokság alapszakaszában, de máris itt a következő feladat, a következő bajnoki mérkőzés, szerda este 18 órai kezdettel ugyanis a DEAC csapatát fogadja Váradi Kornél csapata a Messzi István Sportcsarnokban, a megszokott, noha nehezen megszokható módon, tehát ezúttal is zárt kapus mérkőzésen.

Nem kis terhelés jut a hírös városi férfi kosárlabdacsapatra az ünnepek táján, hiszen december 22. és január 3. között tizenhárom nap alatt négy tétmeccset játszik a gárda. A klasszikus “van egy jó meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem” viccre adott válasz az ő esetükre alkalmazva annyiban tér el a hagyományos megoldásoktól, hogy a jó és a rossz hír ugyanaz.

A rossz hír az, hogy tizenhárom nap alatt négy bajnoki meccset kell játszani.

A jó hír az, hogy a vírushelyzet dacára is lehetőségük van tizenhárom nap alatt négy bajnoki mérkőzést lejátszani. Az már csak a hab a tortán, vagyis egy ráadás jó hír, hogy ezt a négy mérkőzést mind hazai pályán játssza Váradi Kornél csapata. Ez a zárt kapu, tehát a hűséges és lelkes szurkolók távolléte ellenére is előny, hiszen a hazai pálya jó darabig bevehetetlennek tűnt, csak vasárnap az Alba törte meg a hazai veretlenséget, talán azért is, mert Forray Gábornak, az Alba Kecskemétről nyáron távozott vezetőedzőjének tulajdonképpen hazai pályának számított a Messzi István Sportcsarnok. Váradi Kornél, a hírös városiak mestere is egyetért azzal az állítással, hogy erőltetett, kemény menet ez. Persze nincs ezzel egyedül a kecskeméti gárda.

– Ahogy minden csapatnak, nekünk is vannak problémáink, hiszen nálunk is bejöttek olyan sérülések, amelyek kellemetlenül érintettek minket – utalt a problémákra a tréner. – Emiatt változtattunk is a kereten, hogy még jobban bírjuk ezt a sorozatterhelést. Próbálunk frissek maradni, és maximális erőbedobással felkészülni a meccsekre. Ez nem könnyű, de minden játékosom próbálja a maximumot adni. A kényszerhelyzetben kisebb sérülésekkel is hajlandóak vállalni a játékot, de így is sokszor szinte csak a kezdés előtt dől el, hogy kikkel tudunk kiállni.

Az ünnepek tehát nem telhettek munka nélkül. – Az ünnepekre nem nagyon lehetett tekintettel a társaság, de ez már senki számára nem újdonság, hiszen tudjuk, hogy ilyen a profi sport világa.

Edzettük az ünnepek alatt is minden nap,

természetesen maradt idő mindenkinek a családjára is, de örülünk annak, hogy vannak meccsek, hogy tudunk játszani, és mivel mindenkinek az a legjobb, hogy haladjon a bajnokság ebben a nehéz helyzetben, így teljes természetességgel alkalmazkodtunk a helyzethez.

A sorozatterhelés fokozott sérülésveszéllyel jár együtt, a jó hír az, hogy az Alba elleni meccset megúszták komolyabb sérülés nélkül. – Volt, aki azt is sérülten vállalta, de újabb áldozatokkal nem kár az a találkozó. A Pécs elleni meccs, a négy hazai közül az első rendkívül fontos meccs volt a számunkra, persze mindegyik az, de az kimondottan az volt. Sikerült is megnyernünk. Az Albából is maximálisan felkészültünk, sokáig partiban is voltunk velük, de sajnos azok a dobások, amik a Pécs ellen bementek, az Alba ellen kimaradtak, ráadásul a negyedik negyedben, amikor még egyszer három pontra megközelítettük őket, az Alba még képes volt ritmust váltani. Remek csapat az Alba, Forray Gábor egy kitűnő csapatot rakott össze, a bajnokság végén ott van a helyük a legjobbak között, ez meggyőződésem.

Speciális helyzetet hozott a vasárnapi mérkőzés, hiszen a tavaszi idényben Váradi Kornél és Forray Gábor, a Kecskeméten méltán népszerű Fofó a tavasszal még egy kispadon, a KTE sikereiért dolgozott. – Mind a mai napig kiváló viszonyban vagyunk vele, és abban a pillanatban, hogy ő az Alba, én pedig a Kecskemét edzője lettem, tudtuk, hogy eljön egyszer az a pillanat, amikor egymás ellen fogunk játszani. De rendben volt minden, a barátság maradt a régi. Úgy fogtuk fel, hogy úgy volt ez a mi számunkra különleges szituáció, hogy voltaképpen nem volt ebben semmi különös.

A héten bővült a keret, Nemanja Jamaraz a szerdai mérkőzéstől már a Duna Aszfalt sorait erősíti.

A szerb állampolgárságú, boszniai születésű játékos hátvéd poszton bevethető. – Alapos felderítés előzte meg a leigazolását, mindenféle információt begyűjtöttünk róla, semmiképpen nem akartunk úgy elkapkodni egy igazolást, hogy később bármi okunk legyen megbánni. Tudtuk és tudjuk, hogy milyen kvalitású játékos, és azért őt igazoltuk le, mert mind emberileg, mind a játéktudását tekintve beleillik a társaságba. Azt is figyelembe kell venni, hogy jelen helyzetben pokolian nehéz igazolni, ezért is örültünk annak, hogy rábólintott a megkeresésünkre. Meggyőződésem, hogy azokkal az alapokkal, amikkel rendelkezik, közel áll a mi játékstílusunkhoz, reményeim szerint mihamarabb be is épül.

A DEAC az őszi idény elején, hazai pályán 67–59 arányban legyőzte a kecskeméti csapatot. A tizennégy csapatot felvonultató bajnokságban a debreceni egyetemisták tizenhárom találkozóból elért hét győzelemmel és hat vereséggel a 8. helyet foglalják el, a legutóbbi bajnoki mérkőzésükön, december 27-én a Szolnoki Olajbányászt győzték le hazai pályán 82–71 arányban, a kecskemétiek pedig kilenc mérkőzésen aratott három győzelemmel, hat vereséggel a 11. helyen tanyázik. Váradi Kornél tiszteli az ellenfelet, de jól ismeri is, éppen ennek köszönhetően tudja, hogy mi lehet a ma esti siker kulcsa. – A DEAC egy nagyon fizikális, nagyon erős csapat, biztos, hogy egy nagyon agresszív védekezéssel fognak ellenünk fellépni, amire alaposan fel kell készülnünk. Emellett meg kell állítanunk a gyors játékukat, hiszen nagyon sok támadást vezetnek egy-egy mérkőzésen, az a másik erősségük, erre is föl kell készülnünk.

Nagyon nehéz mérkőzésre számítok,

negyven perc koncentrációra lesz szükség ahhoz, hogy végig meccsben tudjunk lenni. Ha betartjuk a taktikai feladatokat, fizikálisan is bírjuk, és ha sikerül rájuk erőltetnünk a ritmusunkat és a játékstílusunkat, akkor győzelemmel hagyhatjuk el a pályát. Természetesen ez is a célunk, még akkor is, ha a tabellát tekintve jelen helyzetben nem biztos, hogy mi vagyunk a találkozó esélyesei.

Képünk illusztráció.