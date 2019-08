Az idén is két csapatot indít a megyei bajnokságban a Euroscale

Május derekán némi meglepetésre az Euroscale Kecskemét II. nyerte Kecelen a Bács-Kiskun megyei férfi kézilabda-bajnokság négyes döntőjét, amely az alapszakaszban a 4. helyet elérve csípte el a Final Four, és amely – mint a neve is mutatja – lényegében a kecskeméti egyesület második, az idősebb játékosokat tömörítő garnitúrája.

Az idén ősszel a hetedik szezonját kezdi meg a Bács-Kiskun megyei bajnokságban az Euroscale Kecskemét férfi kézilabda-szakosztálya. A 2018/2019-es szezon volt az első olyan esztendő, amikor bajnoki címet nyert az egyesület. A klub életében történelminek minősíthető sikert változások követik.

Habár a megyei bajnoki cím megnyerésével a klub jogot nyert az NB II.-es bajnokságban való induláshoz, az egyesületnél úgy döntöttek, hogy a realitások talaján maradnak, és az osztályváltást egyelőre elnapolva dolgoznak tovább azon, hogy a Neumann János Egyetemmel való új együttműködésük keretében egy javában egyetemistákból álló, bajnokesélyes, és az NB II.-ben a bentmaradás esélyével induló, fiatal csapatot tudjanak a közeljövőben a magasabb osztályba vezényelni.

Az immáron beváltnak mondható hagyomány, hogy az egyesület két férficsapatot versenyeztet, a következő szezonban sem fog változni, azaz az egyesület mind a két csapatát benevezte a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetségnél a 2019/2020-as bajnoki szezonra, ahol az előző évi nagyszerű teljesítmény után nem is lehet más cél, mint a következő idényben is két csapattal képviselni Kecskemét városát a me­gyei négyes döntőben.

Az egyesület szakmai vezetésében is változás állt be a nyáron. Móra Ferenccel, aki két éve érkezett a klubhoz, hogy a fiatalabbik csapat, az Euroscale I. vezetőedzője legyen, a közös munkát közös megegyezéssel megszüntették. A klubnál ugyanakkor nagyon hálásak Frici bácsinak, hiszen a két csapat remek szezonja a mérkőzéseket megvívó játékosok mellett jelentős mértékben az ő érdeme is. Helyét a fiataloknál, tehát az Euroscale I.-nél, amelyben jórészt a huszonöt éves kornál fiatalabb játékosok szerepelnek, a tavalyi idényben a felnőttekkel játékosként bajnoki címet ünneplő Csendőr Gábor veszi át, az idősebb garnitúránál, a bajnoki címvédő Euroscale II.-nél pedig a tavasszal a csapat kapuját védő Boros Kornél lesz játékos-edző. Az egyesület vezetése hisz abban, hogy érdemes lehetőséget biztosítani fiatal edzők számára, így került rájuk a választás.

A csapatok játékosai egyébként egyéni edzésterv alapján már elkezdték a felkészülést, augusztus 13-án pedig a két felnőtt csapat a közös munkát is megkezdi a megyei bajnokság szeptember 15-i rajtjára.

Csendőr Gábort, az újdonsült edzőt azzal a kérdéssel kerestük meg, hogy bízott-e májusban a Final Four előtt a győzelemben.

– A bajnoki címmel az első mérkőzésig egyáltalán nem is foglalkoztunk, kizárólag a Kecel ellen, a döntőbe jutásért vívott meccs lebegett a szemünk előtt, a fiataljainké előtt pedig a Bácsalmás-meccs. Miután azt sikerrel behúztuk, a döntő napján már mindenki- nek a szemében láttam a tüzet, és akkor már biztos voltam abban, hogy ha mindenki képes lesz maximálisan koncentrálni, és csakis a játékkal foglalkozni, akkor megnyerhetjük a mérkőzést és azzal együtt a bajnokságot. Bevallom, én személy szerint titkon végig bíztam a srácokban. Az NB II.-be való feljutás korábban soha nem volt realitás nálunk – tért át az új, még tétova távlati célra a mester – azonban a bajnoki cím egy olyan mérföldkő lett a klub életében, amely nagy erőt ad új terveink megvalósításához.