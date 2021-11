A záróforduló minden mérkőzését a hazai csapatok nyerték

A hétvégén zárult a megyei első osztályú bajnokság ősz idénye. A zárás még nem teljes, hiszen két mérkőzést még ezután fognak pótolni. A záróforduló érdekessége, hogy mind a hat mérkőzést a hazai gárda nyerte meg.

Szombaton három mérkőzést vívtak meg. A forduló rangadóját a Kiskunfélegyháza nyerte a Kiskőrös ellen.. A Lajosmizse a Kalocsa ellen tartotta otthon a pontokat. A Tiszakécskei LC II. pedig a Soltvadkertet győzte le.

Tiszakécskei LC II.–Soltvadkerti TR Variens 2–1 (1–0)

Tiszakécske, 80 néző. Vezette: Zahorán János (Nagy Gábor, Kató Bence).

Tiszakécske II.: Baráth – Lovas A., Dóka D., Káli, István, Gréczi, Tóth-Molnár, Tóth K., Hoffmann (Steklács, 46.), Lovas Zs., Szabó Á. (László Zs., 71.). Edző: Bagi Gábor.

Soltvadkert: Eifert – Gémesi (Kővári, 72.), Katona, Frei, Tóth Á., László D., Hegedűs, Bashiri, Supka, Molnár (Fejes, 46.), Fék. Edző: Ujvári Gábor.

Gól: Káli a 13., Tóth K. a 90., ill. László D. az 55. percben.

Sárga lap: István (20.), Lovas Zs. (23.), Dóka (39.), Tóth-Molnár (71.), Káli (74.).

Bagi Gábor: – Teljesen más típusú mérkőzést játszottunk, mint az elmúlt héten. A Soltvadkert helyezése nem tükrözi azt, hogy milyen játékot tudnak játszani. Nagyon jó találkozó volt, ki-ki mérkőzést vívtunk egymással. Mind a két kapu több alkalommal is veszélyben volt. Azt gondolom, hogy ez az egy gólkülönbség reális, és megérdemelt a győzelmünk, mert hazai pályán mi többet tettünk ennek érdekében.

Ujvári Gábor: – Aki nem a saját szemével látja azt, hogy mi történik velünk hétről hétre, az nem hiszi el. Úgy érzem, hogy a játékvezető is nagyon belenyúlt a mérkőzésbe, mert a Tiszakécske olyan góllal szerzett vezetést, ami előtt szabálytalanság történt. A második gólt pedig az utolsó percben kaptuk. Jobb volt, mikor 5–0-ra kikaptunk, mert azt az ember jobban elviseli, mint az ilyeneket, ami most történt. Rontás vagy átok ül rajtunk, lehet, hogy kecskét kellene áldoznunk, amint azt Horváth Ferenc is mondta. Le a kalappal a csapat előtt, mert küzdöttünk. Szerintem ez egy x-es meccs volt, sajnos megint az utolsó pillanatban kicsúszott a kezünkből a pont. Most pihenés következik, és a télen megpróbáljuk rendezni a sorainkat, tavasszal pedig szeretnénk a hiányzó pontjainkat megszerezni, mert úgy érzem, hogy ebben a csapatban több van.

Vasárnapi mérkőzések:

Akasztó FC–Kecskeméti LC 2–1 (2–0)

Akasztó, 130 néző, vezette: Béleczki László (Fülöp József, Barta Viktória)

Akasztó: Németh Zs. – Csoba (Bánszki 62.), Dobosi, Szabó Szabolcs I (Szabó Szabolcs II 78.), Kerekes (Németh T. 89.), Szabó Zs. (Pandur 91.), Bajusz (Kapus 75.), Juhász, Vincze, Palla, Márki. Edző: Szrenkó István

Kecskeméti LC: Telek – S. Juhász, Bálint (Terbe 80.), Szűcs (Ónodi 89.), Fekete, Keresztes (Szappanos 46.), Zsoldos, Kőrös, Kovács D., Bozsik, Major. Edző: Nagy Lajos

Gól: Dobosi 41., Juhász 42., ill. Bozsik 54. Sárga lap: Csorba 45., Szabó Zs. 83., Bánszki 87., ill. Kovács D. 72., Szappanos 81.

Az akasztói mérkőzés előtt a vendég kecskemétiek a 8. helyen álltak 12 ponttal, míg az akasztóiak a 10-en 10 ponttal. A hazaiak mindenképpen szerettek volna javítani a helyzetükön, de a vendégek sem mondtak le a pontgyűjtéséről. Hazai rohamokkal kezdődött a találkozó, már az első percektől átvették az irányítást az akasztóiak, és nem engedték, hogy a kecskemétiek támadásokat vezessenek. Bár igazi nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, mert több alkalommal is sikeresen avatkoztak be a kecskeméti védők. Az igazi nagy helyzet a vendégek előtt adódott, amikor is Major az akasztói térfél közepén kiváló labdát kapott. Kihasználta gyorsaságát, lefutotta védőjét, már csak Németh kapussal állt szembe, de ballal durván mellé lőtt. A hazai nyomás a 41. percben érett góllá, amikor is jobb oldali szöglet után Dobosi Zsolt talált a kapuba 1–0. A kecskemétiek még fel sem ocsúdtak a gól után, amikor jött az újabb akasztói találat. Kapura lövés után az egyik védőről lepattant a labda, pontosan Juhász Tamás elé, aki a tizenegyes pontnál tartózkodott. Mivel védő nem volt a közelében, így könnyen lőtte a kapuba a labdát 2–0.

A második félidőbe egy teljesen más vendégcsapat jött ki a pályára. Gyorsabbak, határozottabbak voltak, mint az első játékrészben, és sorra vezették a támadásaikat. Az 54. percben mintegy húsz méterről szabadrúgáshoz jutottak. A labda mögé Bozsik Máté állt, aki elcsavarta a sorfal mellett, és a labda a bal felső sarokban kötött ki 2–1. Ezt követően változatos játék folyt a pályán. A vendégek megpróbáltak egyenlíteni, de az utolsó pillanatokban mindig rosszul döntöttek, vagy a védők szereltek. Az akasztóiak kontrákra építettek, több szögletet is kiharcoltak, és ha valamelyik védő hibázott is, akkor a fiatal, mindössze 17 éves Telek Vilmos hárítani tudott. A mérkőzés legjobbja ő volt. Az utolsó percekben mindent megpróbált még a KLC, hogy pontot tudjon rabolni Akasztón, de ez nem sikerült. A hazaiak megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: Olyan mérkőzést láttunk, amit már nagyon régen, mert jó pár találkozón nem úgy játszottunk, mint a mai napon. A fiúk megtettek mindent azért, hogy sikeresek legyenek. Egy fiatal, jó passzban lévő kecskeméti csapattal találkoztunk. Az utolsó pillanatig nyílt volt a mérkőzés, támadtak, nem álltak be védekezni, játszották a futballt, és ebből egy jó mérkőzés kerekedett. Ilyen játékot kellett volna látni több alkalommal is a csapattól, és akkor előrébb tartanánk. Sajnos a bajnokság végén kezdtünk jól focizni, de reméljük, hogy tavasszal így fogjuk majd folytatni. A fiúk nagyon odatették magukat, érezték a felelősséget, jól játszottunk, de csak dicsérni tudom a Kecskemétet is, mert nagyon jó ellenfelek voltak.

Nagy Lajos: Úgy érzem, hogy adtunk egy félidőnyi előnyt az ellenfelünknek. A második félidőt ugyan megnyertük, de ez nem vigasztal bennünket. Már az is nagy siker volt, hogy le tudtuk játszani a mérkőzést, mert a fél csapat betegségben szenved. Készülünk a tavaszra. Remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy akkor sokkal több pontot gyűjtünk majd, mint most az ősszel, mert most elég szerencsétlenek voltunk. Gondolok itt a betegségekre és egyebekre, de erről nem is akarok többet mondani.

Jánoshalmi FC – Faddikorr Kiskunhalasi FC 2-0 (0-0)

Jánoshalma, 150 nőz, vezette: Ruzicska Máté (Vida Sándor, Minda Gábor)

Jánoshalmi FC: Halász – Safranj, Nagy, Jesic, Kujundzic, Szabó, Cvetkovic, Stojanovic, Sőreg (Tusori 44.p)(Busa 78.p), Babic, Popovic (Fenyvesi B. 84.p) Vezetőedző: Florin Nenad

Faddikorr Kiskunhalasi FC: Lengyel P. – Honfi D. (Mucsi 89.p), Dordevic, Pocsai, Angeli (Honfi B., 66.p), Hornyák, Fenyvesi K., Lengyel Sz., Ikotic (Rácz 81.p), Miletic, Lengyel G. (Fodor 69.p), Vezetőedző: Agócs Zoltán

Gól: Jesic azt 55., Stojanovic a 81. percben.

Sárga lap: Jesic 45., Safranj 61., Babic 68., Cvetkovic 86. illetve Dordevic 38., Lengyel Sz., 58. perc.

A forduló előtt a 4. helyezett Jánoshalma a 11. pozícióban tanyázó Kiskunhalast fogadta az őszi zárófordulóban. Aki nagy küzdelemre számított ezen a mérkőzésen, az nem tévedett. A 11. percben Szabó Szilárd passzolt Stojanovic Miloshoz, a középpályás huszonöt méterről fölé tekert. A 23. percben ismét Stojanovic Milos próbálkozott, de ezúttal már a kaput is eltalálta, Lengyel azonban szép mozdulattal hárított. A 27. percben lábról-lábra passzolgattak a hazaiak, majd egy Sőreg-Popovic összjáték után utóbbi lőtt, Lengyel védett. Két perccel később egy halasi felívelést követően Miletic fejelt kapura, de Halász magabiztosan fogta a labdát. Újabb két percre rá Fenyvesi buktatta Popivicot, a kaputól 25 méterre. A pontrúgást Szabó Szilárd lőtte kapura, de Lengyel Péter erre a löketre is odaért. A 35. percben Popovic remek csellel fektette el Dordevicet, majd tekerte a pettyest a kapura, de fölé ment a kísérlet.

A második félidő elején a Jánoshalma a korábbinál még nagyobb nyomást helyezett a vendégekre. Az 53. percben Szabó Szilárd felívelését Cvetkovic vette át, majd rúgta kapura, de a kísérlet szögletre pattant. Popovic szöglete Jesic fejét találta meg, aki öt méterről fejelt a halasi kapuba, megszerezve a hazaiaknak a vezetést, 1–0. A vendégek ezt követően több támadást vezettek, azonban nagyobb lehetőséget nem tudtak kialakítani, mert egy hazai védő mindig időben odaért és menteni tudott. A 71. percben Fenyvesi elé lecsorgott egy labda, a halasi középpályás kapásból lőtt, kísérlete nyomán a játékszer nem sokkal kerülte el a kaput. A 81. percben remek ütemű kontrát játszott végig a hazai gárda. Stojanovic Milos vezette rá Pocsaira a Popovictól kapott labdát, kicselezte a halasi védőt, majd higgadtan Lengyel kapujába gurított. 2-0. A vendégek ezt követően mindent egy lapra tettek fel, de nem tudtak betalálni , így maradt a 2-0. Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Egy igen nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A halasi csapat jó formában volt, tudtuk, hogy fiatalok mennek, jól védekeznek. Úgy gondolom, hogy kapusuknak köszönhetik, hogy kettő lett a vége. Kapusuk nem megyei elsőosztályú kapus az biztos. Az első félidőben nem találtuk az ellenszert a vendégek ellen. Hála Istennek egy pontrúgás után vezetést szereztünk és nem is engedtük ki a kezünkből a győzelmet. Gratulálok a mi fiainknak is, illetve a vendégeknek is, hiszen jól küzdöttek, szép jövő előtt állnak.

Agócs Zoltán: – A hazai csapat egy erős játékerőt képvisel, sokat eddzenek. Úgy gondolom, hogy a rutin és a jobb játékerő győzött a mai napon. Büszke vagyok a játékosaimra. Köszönöm azoknak, akik segítették ezt a csapatot az ősszel.

Bácsalmási PVSE–Harta SE 2–0 (1–0)

Bácsalmás, vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Herczeg Róbert)

Bácsalmási PVSE: Koncsok – Lipták, Zmukic, Mácsai (Benkő 66.), Körmöci, Snyehola (Velez 76.), Crkvenjakov (Barth 87.), Szabó A., Cs.Tóth (Szádeczky 56.), Zsoldos, Nagy Z.. Edző: Teslic Igor.

Harta SE: Hauschen – Makó, Hamar, Fekete, Csehi, Grecu, Marte (Nasz 71.), Pinczési, Tóth B (Follárdt 46.), Pintér, Varga. Játékos-edző: Csehi Tamás.

Gól: Snyehola a 32., Crkvenjakov a 75. percben.

Sárga lap: Cs. Tóth 24., Zsoldos 66., Nagy Z. 78., illetve Marte 64., Makó 92. perc.

Teslic Igor: – Ma szinte egy játékosom sem hiányzott, ez nagyon ritka eset, és végre fel tudtunk állni ahogy szerettünk volna. Jól játszottunk, végig uraltuk a mérkőzést, úgy gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet. Az első gólt magas letámadás utáni labdaszerzésből egy kontrából rúgtuk. A második gólunkat pedig egy szögletkombináció után szereztük meg.

Csehi Tamás: – Az őszi forduló utolsó mérkőzése volt ez és a legrosszabbul sikerült. Kicsit lélektelenül játszottunk. Jó pár játékosunk már a téli pihenőre ment lélekben, ez nagyon bosszantó. Ezt úgy gondolom majd meg kell beszélnünk, mert ezt a mérkőzést meg lehetett volna nyerni, ha oda tettük volna magunkat. Ezt a hibát tavasszal szeretnénk majd kiküszöbölni. Remélem, hogy egy jó felkészülés után egy teljesen más Harta fog kifutni tavasszal a pályára. Ettől függetlenül a srácokra nem lehet panaszom, mert egész nyáron jól dolgoztak. Én elmondtam mit várok tőlük, de most nem ezt kaptam. Még nagyon sok munka áll előttünk, mert fiatal csapatunk van. Gratulálok a Bácsalmásnak.