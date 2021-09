A veretlen Siófokot fogadja a Kecskeméti TE

Vasárnap 17 órakor ismét hazai mérkőzést játszik a KTE HUFBAU a Merkantil Bank Ligában, az ellenfél a még veretlen, egyben nyeretlen BFC Siófok lesz a Széktói Stadionban.

A Balaton partiak egyelőre mindenkire veszélyes ellenfélnek számítanak, ugyanakkor még nem tudtak meccset nyerni, hiszen mind a hat fellépésükön döntetlent játszottak. Domján Attila – aki tavaly még az Iváncsa vezetőedzőjeként lett bajnok – kifejezetten stabil csapatot rakott össze, a Vasas és a Diósgyőr sem bírt a Siófokkal.

A szünet előtt a Budafokkal osztoztak meg 1-1-es végeredmény mellett a pontokon. Szabó István számára továbbra is örömre adhat okot, hogy a keret tagjai egészségesek, egyedül a keresztszalag műtét után lábadozó Bodor Zoltán hiányzik továbbra is, míg Kis Balázs már teljesértékű munkát végezhet.

Nagy előny lehet ez, hiszen sűrű hét kezdődik a Siófok elleni találkozóval, szerdán már a Budafok érkezik a Széktóiba, majd a felsőzsolcai kupameccs következik. Legutóbb a Vasas elleni 1-1-es döntetlennel sikerült a pontok számát növelni.

Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – A Siófok egy rendkívül tapasztalt, rutinos játékosokból álló csapat. Tele vannak komoly múlttal rendelkező játékosokkal, többekkel még én is dolgozhattam. Domján Attilát is jól ismerem, csapatainkkal éveken át küzdöttünk egymás ellen, most már az NBII-ben találkozhatunk szerencsére. Remek edzőnek tartom, látszik a munkája a Siófokon is, kiegyensúlyozottan szerepelnek. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fognak szerepelni a bajnokságban. Mindig ők adják nekünk az ellenfelet, így sokszor láttam őket. Noha hat meccsük is döntetlenre végződött, ne tévesszen ez meg senkit, megküzdöttek ők is a Vasassal és a Diósgyőrrel, ráadásul minden találkozón megvolt az esélyük a győzelemre. Szervezett ellenféllel találkozunk, ami ebben az osztályban nem is lehet újdonság, nem is szeretném elárulni azokat a stratégiai terveket, amiket kidolgoztunk. A munka jól halad, örömteli, hogy továbbra is mindenki egészséges, így sok variációs lehetőségem van, ami mindenképpen előny a Budafok elleni, szerdai meccsre is tekintettel. A srácok nagyon várják a mérkőzést, főleg a hazai szurkolók buzdítását. Sokat jelentenek nekünk, odatesszük magunkat szokásunkhoz híven, és reményeink szerint most is népes tábor buzdítása előtt leszünk eredményesek.