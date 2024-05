Az előző eset 2022 áprilisában történt, akkor egy 58 centis példányt tett el a szákjába a pecás, miközben a maximálisan elvihető pontyméret 55 centiméter. Ráadásul a halat a fogási naplóba sem írta be, így egyszerre két szabálysértést is elkövetett a horgász. A horgászt két évre eltiltották, most viszont örökös eltiltást kapott egy horgász, aki a telepítéseket követően három darab pontyot tartott a szákjában, de ebből csak egyet írt be a fogási naplójába. A történteket észlelte a halőr, aki a helyszínen intézkedett és fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene az egyesületnél. A horgászt örökre eltiltották a horgászattól a halasi Sóstón.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A kiskunhalasi Sóstó Sporthorgász Egyesület közgyűlése tavaly döntött arról, ha egy horgász a kifogott halat nem jegyzi be a fogási naplóba, vagyis ellopja a halat, örökös eltiltással büntethető. A szigorú határozattal a horgászmorálon szeretnének javítani, indokolta a szervezet döntését Jáger Szabolcs, a fegyelmi bizottság elnöke.

Az ügyben egyébként az illetékes halgazdálkodási hatóságnál is feljelentést tett az egyesület, amely húszezer forint bírságot szabott ki a horgászra, akit három hónapra eltiltott az állami jegy kiváltásától is. A kiskunhalasi Sóstón folyamatos a halőrök jelenléte, és akár többször is ellenőrzik a horgászokat egy-egy horgászat alkalmával, ezért a fegyelmi bizottság elnöke szerint nincs értelme trükközni a kifogott hallal.