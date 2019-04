A Tiszakécske zsinórban a harmadik, a Harta a második győzelmét szerezte meg

Az ünnepi hétvégén a 20. forduló mérkőzéseit játszották le a megyei első osztályú bajnokságban. A Tiszakécske egy gólgazdag és fordulatos mérkőzésen zsinórban a harmadik, a Harta pedig a második győzelmét szerezte meg, utóbbi ráadásul idegenben.

Duna Aszfalt TVSE–Kalocsai FC 5–4 (1–1)

Tiszakécske, 180 néző, vezette: Béleczki László (Erdélyi Ádám, Komáromi Henrietta)

Tiszakécske: Antal – Tóth K., Varga, Dóka, Bálint, Steklács, László (Alberti 64.), Kulcsár, Tamás (István 60.), Tóth T. (Jelenfi 92.), Pácsa. Edző: Bagi Gábor.

Kalocsa: Hegedűs – Melcher (Pintér 72.), Kollár (Pandúr 70.), Dostyicza, Follárdt (Salacz 62.), Vuits V., Mátyás (Matos 55.), Szabó V., Nasz, Márkus (Vuits A. 83.), Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Sárga lap: Tamás 35., ill. Nasz 12., Melcher 53., Kollár 70., Dostyicza 83., Matos 84.

Gól: Tóth K. 28., Tóth T. 65., Bálint 79., István 85., Nasz (öngól) 90., ill. Vuits V. 15., 59., Follárdt 52., Nasz 66.

Bagi Gábor: – Előre jeleztük, hogy ezen a mérkőzésen két olyan csapat fog játszani, amelyek a támadó futballt részesítik előnyben. Ez be is jött, mert akik kilátogattak a mérkőzésre, azok igazi fociünnepet láthattak. Nem találom a szavakat, hiszen a csapatom a hajrában kétgólos hátrányból hozta vissza a mérkőzést. Ez is azt bizonyítja, hogy aki hozzánk jön, az számoljon azzal, hogy pontokkal nem fog távozni.

Kohány Balázs: – Egy agyon nyert meccsen tízperces rövidzárlattal kivégeztük magunkat. Ezek mellé párosult egy nagyon gyenge játékvezetés. Gratulálok a Tiszakécs­kének.

Kiskunfélegyházi HTK–Soltvadkerti TE 3–1 (1–0)

Kiskunfélegyháza, 200 néző, vezette: Kis Sándor (Maczelka Zoltán, Kaszala Mihály)

Kiskunfélegyházi HTK: Oroszi – Kenderes (Koncz Zs. 33.), S. Juhász, Valkai, Nagy V. (Némedi 81.), Huszka, Szabó A. (Nagy D. 58.), Palásti, Tóth I., Marsa (Szabó T. 90.), Ábel (Koncz M. 36.). Játékos-edző: Koncz Zsolt

Soltvadkert: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Tóth Á. (Lévai 62.), Frei (Nagy Sz. 56.), Radics, Pekker, Font, Szabó Szabolcs. , Márki, Szalai (Burszki 82.). Edző: Holczimmer Tamás.

Sárga lap: Huszka 84., ill. Pekker 28., Szabó Sz. 57.

Gól: Marsa 39., Nagy V. 55., Nagy D. 89., ill. Radics 65.

Ifi: 5–1

Koncz Zsolt: – Labdabirtoklásban mi uraltuk a mérkőzést, ettől függetlenül az ellenfélnek is voltak ziccerei, melyeket megúsztunk. Jó ütemben rúgtuk a gólokat, kettő nullánál ha rúgunk még egyet, akkor simább lehetett volna ez a meccs. Az ellenfél egy kipattanó lövésből tudott szépíteni, így aztán egészen a végéig benne volt a lehetősége annak, hogy a Soltvadkert is még egyszer betalál és egyenlít. Összességében azonban a játék képe alapján megérdemelten maradt itthon a három pont. Gratulálok az ellenfélnek, hiszen egy jól felkészített csapat ellen játszhattunk.

Holczimmer Tamás: – A mérkőzés azon dőlt el, hogy a kiskunfélegyházi csapat helyzetkihasználásban jobb volt. A megteremtett helyzetek alapján úgy gondolom, hogy mi többet kialakítottunk, mint a hazaiak. Ám a ziccereiket a félegyháziak – velünk ellentétben – be is rúgták. Sajnos az utolsó pillanatig nem tudtunk úgy koncentrálni, ahogy az ellenfelünk, bár a játékosaink végig hajtották a mérkőzést, 2–1-es állásnál volt egy kapufánk, majd további lehetőségeink. Sem fejben, sem erőben nem adtuk fel, rendben volt a csapat. Sajnos most így jöttünk ebből a mérkőzésből. Csináljuk tovább a dolgunkat, a jövő héten Bácsalmásra megyünk, megpróbáljuk kihozni a meccsből a legjobbat. Gratulálok az ellenfélnek, hiszen okos és taktikus játékkal nyerték meg a rangadót.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Lajosmizsei VLC 5–1 (4–1)

Kiskunhalas, 200 néző, vezette: Kiss László (Berger Tibor, Apró Ferenc)

Kiskunhalas: Gerner – Fomumbod, Papp, Horváth Á., Amariutei, Mihalkó, Tóth T. (Bereczki 41.), Gyenizse, Gillich (Sutka 81.), Csáki, Torma (Földes 45.). Edző Márton Zsolt.

Lajosmizse: Lord – Rideg (Csorba 65.), Fekete, Árva (Rónyai 75.), Kiss L., Dóka, Rapi, Simtchatchha, Palotai, Tábi, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Sárga lap: Kiss L. 88.

Gól: Torma 17., 45., Amariutei 39., 71., Mihalkó 43., ill. Rideg 20.

Ifi: 7–1

Márton Zsolt: – Utólag bevallom, igencsak tartottam ettől a mérkőzéstől, a héten ugyanis nem tudtunk úgy készülni, ahogy én azt szerettem volna. Az elején be is bizonyosodott, hogy jogos volt az aggodalom, meglehetősen sok hibával játszottunk, szerencsére a félidő végén észbe kaptunk, és ott négy perc alatt rúgtunk három gólt. Ezzel megalapoztuk a második félidőt, amelyben elsősorban már csak az eredmény tartására törekedtünk, de még így is sikerült egy kontrából betalálnunk.

Árva Zsolt: – Nem tudtuk berúgni a helyzeteinket, amikor kellett volna, az ellenfél pedig értékesítette a saját ziccereit. A focit gólra játsszák, így aztán ma a jobb helyzetkihasználásának köszönhetően megérdemelten nyert a Halas.

Kecel FC–Kelebia KNSK 6–2 (4–1)

Kecel, 250 néző, vezette: Jakab Árpád (Németh Gergely, Albert Gergő)

Kecel: Engler – Nagy G., Patai, Urlauber, Mindszenti, Kovács L., Bajnok, Török, Brindza, Sendula J. (Fehér 59.), Herczeg R. (Bleszák 38.) Edző: Kis Péter.

Kelebia: Farkas – Hajrulovic, Honfi B. (Döbrentei 61.), Kátai, Csupity, Szabó M. (Farkas 57.), Plichta (Honfi D. 46.), Kazi (Tesic 69.), Haskó, Baji, Szabadi. Edző: Molnár László.

Sárga lap: Baji 68.

Gól: Plichta 23. (öngól), Brindza 26., Török 33., Nagy G. 40., Mindszenti 78., Bajnok 85., ill. Baji 23., 56.

Ifi: 3–3

Kis Péter: – A gólokban szokatlanul gazdag első félidőt komoly előnnyel zártuk, de aztán a két sajnálatos sérülést követően visszaesett a játékunk. Mindezek ellenére magabiztos és megérdemelt győzelmet arattunk.

Molnár László: – A részünkről az első félidőben elkövetett súlyos egyéni hibák következtében sajnos lényegében le is zárult számunkra ez a mai a mérkőzés. Gratulálok a kecelieknek.

Jánoshalmi FC–Akasztó FC 4–0 (0–0)

Jánoshalma, 280 néző, vezette: Kiss Anikó (Petyarity József, Patyi Bettina)

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Balázs, Gáspár, Stojanovic M. (Suknovic 83.), Jesic (Nagy D. 85.), Harnos, Andelic (Jeszenszky 46.), Farkas D. (Kiss B. 50.), Dordevic, Maravic (Farkas P. 67.) Edző: Florin Nenad

Akasztó: Németh – Fekete (Lázár 33.), Bánszki (Fésüs 86.), Turancsik, Palla, Kerekes, Juhász, Kudron (Csehi 66.), Csoba (Suhajda 73.), Kósa, Szabó Zs. Edző: Szrenkó István

Sárga: Harnos 77., ill. Kudron 38., Kerekes 50., Juhász 54., Lázár 62-, Németh 82., Palla 89. Kiállítva: Turancsik a 64. percben.

Gól: Harnos 51., 82., 93., Stojanovic M. 58.

Ifi: 7–2

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Az első félidőben sok ziccert dolgoztunk ki, ám azok akkor még kimaradtak, az első gól után aztán beindult a gépezet. Meggyőződésem, hogy két jogos büntetőt ítélt a javunkra a játékvezető, és végeredményben azt kaptuk a mérkőzéstől, amire előzetesen számítottunk: végeredményben sikerült biztosan győznünk a meglehetősen durva Akasztó ellen.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az első játékrészben még derekasan tartottuk magunkat, hiszen 0–0-lal vonulhattunk pihenőre, ám egy olyan kis csapat, mint a miénk, nem bír el ellene megítélt két 11-est és egy kiállítást.

Szabadszállási SE–Harta SE 1–4 (0–3)

Szabadszállás, 320 néző, vezette: Allaga Iván (Papp Gergely, Szabó Gábor)

Szabadszállás: Németh – Berényi (Golovics 80.), Pandur, Gavula, Bajusz, Kotliár, Máruska (Progli 30.), Csurka (Lapéta 81.), Kapus, Szabó G., Kiss Sz. (Halász 65.) Szakmai igazgató: Pandur László

Harta: Rigó – Varga M., Csehi, Grecu, Velez, Marte, Lajos, Kovács Zs. (Bálint 85.), Péter (Sztakó 75.), Oroszi, Vincze. Edző: Sümegi József

Sárga: Kapus 35., Berényi 50., Csurka 52., Pandur 56. ill. Sztakó 88.

Gól: Prigli 76., ill. Lajos 5., 17., Oroszi 42., Varga M. 50.

Ifi: 0–6

Pandur László: – A mai mérkőzésen sajnos bebizonyosodott az, amitől előzetesen tartottam, hogy két belső védőnk kiesését a mi keretünk még nem viseli el. Megérdemelten győzött a Harta, talán a különbséget érzem egy kissé túlzónak, hiszen a második játékrészben már mi is sok ziccert kidolgoztunk, bár ha jobban belegondolok, a mai napon talán még ez a különbség is reális volt. Gratulálok a vendégeknek.

Sümegi József: – A célunk az volt, hogy kontrákra játsszunk. Ma szereztünk három gólt pontrúgásból, egyet kontrából. A múlt héten a Jánoshalma elleni győzelmünkre mindenki felkapta a fejét, annak a három pontnak az értékét az adja meg, hogy ma is sikerült bezsebelnünk mind a három pontot.

Kiskőrösi LC–Bácsalmási PVSE 2–1 (1–0)

Kiskőrös, 300 néző, vezette: Polyák Attila (Markó László, Katona György)

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Rácz (Horváth R. 64.), Bányai, Salami, Madácsi, Agócs (Rimár 75.), Simon, Mokrickij, Nagy A. (Oláh 83.), Amin. Edző: Miskovicz Bálint

Bácsalmás: Eckert – Knap, Ikotic, Varga E., Szádeczky, Sőreg, Figura, Posa, Schneider, Szabados, Deák. Edző: Vojnics Zelics Szasa.

Sárga: Rácz 57., ill. Figura 90.

Gól: Salami 43., Hajnal 52. ill. Deák 59.

Ifi: 6–1

Miskovicz Bálint: – Nehezen tudtuk feltörni a szervezetten védekező vendégek védelmét, de türelmesek voltunk és így előnnyel vonulhattunk pihenőre. Sok helyzetünk kimaradt és a második gólunk után feljöttek a bácsalmásiak. A hajrában is volt egy nagy ziccerünk, ami kimaradt, de összességében megérdemelten nyertünk.

Vojnics Zelics Szasa: – Ha még bátrabbak vagyunk és úgy játszottunk volna, mint legutóbb Halason, akkor akár meg is nyerhettük volna ezt a mérkőzést. Voltak lehetőségeink, amiket nem tudtunk gólra váltani. Többet is kihozhattunk volna ebből a meccsből, de sajnos nem sikerült.

Ez következik a 21. fordulóban

A négy pont előnnyel listavezető Kiskunfélegyháza a remek formában lévő, az elmúlt három mérkőzését nyerő Tiszakécskét fogadja. Szomszédvári rangadót vívnak Akasztón, ahol a Szabadszállás vendégeskedik, mindkét csapat kiadós vereséggel hangolt a derbire, mindkettő javítani szeretne. A másik szomszédvári rangadó a Kiskunhalas és a Kiskőrös összecsapása az előbbi otthonában, igazi futballcsemegére van kilátás. Mind a Kalocsa, mind a Kecel gólzáporos mérkőzést vívott a múlt hétvégén, nyernie csak az utóbbinak sikerült, parázs rangadó várható Kalocsán. Érdekes és kiszámíthatatlan párosítás a Bácsalmás–Soltvadkert viadal, bármilyen eredmény benne van a pakliban. Papíron esélyes idegenben a Jánoshalma és a Harta, de mind a Kelebia, mind a Lajosmizse képes meglepetésre.

A megye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 19 14 4 1 70–29 46

2. KISKŐRÖS 20 12 6 2 44–25 42

3. JÁNOSHALMA 20 12 4 4 57–18 40

4. KALOCSA 20 10 7 3 44–26 37

5. KECEL 20 9 5 6 46–32 32

6. AKASZTÓ 20 9 4 7 37–34 31

7. KISKUNHALAS 20 8 5 7 32–30 29

8. TISZAKÉCSKE 20 8 3 9 36–49 27

9. HARTA 20 7 5 8 37–56 26

10. SZABADSZÁLLÁS 20 5 7 8 36–52 22

11. SOLTVADKERT 20 5 3 12 28–45 18

12. LAJOSMIZSE 19 3 4 12 33–49 13

13. BÁCSALMÁS 20 2 7 11 39–57 13

14. KELEBIA 20 1 4 15 17–54 7