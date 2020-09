A Paks ellen tartja a főpróbát a Kecskemét

A bajnoki nyitány előtti főpróbát tartja a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét péntek este a Messzi István Sportcsarnokban. A hírös városi együttes ellenfele a Paks lesz.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét október 2-án, pénteken, 18 órakor a Kaposvár ellen kezdi a férfi élvonalbeli bajnokság 2020/2021-es szezonját a Messzi István Sportcsarnokban. A nyitány előtti főpróbát pedig szeptember 25-én, pénteken. 18.30 órától vívja a hírös városi együttes, ellenfele a Paks lesz (változott a program, korábban ugyanis úgy volt, hogy a Körmend érkezik a Messzi-csarnokba). A találkozóra a belépés díjtalan.

A szabályoknak megfelelően a nézők létszáma korlátozott, így maximum 400 fő engedhető be a felkészülési mérkőzésre – adta hírül a ktekosar.hu portál. A nézők a Messzi István Sportcsarnok főbejáratán léphetnek be, itt hőmérséklet ellenőrzésen (max. 37,5 °C) és kézfertőtlenítésen esnek át. Fontos, hogy a csarnokba csak maszkban lehet belépni, és ezt a benntartózkodás idején mindvégig használni kell, figyelemmel a helyes maszkhasználatra (az orrot és szájat is takarnia kell a maszknak).

A létesítménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy léphet be. Ha valaki a COVID-19 betegséggel összefüggésbe hozható tüneteket mutat, és/vagy a testhőmérséklete meghaladja a 37,5 °C-t, a belépést meg kell tagadni. Amennyiben feltételezhető, hogy testhőmérséklete egyéb körülmény miatt (futás, napon történő huzamosabb tartózkodás, stb…) is megemelkedhetett, akkor öt perc elteltével ellenőrző mérést kell elvégezni. Amennyiben az ellenőrző mérés is 37,5 °C-ot meghaladó testhőmérsékletet eredményez, az érintett személy a sportlétesítménybe nem léptethető be.

A lelátón a lezárt helyekre nem szabad ülni (1,5 méter biztonsági távolság), és tilos minden fizikai kontaktus a csapatokkal! Az összes közös használatú területen (szociális helyiség, büfé, folyosó) be kell tartani a 1,5 méteres biztonsági távolságot.

A klub nagy tisztelettel kéri a szurkolókat, hogy önmaguk és a közösség egészsége érdekében – ahogyan a mindennapokban – úgy a csarnokban is tartsák be a szükséges szabályokat, mossanak kezet és használják a kihelyezett fertőtlenítőket.