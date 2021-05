A Kunszállás SE nyerte a megyei U14-es bajnokságot

A napokban sok szó esett az NB III. Közép csoport szezonzáró rangadójáról, melyen a KTE HUFBAU éppen a rivális Iváncsa vendégeként zár, és harcol meg a bajnoki címért majd vasárnap. Szombaton egy nagyon jó „felvezető” mérkőzést láthattunk ebben a műfajban kicsiben, hiszen a Kecskeméti LC a Kunszállást fogadta a megyei U14-es bajnokság utolsó fordulójában, ahol hasonló volt a forgatókönyv. A szikrázó, de végig sportszerű összecsapáson végül kunszállási siker született.

Ezt ne hagyja ki! Nem találják a főpolgármester díjnyertes szakdolgozatát

A képlet egyszerű volt, a KLC-nek nyernie kellett ahhoz, hogy hazai pályán bajnoki címet ünnepelhessen, míg a Kunszállásnak ehhez már egy döntetlen is elég volt. Mindkét együttes lázasan készült a nagy meccsre, a lelátón pedig egy lelkes szülői szurkolói kör állt össze mindkét oldalon, még a dob is előkerült. A meccset álomszerűen kezdte a Kecskemét, hiszen Szeles Dominik szép cselek után tört kapura jobbról, majd gyönyörű gólt ragasztott a léc alá a 3. percben (0-1). A csapatok nem ismertek elveszett labdát a mezőnyben, Bakos Tamás és Kertész Gábor folyamatosan űzte és hajtotta sajátjait a kispadról. A Kunszállás főleg kontrákból volt veszélyes, csapatkapitányuk, Hegedűs Levente több alkalommal is helyzetbe hozta magát, de az ihletett formában védő, csapattársait is folyamatosan segítő Hubay Attila kitűnő napot fogott ki a kapuban, minden elakadt benne a szünetig.

A második félidő ugyanúgy kezdődött, ahogy az első, csak ezúttal a Kunszállás talált be. Vincze Nándor indult el, majd lapos lövése a jobb alsóban kötött ki a 42. percben, hiába nyújtózkodott Hubay (1-1). Innentől természetesen a hazaiaknak lett sürgősebb, és a KLC igyekezett is nyomást gyakorolni a vendégekre, akik hat nap alatt a harmadik meccsüket játszották már itt a bajnokság hajrájában. A fáradtság érződött, de a KLC csak kapufáig tudott eljutni, illetve egy hatalmas ziccert elhibáztak az üres kapuval szemben is a hazaiak. A lelkes csapatok döntetlenszagú rangadóját végül egy kontra döntötte el, Hegedűs megelőzte a kapujából is kilépő Hubayt, majd a 76. percben az üres kapuba passzolt (1-2). A lelátón ekkorra már extázisban drukkolt mindkét tábor, a kunszállásiak gyakorlatilag a felhőkben érezhették magukat a gól után. Semleges szemmel nézve mindkét csapat megérdemelte volna az aranyérmet, jó volt azonban azt látni a lefújás után, hogy a játékosok és stábtagok sportszerűen pacsiztak egymással, majd szurkolóik buzdítása mellett zárhatták le a szezont. Erről szól a futball.

A Kunszállás ezzel megnyerte az U14-es megyei bajnokságot, a KLC ezüstérmes lett, a harmadik hely sorsa csak a jövő héten dől el.

Mercedes-KLC „A” – Kunszállás SE 1-2 (1-0)

Kecskemét, v: Bakró Róbert, Golovics Attila

KLC: Hubay – Varga, Barna, Jakab, Rácz, Dóka, Gyulai, Szeles, Varga.

Csere: Sörös, Nagy D., Gebei, Orosz, Hanák, Légrádi, Valter. Vezetőedző: Bakos Tamás

KSE: Ruskó – Vincze, Barta, Hegedűs, Agárdi J., Mészáros, Nagy M., Agárdi D., Agárdi Á.

Csere: Kiss, Bibók, Nagy Á., Dinnyés, Gebri. Vezetőedző: Kertész Gábor

Gólszerzők: Szeles (3.) ill. Vincze (42.), Hegedűs (76.)

Sárga lap: Varga (26.), Rácz (32.) ill. Ruskó (56.)