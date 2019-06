A KTE-Duna Aszfalt gerince marad, egy posztra még keresnek játékost

Ebéddel egybekötött médiatalálkozóra invitálta a sajtó képviselőit szerdán a KTE Kosárlabda Klub Kft. és a KTE-Duna Aszfalt.

A találkozón – ahová meghívták a férfi élvonalbeli gárda törzsszurkolóit is – Sörös Jenő ügyvezető elmondta, hogy a csapat a 2018/2019-es szezonban teljesítette a kitűzött célt, a hetedik hely megszerzése megsüvegelendő. Beszámolt arról is, hogy az idény egyik fontos sikere az átlagnézőszám emelkedése. A sportstatisztika.blog.hu kimutatása szerint ugyanis az előző évihez képest 44 százalékkal többen látták a hírös városiak mérkőzéseit a Messzi István Sportcsarnokban.

Tóth László, a névadó Duna Aszfalt Kft. ügyvezető igazgatója is elégedetten beszélt a klubról, hangsúlyozta, hogy jó döntés volt 2012-ben melléjük állni, illetve közölte, hogy a cég a 2019/2020-as idényben is főtámogató marad.

Fazekas Mihály, a tulajdonosi tanács elnöke a megfelelő gazdálkodásra hívta fel a figyelmet, a biztos anyagi háttérre. Valamint elégedetten nyugtázta, hogy a legutóbbi bajnokságban izgalmas mérkőzéseket láthatott a Messziben, akkor is, ha nem a KTE jött ki győztesként a találkozóból.

Forray Gábor vezetőedző – aki a következő szezonban is Váradi Kornél edzővel irányítja a lila-fehéreket – elmondta, hogy a csapat gerince (Wittmann Krisztián, Marko Djeraszimovics és Karahodzsics Kemal) marad, de frissíteni is kell az együttest, dinamikusabbá tenni. Utóbbiban reméli, hogy a segítségére lesz a klub két fiatal játékosa, Kucsera Dániel és Molnár Dániel. Valamint a nem rég igazolt amerikai hátvéd, Devaugntah Williams, aki már korábban, a Szpartak Szabadka játékosaként felkeltette a figyelmét. De a Szegedről érkező Révész Ádámot is szerette volna már hamarabb Kecskeméten látni, ahogy a Vasasban felnövő Chester Lewist is, aki 2016-ban ment ki az USA-ba (az édesapja amerikai), de tavasszal úgy döntött, hogy hazatér, és a KTE-ben folytatja. Forray még a négyes posztra keres játékost, a kiszemeltek megvannak, velük folyamatosan tárgyalnak.