A Harta nyerte a nyugati derbit

Mindjárt a szezonnyitó fordulóban több szomszédvári rangadót is megvívtak a csapatok, ezek egyike volt a Harta-Akasztó párosítás. A két együttes mindig parázs küzdelmet vív egymással. Örömteli, hogy az idei rajtnál inkább a gólok és a nagy helyzet jellemezték a mérkőzést, nem pedig a piros lapok kirívóan magas száma.

A 13. percben máris előnybe kerültek a hazaiak. Kovács Zsolt nagyszerűen ugratta ki Marte Gyulát a tizenhatos vonalánál, Marte higgadtan a vendégek kapujába gurított, 1–0. A 15. percben a vendég Szabó Zsolt szabadrúgása után a lecsorgót Csoba Gábor lőtte centiméterekkel mellé. A 24. percben Vincze Dezső eresztett meg egy lövést a baloldalról, amelyet követően a labda a jobb kapufáról éppen Oroszi elé pattant, aki egy csellel ziccerbe hozta magát és közelről szerzett gól, 2–0. A 35. percben Kovács Zsolt szabadrúgását öklözte fölé Tóth Patrik, a vendégek kapusa. A 39. percben Kovács Zsolt kapott nagyszerű indítást, egyedül indulhatott el a kapu felé, óriási ziccer volt, ám értékesíteni nem tudta, mert a vendégek kifutó kapusa bravúrral hárítani tudott. A 42. percben Bánszki bal oldali beadása után Juhász Tamás küldte a lasztit kapura, lövésébe Vincze Dezső középen kézzel ért bele, a játékvezető azonnal a tizenegyes pontra mutatott. A megítélt büntetőt Juhász Tamás biztosan értékesítette, 2–1. Így a szünetre egygólos hazai előnnyel vonultak a csapatok.

A második játékrész 10. percében Kovács Zsolt szerzett labdát a középpályán, majd precízen passzolt az érkező Varga Milánhoz, aki közelről a vendégek hálójába lőtt 3–1. Négy percre rá újra a vendégek veszítettek el egy labdát a középpályán, Csehi Tamás szerezte meg, majd továbbította a baloldalon érkező Varga Milánhoz, aki egyből középre tolta. A középen érkező Csehi Tamás nem tudott beleérni, de a mellette felfutó Marte a felső léc segítségével megszerezte saját maga második, míg csapata negyedik gólját, 4–1. A 67. percben a csereként beálló Kovács János közeli lövését védte a hazaiak kapusa, Pölöskei Tamás, aki a héten került a csapathoz. A 70. percben Kovács ugratta ki Csobát, aki nagy ziccerben fölé lőtt. A 77. percben Patai Balázs cselezgetett a tizenhatoson belül, majd a földre került: újabb tizenegyeshez jutottak a vendégek. Ezúttal is Juhász Tamás állt a labda mögé és most sem hibázott, 4–2. A 80. percben Patai Gergő lövését védte a hazaiak hálóőre. Rá egy percre nagyon szép támadást vezettek a hazaiak. Csehi Tamás precíz passza után Varga Milán továbbította lasztit a jobb oldalon érkező csereként beállt Farkas Erikhez, aki jól akarta ellőni a kapus mellett, Tóth azonban nagy bravúrral bele tudott még érni a labdába, így az centiméterekkel a kapu mellett hagyta el a játékteret. A 88. percben a bal oldalon Patai Balázzsal szemben szabálytalankodtak a hazaiak. A szabadrúgást Juhász Tamás végezte el, a gólba tartó labdájába a menten igyekvő Grecu-Mihai Sebastian fejjel már csak beleérni tudott, 4–3. A játékvezető a gólt végül Juhásznak adta, így Juhász Tamás három gólt szerzett a találkozón. Szinte a középkezdésből Varga Milánhoz került a labda, aki elgurította a vendég hálóőr mellett a labdát, az azonban a jobb kapufáról nem befelé, hanem kifelé pattant. Ezután az akasztóiak ívelték előre a pettyest, amely a tizenhatos vonalánál Kerekest találta meg nagy helyzetben, a lövésébe azonban bravúrral bele tudott kapni a hazaiak hálóőre. Óriási helyzet volt, benne volt az egyenlítés. Több gól azonban már nem esett, így végül a Harta nyerte a derbit.

Sümegi József, a Harta edzője: – Nagyon örülök a győzelemnek, bár most, a lefújás után egy kicsit nehéz kiengedni, mert kis híján elszalasztottuk. Hamar kétgólos előnyre tettünk szert, ám aztán a száz százalékos ziccereinket kihagytuk, az ellenfél így visszajött a meccsbe az első játékrész végén. A második játékrészben újra rúgtunk kettőt, mégis hagytuk őket a végén talpraállni. De ettől függetlenül elégedett vagyok, hiszen ez a találkozó nem csak a nevében volt rangadó, hanem minden mozzanatában, a küzdelmet, a hangulatot, az akarást tekintve is.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült a bravúr. Nem ízlett a játékosainknak a Harta meglehetősen agresszív stílusa, ugyanakkor el kell ismernem, hogy az egész mérkőzést tekintve csak egy jó húsz percnyi időszak volt az, amikor mi voltunk a jobbak. A közönségünknek nagyon hálásak vagyunk, hogy ezúttal is ilyen sokan elkísértek minket. Most kiszomorkodjuk magunkat, de hétfőtől dolgozunk, megyünk tovább, várnak a következő feladatok, és szeretnénk a szurkolóinkat is kárpótolni.

Harta SE–Akasztó FC 4–3 (2–1)

Harta, 300 néző, vezette: Szűcs Gábor (Lichtenberger István, Hagymási Attila)

Harta: Pölöskei – Varga (Sztakó 86.), Vincze D., Varga M., Csehi, Grecu, Marte (Bálint 73.), Nagy M., Kovács Zs. (Farkas 65.), Lajos, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Akasztó: Tóth P. – Vincze S. (Kerekes 34.), Patai G., Tratter, Patai B., Szabó Zs. (Kovács J. 66.), Juhász, Cebei (Kudron 66.), Palla, Bánszki (Fésüs 83.), Csoba. Edző: Szrenkó István.

Sárga lap: Varga M. 23., Vincze D. 44., Varga K. 87., Sztakó 90., Nagy M. 91. ill. Palla 26., Csoba 49., Szabó Zs. 56., Bánszki 59. perc.

Gól: Marte 13., 59., Oroszi 24., Varga M. 55. ill. Juhász 44., 76., 88. perc