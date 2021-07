A Győr otthonában kezdi az NB. II-es bajnokságot a Tiszakécske

A hétvégén befejeződik a felkészülési időszak a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB. II-es csapatainak a 2021/2022-es bajnoki évre. A húsz egyesület között ott van a Tiszakécskei LC is, akik tavasszal megnyerték az NB. III. Keleti csoportját.

Most új időszak kezdődik a csapatnál, és a másodosztályban is szeretnének helytállni. Hogyan sikerült a hat hetes felkészülés, kérdeztük Nagy Sándor vezetőedzőt?

– Úgy érzem, hogy amit terveztünk, azt sikerült elvégezni. A keret nagy része megmaradt, de jöttek új futballisták is, így több játékosunk lett az előző évinél. Nagy izgalommal vágtunk bele az új kihívásba, mert most ebben az osztályban kell maradandót alkotnunk. Ennek a szisztémának megfelelően igazoltunk és készültünk is.

– A felkészülés során olyan ellenfeleket választottak, amelyek vagy ugyan olyan erőt képviseltek, vagy erősebbek voltak, mint a Tiszakécske. Ezzel mi volt a cél?

– Játszottunk két NB. III-as csapattal is de próbáltunk olyanokat választani, akik meghatározók abban az osztályban. Véleményem szerint külön kell választani a dolgokat, hogy mit akarunk. Azt, hogy jól nézzünk ki az edzőmérkőzéseken és olyan partnert válasszunk, akiknek több gólt is rúgunk, és akkor azt hisszük magunkról, hogy milyen jók vagyunk, de később szembesülünk a valósággal. Én azt mondom, hogy edzőmérkőzéseken játszunk erősebb csapatokkal, mert ott jön ki igazából, hogy mik a hiányosságaink. De az is ki jön, hogy amit jól csinálunk, az első osztályú csapatok ellen is meg tudjuk valósítani. Persze kell az is, hogy ne legyen negatív eredmény, és önbizalmat szerezzenek a játékosok. Lehet, hogy ez gólokban nem annyira mutatkozott meg, de amit játszottunk, az tartalommal meg tudtuk tölteni, és az NB. I-es csapatokkal is sokáig partiban tudtunk lenni. Két félidőben más-más csapatunk lépett pályára, az egyik nem volt annyira magabiztos, ott kijöttek a hibák, a másik csapatunk viszont sokkal jobb teljesítményt nyújtott. Teljes mértékben elértük azt a célt, amit akartunk a felkészülési meccsekkel.

– Összeállt már a kezdő tizenegy a vasárnapi ETO FC Győr elleni mérkőzésre?

– A fejemben már meg van, nagy dolognak kell ahhoz történni, hogy megváltozzon. Azt gondolom, hogy ez a csapat képes sikert elérni. Bő a keretünk, lesz, aki nem utazik majd Győrbe, de ez nem azt jelenti, hogy az itthon maradottakra nem számítok. Nagyon hosszú a bajnokság, és nagyobb is a keretünk, mert mindenkire szükségünk van. Aki most nincs benne, az lehet, hogy a jövő héten kezdő lesz, azért jó a bő keret, hogy van versenyhelyzet, mindenki harcoljon meg a csapatba kerülésért. Ha valaki nem úgy küzd, akkor helyébe lép másik játékos.

– Elégedett a játékosok eddig végzett munkájával?

– Igen, nem lehet senkire sem rossz szót mondani. Persze vannak olyan napok, amikor nehezebben megy valakinek az edzés, de összességében mindenkinek az edzésmunkájával elégedett vagyok, csak dicsérni tudom a fiúkat.

– Mit vár a mostani bajnokságtól?

– Az a célunk, hogy a lehető legjobban szerepeljünk, ebben minden benne van. Olyan mentalitással nem lehet belemenni a másodosztályba, hogy elsők legyünk vagy, hogy ne essünk ki. Meg teszünk mindent annak érdekében, hogy jól szerepeljünk.

– Minden bizonnyal feltérképezték a többi csapatokat is, milyennek látja a mostani másodosztályt?

– Két olyan csapat szerepel benne, a Vasas és a Diósgyőr, akiknél nincs más alternatíva, mint felkerülni az első osztályba. Meglepetést persze minden csapat okozhat. Mi úgy akarunk felmenni mindenki ellen a pályára, hogy nyerjünk. Persze fegyelmezetten, a taktikai utasításokat betartva, ez az elmúlt évben sem változott és most sem fog.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e presztízsharc a másodosztályban szereplő két megyei csapat között Nagy Sándor azt válaszolta, hogy természetesen lesz. A megyei rangadók azért is jók, mert van egy kis pikantériája, sok nézőt megmozgat, ami a két klubnak a Tiszakécskének és a Kecskemétnek is jó, mert annak mindenki örül és plusz motivációt is jelent mind a két fél számára. Vasárnap Győrben 19 órakor kezdődik a Tiszakécske számára az NB. II-es bajokság.