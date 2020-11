Szabó Tünde lett az Európai Úszó Szövetség új alelnöke

Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt, olimpiai ezüstérmes úszót választották az Európai Úszó Szövetség (LEN) alelnökévé a szervezet vasárnapi választókongresszusán, amelyet a koronavírus-járvány miatt online tartottak meg.

A Magyar Úszó Szövetség beszámolója szerint a választási procedúrát egy, a területre szakosodott nemzetközi cég programjával bonyolították le, amelynek londoni központjában egy közjegyző felügyelte a folyamatot. A szavazás nem hozott meglepetést: a 2012 óta hivatalban lévő olasz elnök, Paolo Barelli elsöprő többséggel nyert újfent francia kihívója, Gilles Sezionale ellenében, így harmadik terminusát kezdi meg a szövetség élén.

Magyar szempontból az alelnökök megválasztására irányult a legnagyobb figyelem: Szabó Tünde sportért felelős államtitkár rögtön az első körben megkapta a szükséges szavazatmennyiséget, így négy éven át töltheti majd be ezt a tisztséget (a magyar szövetség két regisztrált delegátusaként Wladár Sándor elnök és Szabó Tünde vett részt a kongresszuson a MÚSZ margitszigeti székházában).

„Óriási megtiszteltetés és elismerés ez számomra és természetesen a magyar vizes sportágak számára” – mondta az államtitkár, egykori olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó. „Magyarország mindig is fontos szerepet játszott az európai úszósportban, mi rendeztük az első Európa-bajnokságot 1926-ban, rekordot jelentő, hatodik alkalommal leszünk házigazdák jövőre, és ezek csupán a legrangosabb események voltak számtalan más, emlékezetes viadal mellett. Sportdiplomatáink mindig is fontos pozíciókat töltöttek be, Gyárfás Tamás az elmúlt tizenhat esztendőben rendkívül sikeresen képviselte a magyar érdekeket – ezentúl rám hárul ez a feladat, de őszinte várakozással nézek ezen új kihívás elé. Ami igazából nem is kihívás, hiszen egykori úszóként, a sportág elkötelezettjeként minden, LEN-alelnökként töltött pillanat tartalmasnak és örömtelinek ígérkezik. Úgy gondolom, kiemelkedően sikeres négy esztendő vár ránk” – tette hozzá.

Szabó Tünde megbecsültségét jól mutatja, hogy a nemzetközi szervezetek tradícióihoz képest kissé szokatlanul azonnal alelnöknek választották, erre korábban nemigen volt példa: az új tagok általában elnökségi tagként kezdik, és aztán emelkednek a „belső hierarchiában”. Szabó Tünde ugyanakkor egyike annak négy Bureau-tagnak, akik sportolóként komoly eredményeket értek el: rajta kívül az elnök Paolo Barelli, illetve a sportolói bizottság elnöke, a román Camelia Potec, valamint a szerb Aleksandar Sostar mondhatja el magáról, hogy egykoron olimpián szerepeltek (utóbbi kettő aranyérmes is volt).

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke az eseményeket értékelve kiemelte: „Minden úgy alakult, ahogy azt szerettük volna. Szabó Tünde államtitkár asszony révén rendkívül erős képviselete lesz Magyarországnak, és az is fontos, hogy régi barátunk, Paolo Barelli újabb négy éven át irányíthatja a LEN-t, ez sportdiplomáciai szempontból tökéletes végkimenetel. A Magyar Úszó Szövetség jövőre egy fantasztikus Európa-bajnoksággal kíván hozzájárulni a LEN sikertörténetének folytatásához. Őszintén remélem, 2021 májusában már minden adott lesz ahhoz, hogy a hagyományokhoz méltó, kimagasló színvonalú Eb-t rendezhessünk.”

A Magyarországot 2004 óta képviselő, korábban az alelnöki, majd 2012 óta a gazdasági vezetői (LEN Treasurer) tisztséget betöltő Gyárfás Tamást a közgyűlés a LEN tiszteletbeli tagjának választotta.

Paolo Barelli mellett a brit David Sparkes maradt a szervezet főtitkára, az új gazdasági vezető pedig a spanyol Fernando Carpena lett. Szabó Tünde mellett a LEN Bureau legrégebbi, 1990 óta rendre újjáválasztott tagja, a görög Dimitrisz Diatheszopulosz, a dán Pia Holmen, az ukrán Andrij Vlaszkov és a holland Marius van Zeijtz lett még a LEN alelnöke (a LEN történetében először lesz két női alelnöke a szervezetnek, Szabó Tünde mellett a dán szövetség ügyvezetője, Pia Holmen révén).

Az egyes sportági szakbizottságok, illetve a további testületek összetételéről a következő hetekben dönt a LEN Bureau.

Eredetileg idén májusban, az úszó Európa-bajnokság rajtja előtt tartották volna a LEN tisztújító-közgyűlését Budapesten, ám a koronavírus-járvány miatt magát a sporteseményt 2021-re halasztották, míg a kongresszust most vasárnapra. Bár a tervek szerint a küldöttek a magyar fővárosban gyűltek volna össze, ám az Európát sújtó második hullám miatt végül a LEN – más sportszervezetekhez hasonlóan – a világhálón megtartott közgyűlés mellett döntött.

