Járdi Ádám célja egy szolgáltató kézilabda-szövetség kialakítása

Járdi Ádám lett a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség új elnöke. A 28 éves sportvezetővel azokról a célkitűzésekről is beszélgettünk, amiket szeretne megvalósítani a jövőben.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Baján tartotta egy hónapja a tisztújító közgyűlését a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség. A szavazásra jogosult 43 tagszervezet közül 36 képviseltette magát az ülésen, ahol Járdi Ádám kapta a többség bizalmát.

– Nem egy hirtelen elhatározás volt, hogy pályázok a posztra – mondja Járdi Ádám.

– Már múlt év végén is többen megkerestek azzal, hogy támogatnának, ha indulnék az elnökségért. Alaposan átgondoltam mindent és az év elején eldöntöttem, hogy igent mondok a felkérésre. Tulajdonképpen az elnöki programom, amiről kikértem tapasztaltabb sportvezetők véleményét is, már januárban elkészült – mondta el Járdi Ádám, aki a versenybizottság vezetőjeként, korábban is aktív szereplője volt a megye kézilabda­életének.

– Hat éve dolgozik a szövetségben, de az életkora alapján még a pályán is bizonyíthatna…

– Az életemet valóban a kézilabda határozta meg kisgyermekkorom óta. Először a pálya mellől édesapámat figyelve, majd a pályán játékosként szívtam magamba ennek a sportágnak minden szépségét. Az aktív kézilabdát egy sérülés miatt korán abba kellett hagynom, azonban az évek alatt a kézilabda sportág minden szegmensében tapasztalatot szereztem: edzőként, versenybíróként, játékvezetőként, egyesületi elnökként és versenybizottsági elnökként. Rengeteg élmény és tapasztalat, melyet ennek a sportágnak köszönhetek. A megválasztásom miatt az EuroScale Kecskemét csapatának elnöki posztjáról lemondok, mert nem tartom etikusnak, hogy megyei elnökként klubvezető is legyek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Melyek a programjának kiemelt célkitűzései?

– A szövetség eddigi kissé kusza pénzügyi kultúrájának rendbetétele mellett, a „szolgáltató szövetség” megvalósítása az egyik fontos elem. Mindezzel az egyesületek életét szeretnénk megkönnyíteni minden területen.

– Konkrétan mivel tudnának segíteni?

– Egy olyan rendszer tervét alakítottuk ki, melyben helybe visszük a szolgáltatásokat. Az elmúlt évek tapasztalata alapján az év eleji roham alkalmával hatalmas segítséget jelentene, ha előre egyeztetett helyszíneken az egyesületek mindent el tudnának intézni. A komplex szolgáltatáscsomagban sportorvos és fotós is szerepel, így a kitelepülések alkalmával a sportolóról elkészített fénykép a rendszerben rögzítésre kerül, és míg a sportorvosi vizsgálat elkészül, addig már nyomtatásra is kerül sportorvosi karton és a játékengedélyek rögzítése is megkezdődik.

– A kézilabda egy dinamikusan fejlődő sportág. Mit tudnak tenni, hogy a megyei kézilabda se maradjon le az újdonságokról?

– A sportszakmai életben elengedhetetlen a fejlődés, ezért utánpótlásedzői képzéseket indítanánk több településen. Tematikus szakesték indítását is tervezzük például technikai vezetők, edzők számára, de sportfinanszírozással és a marketinggel is foglalkoznának. A médiakapcsolatokat is erősíteni akarjuk és szeretnénk elindítani a megye utánpótlásműhelyeit bemutató sorozatot. Megújul a szövetség honlapja, ahol mind az NB-s, mind a megyei bajnokságokról képes beszámolók készülnének.

– A közgyűlésen új elnökséget is választottak. Kik lettek a tagjai?

– A Magyar Kézilabda Szövetség döntése értelmében átalakulnak a megyei szövetségek. Több fontos változás közül az elnökség átalakul fellebbviteli bizottsággá, melynek tagjai: Demeter József (Kiskunhalasi UKSC), Lakatos Zoltán (Kiskunmajsai KC), Czérna János (Kiskőrösi NKSZSE), Isán András (Kiskunfélegyházi HTK).

– Jövőre jubilál a megyei szövetség. Vannak már tervek a megünneplésére?

– Szeretnénk méltóképpen megemlékezni arról, hogy hatvan éve, 1959 novemberében alakult meg a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség. Tervezünk egy programsorozatot, melyben szerepel egy könyv megjelentetése, egy kiállítás és egy kézilabda-­emléktorna.