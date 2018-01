Edzőváltás Dusnokon

Edzőváltás történt a megye kettő Déli csoportjában az őszt a 3. helyen záró Dusnoknál. A gárdát az ősszel irányító Facskó Jánost Báló Ferenc, a csapatkapitány váltja, tavasszal játékos-edzőként irányítja a felnőtt keretnél a szakmai munkát.

Bolvári Dávid, a klub elnöke elmondta, hogy Facskó Jánostól barátsággal váltak el útjaik, és nem is történt szerződésbontás, hiszen tavaly nyáron eleve csak fél évre szerződtek.

– Tavaly hosszas keresgélés után került a kiszemeltek közé Facskó János, aki első felnőtt edzői szezonja előtt nem volt könnyű helyzetben, hisz meg kellett ismernie a csapatot és a megye kettes közeget is – vázolta fel a helyzetet a klub elnöke.

– Az őszi idény zárultát követően azonban úgy éreztük, hogy a keretnek új impulzusokra van szüksége, ezért esett a választásunk a tősgyökeres dusnoki Báló Ferencre. Ő tizennyolc éves kora óta a Dusnok játékosa, mindössze négy év kitérő volt a pályafutásában, akkor megfordult Nemesnádudvaron, Kalocsán és Miskén is, de rendre visszatért hozzánk. Az utóbbi években végigjárta nálunk a ranglétrát, volt már a serdülő és az ifi edzője is, így testközelből ismeri mind a klub, mind a megye kettő közegét. Vehemens alkat, tisztelik a játékosok és a szurkolók is, azt reméljük, hogy vele az eredményeink is javulni fognak, amelyekkel ősszel – főleg a rangadókon nyújtott teljesítménnyel – nem mindig voltunk maradéktalanul elégedettek.