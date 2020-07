Zenéléssel telik a solti fúvósok egész nyara

A Solti Ifjúsági Fúvószenekar és utánpótlás-zenekara, a Solti Junior Band nagy sikerű Térzenei turné keretében adott koncertet Apostagon, Dunaegyházán, Akasztón és Solton, csatlakozva a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség felhívásához, akik egy országos muzsikálásra hívták meg a zenekarokat.

A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Alapiskola növendékeiből álló zenekar tagjai és tanárai, Fuchs Attila és Nagy Máté karmesterek vezetésével a hosszú karanténban töltött időszak után kezdték el a közös próbákat.

– Elmondhatatlanul hiányzott az élő, személyes kontaktus, úgy a növendékeinkkel, mint kollégáimmal, és természetesen a közönségünkkel is – mondta Fuchs Attila, a fúvószenekar vezetője.

– Csodálatos érzés volt újra együtt lennünk, látni azt a sok örömteli, boldog arcot rendezvényeinken. Szívmelengető érzés volt átélni, hogy több alkalommal is a koncert végén álló tapssal köszönte meg a közönség a műsorunkat. Mind a mai napig kapjuk még a gratulációkat a településekről.

A zenekar a nyári időszakban egy balatoni kirándulásra készül. Egy elmaradt ausztriai szereplést is szeretnének bepótolni, amennyiben a helyzet engedi, az őszi szünetben. Ugyancsak az őszi időszakban tervezik templomi koncertek szervezését is, amelyeknek témája az egyházzene világába vezeti el majd a hallgatóságot. Természetesen ezeken kívül olyan művek is hallhatók lesznek a templomokban, amelyek még beleférnek az egyházi környezetbe, zenekultúrába – tette hozzá a zenekarvezető.

A Solti Ifjúsági Fúvósok a nyár folyamán minden kedden és csütörtökön együtt zenélnek az iskolai próbateremben. Legközelebb augusztus 20-án Solton Szent István napján, majd másnap a helyi Szőlőhegyen a Nyitott Pincék rendezvényen, azt követően pedig augusztus 22-én, szombaton Ordason láthatja őket a közönség.