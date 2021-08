Termékeny időszakon van túl az írónő, de már új regényein dolgozik

Bibliai szuperhősök Józseftől Dávidig, Irodalmi szöveg­gyűjtemény, Ovis okosító. Csak néhány cím Miklya Luzsányi Mónika legújabb művei közül. A félegyházi írónő termékeny időszakon van túl, de már újabb regényein dolgozik. Ezekről beszélgettünk vele.

A nyár elején jött ki a nyomdából a 3.-4. osztályosoknak szánt Irodalmi szöveggyűjtemény, illetve a Tanítói ötlettár, amiket Miklya Luzsányi Mónika és férje, Miklya Zsolt közösen szerkesztett.

– Túlzás nélkül mondhatom, hogy életünk egyik mesterműve ez a tankönyvcsalád, ahol lehetőséget kaptunk, hogy a szövegválogatásoknál és a módszertani anyag elkészítésénél is azokat az alapelveket valósítsuk meg, amelyek nemcsak élményszerűvé, hanem a gyerek és a pedagógus életének részévé teszik az irodalmi alkotást

– nyilatkozta hírportálunknak az írónő, majd hozzátette, már dolgoznak az elsősöknek és másodikosoknak szánt részeken is.

Az Irodalmi szöveggyűjteménnyel szinte egy időben jelent meg a hiánypótló Ovis okosító sorozat első két része: Rozmaring és Tarack viselkedni tanul, illetve Rozmaring és Tarack közlekedik címmel. Hamarosan megjelenik a harmadik rész, amely a családi kapcsolatokról szól, illetve a negyedik, amely a digi­tális világ veszélyeit dolgozza fel.

– Ez egy segítő könyv a szülőknek, azokról az alapkészségekről szól, amelyek az iskolaérettséghez szükségesek. Így például az alapvető illemszabályokat a könyv főszereplői, a két vadmalac, Rozmaring és Tarack segítségével ismerhetik meg a gyerekek – mesélte hírportálunknak az írónő, aki a karakterek kiválasztásánál arra törekedett, hogy azok kedvesek, humorosak legyenek. A történetek szeretetteljes közegben játszódnak, ám a pozitív családkép ellenére a gyerekek nevelésében van némi feszültség a szülők között. Az apuka ugyanis egy vaddisznó, aki árván nőtt fel az erdőben, míg az anyuka egy nemesi családból származó Nagy-­lapály malac, aki nagyon jó neveltetést kapott. Ez a helyzet nagyon gyakori a családokban is, hiszen mindenki más családból érkezik, más szokásokkal. Ám ahhoz, hogy a gyerekeket jól tudjuk nevelni, ki kell alakítani egy közös értékrendet.

A történetek nem titkolt célja az sem, hogy a szülőket is formálja. Én azt vallom szülőként, pedagógusként, íróként is, hogy minden családi konfliktus megoldásának az alapja a kommunikáció. Erre adok példát a könyvekben is.

Mindegy, hogy honnan jöttünk, mindegy, milyen értékeket képviselünk, ha egy család vagyunk és meg tudjuk beszélni a problémákat, akkor működik a családi élet – hangsúlyozta Miklya Luzsányi Mónika, aki ötgyermekes édesanyaként azt is nagyon fontosnak tartja, hogy a szülők üljenek le a gyerek mellé és beszélgessenek ezekről a dolgokról.

Az írónő kiemelte a grafikus, Tóth Andrej munkáját is, akinek sikerült igazán gyermek­közeli, vicces rajzokat készítenie a könyv humoros jelenetei­hez. Miklya Luzsányi Mónikától azt is megtudtuk, hogy a könyvekhez készítettek egy módszertani segédanyagot is, amit az óvodai foglalkozásokhoz ajánlanak és a Móra Kiadó honlapjáról ingyenesen letölthetik az óvónők. Az összeállításában lánya, Miklya Babiczky Emese Sára segített, aki gyakorló óvodapedagógus.

Hamarosan kézbe vehetik a gyerekek és a szülők az internet veszélyeiről írt történetet is, amely azért is ígérkezik nagyon érdekesnek, mert a mesében a gyerekek, Rozmaring és Tarack segítenek Horka papának az internetfüggőségről leszokni.

– Családanyaként és kutatóként is fontosnak tartom a gyerekek okos felhasználóvá nevelését. Fontos, hogy a gyereknek megtanítsuk, az internet nem a hülyeségek tárháza és nem arra való, hogy elüssük az időt, hanem a világ legnagyobb könyvtára. Ez Rozmaring és Tarack történetéből is kiderül – tette hozzá Mónika, akinek a Bibliai szuperhősök című könyve is a gyerekeknek szól.

– Ezekkel a történetekkel az volt a célom, hogy a bibliát közelebb hozzam a gyerekekhez. Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek átéljék, a bibliai történetek rólunk szólnak, a szereplői ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint mi.

József, Mózes, Józsué, Éhúd, Debóra, Gedeon, Jefte, Sámson és Dávid története mind-mind olyan, amivel megragadható a mai, szuperhősökért rajongó fiatalok érdeklődése.