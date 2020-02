Szeretnék, ha a turisták több napot töltenének el Kalocsán

A szeptember 18–19-én megrendezésre kerülő Kalocsai Paprikafesztivál első fellépőjét dr. Filvig Géza polgármester jelentette be, az önkormányzat új rendezvénykoncepcióját, valamint turisztikai és kulturális célkitűzéseit ismertető sajtótájékoztatón, a városháza dísztermében.

A vezető elárulta: új célokat jelölt ki Kalocsa kulturális és turisztikáért felelős intézményei számára. Ezek közül az egyik annak elérése, hogy az ide érkező vendégek minimum két vendégéjszakát eltöltsenek a városban, magyarán annyi attrakciót kell kínálni, hogy érdemes legyen legalább 2–3 napig maradniuk. Ehhez szerinte „modern és trendi képet” kell mutatni, valamint fejleszteni kell a helyi programok és rendezvények nívóját, kommunikációját.

– Csak olyan rendezvényt lehet eladni, ami jó színvonalú, minőségi és tartalmas szórakozást biztosít. Fontos, hogy az országos program hírfolyamba is bekerüljenek a város kiemelt rendezvényei, amelyeket erre a szintre kell feljavítani – fogalmazott dr. Filvig. – Egy új rendezvénytípust is szeretnénk bevezetni, amivel az iskolás korosztályt célozzuk meg: tanévzáró bulit tartunk – jelentette be, hozzátéve, hogy ebből az elsőt, a Cloud 9+ koncertjét teljes egészében szponzor segítségével tudják majd megrendezni.

Filvig Géza kifejtette: új elvárásként fogalmazta meg a programtervezők felé, hogy évente legalább egy alkalommal olyan hazai énekeseket, vagy zenekarokat hívjanak meg Kalocsára, akik az aktuálisan legsikeresebb „top ötben” szerepelnek. Ennek megfelelve már most lekötötték a 2020. szeptember 18–19-ére eső Kalocsai Paprikafesztiválra a Halott Pénzt. A csapat a pénteki nyitónapon lép fel az Érsekkert szabadtéri színpadán.

A városvezető néhány mondat erejéig visszautalt az egy évvel elhalasztott Duna Menti Folklórfesztivál körül kialakult vitára is. Mint ismert, három év elteltével idén kellett volna megszervezni a következőt, de erről a szerintük szükséges előkészületek hiányában letett a közművelődési intézmény. A polgármester egy korábbi képviselő-testületi ülésen a tavaly novemberben leköszönt igazgatót, dr. Magóné Tóth Gyöngyit tette felelőssé a rendezvény elmaradásáért, amit utóbbi nem ismert el, mondván, korábban sem kezdték el az ezzel kapcsolatos munkát az aktuális év januárja előtt, mégis „volt Folklór”. A távozott intézményvezető a közösségi médiában és egy helyi hírportálon azt írta: az ott maradt stáb minden további nélkül képes lett volna megszervezni az eseményt, amihez ő maga is felajánlotta a segítségét, attól függetlenül, hogy már nem áll a város alkalmazásában.

– Pénzügyi oldalról semmiféle előkészület nem történt, költségvetés és program nem készült, ahogy nem voltak megkötött szerződések sem. Kizárólag az időpont volt kijelölve – magyarázta a tájékoztatón dr. Filvig. – Folytatjuk a hagyományt, csak eltoljuk egy évvel, hogy legyen kellő idő megszervezni, egy klasszikus, nemzetközi Duna Menti Folklórfesztivált, amire az egész ország felkapja a fejét – summázta. Megjegyezte, ő maga is „nagyon-nagyon sajnálja”, hogy így alakult, „sokat is vajúdott a döntésen”, de ezt a szakmai javaslatot kapta és elfogadta, mivel biztos benne, hogy színvonalasabb esemény lehet a Folklórfesztiválból egy év előkészítés után, mintha csak nagy sietve, még idén megrendeznék, mindössze azért, hogy „kipipálhassák”.