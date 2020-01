Szerelemről és elengedésről is tanítanak Mihó Izabella művei

Mihó Izabella egykori rádiós műsorvezető, foktői rendezvények szervezője, otthoni gazdálkodó-méhész és édesanya több évtized élettapasztalatát mesélte el novelláskötetében, aminek az Életmorzsák címet adta.

A könyvet lakóhelyén, Foktőn mutatta be először Mihó Izabella, majd a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban is tartott egy író-olvasó találkozót. Mint mondja, hősei helyébe bárki beleképzelheti magát, a helyenként tragikus sorsok pedig tanítanak, életigenlésről, szerelemről, elmúlásról, elengedésről, vagy olyan feldolgozhatatlan veszteségről, amit ő maga is átélt, és senkinek sem kívánna.

– Igazából évtizedek óta készül a novelláskötet – mondta a szerző mosolyogva. – Részleteket némelyikből már olvashattak az emberek bizonyos újságokban, vagy a honlapomon, bár ezeket kiegészítettem, bővítettem, tehát nem ugyanazt kapják, amit annak idején olvastak, bár a stílus ugyanaz. Öt novelláról van szó, és azért adtam a könyvnek az Életmorzsák címet, mert olyan eseményeket mesélek el benne, amelyek bármelyikünkkel megtörténhetnek; remélem, hogy sokan magukra, barátaikra, rokonaikra ismernek majd. A szereplők olyan hibákat és tévedéseket is elkövetnek, amelyeket mi is megteszünk. Nem mondom, hogy én adom a megoldás kulcsát az emberek kezébe, de ha elgondolkodnak a novellákon, akkor az jó hatással tud lenni az életükre – magyarázta.

A szerző szerint a nagyon hasonló témák összefűzik a történeteit, amelyek így egyazon kötetbe kívánkoztak. Személyes drámák, szerelemkeresés, a boldogság megtalálása, és ami még nehezebb: megtartása – általában ezeket kutatják a művei. Ebből a sorból kilógott egy, a jövőben játszódó történet, amit végül kihagyott, de az az öt, amit kötetbe rendezett, mindenképpen közös pontokkal bír, és általános tanulságuk az, hogy „igazítani kell az elvárásainkat ahhoz, amire képesek vagyunk”. Úgy véli, erre remek példa a novellagyűjteménye, ami mögött „nagyon sok és kemény munka van”, mégsem érzi úgy, hogy kész lenne, hiszen „egy mű ténylegesen sosincs kész”.

– A történetekben több alkalommal előkerül a háború kérdése. Bár nem szeretek erre gondolni, a mai világban is vannak feszült helyzetek, amelyekből ki tudja, lehet, hogy háború pattan ki – érvelt a téma örök aktualitása mellett. – Beszélgetek sokat olyan idős emberekkel, akik már éltek a negyvenes években és tudnak mesélni a második világháborúról. Ez a téma valamiért mindig érzékenyen érintett, el tudtam benne merülni. A novelláknál nem volt célom az, hogy ragaszkodjak a történelmi hűséghez, inkább az érzelmi oldalt szerettem volna megragadni – fogalmazott az egyik, múlt században játszódó története kapcsán. Ebben a főhős bevonul katonának, de arról nem esik szó, hogy melyik hadszíntérre távozik, és amíg távol van, az otthon hagyott párja ma már felfoghatatlannak tűnő kitartással várja haza.

– Régen az emberek kitartóbbak voltak. Ez a mai világban nem igaz, hiszen nagyon sok mindent kézhez kapunk, ami nem biztos, hogy olyan minőségben érkezik hozzánk, ahogy várunk rá, így nem okozza azt a kielégülést, ha tetszik: boldogságot, amit kellene hogy okozzon. Itt viszont a türelem játszik fontos szerepet a két fiatal életében – hangsúlyozta. – Azt gondolom, hogy ez olyan helyzet, amit ma már elképzelni sem tudunk: évek telnek el, de kitartunk a másik mellett úgyis, hogy nem tudjuk merre jár, esetleg másvalaki mellett él, és azt várjuk, hogy mikor szabadul el abból a másik kapcsolatból – vázolta.

– Egy másik novellában, ami a Láncszemek címet kapta, azt a jelenséget szerettem volna megragadni, amikor találkozunk valakivel, akihez úgy érezzük, közünk van, mert valami összeköt vele, láthatatlanul. Négy szereplő van, akik láncszemekként kapcsolódnak egymáshoz, de ezt nem tudják, csak érzik. Pont erről szól a novella: nem is tudjuk mennyire kapcsolódunk egymáshoz – mondta.

– Aztán ott az Úttalan utakon, ami egy keretes történet. A kilencvenes években játszódik, de egyszer negyven-ötven évet visszaugrunk az időben. Ebben a megbocsátás és az elengedés játssza a főszerepet – árulta el.

– Van a kötetben egy női napló is, Titkos(s)írás címmel. Ez folytatásokban jelent meg annak idején, amióta kicsit kibővítettem. Ebben megismerkedik egy fiatal nő egy férfival, és próbálja elhinni, elfogadni, hogy most sikerülhet, összejöhet a párkapcsolat, de nagyon nehéz súlyt cipel a vállán, ugyanis van egy titka, amit nem tudja, hogy hogyan osszon meg a másikkal. Ez a titok olyan dolog, amit én is átéltem: egy gyermek elvesztése – fűzte hozzá. – Nagyon sokakkal beszélgettem erről, és az a szomorú igazság, hogy rengetegen vagyunk, akik elvesztettük kisbabánkat vagy kisgyermekünket. Nekem nagyon sokat segített, hogy ezt a néhány oldalt kiírtam magamból. Arra biztatnék mindenkit, aki átesett ilyen tragédián, hogy írjon vagy beszéljen róla, mert kicsit könnyebb lesz. Nem mondom, hogy megoldás, nem mondom, hogy elmúlik a fájdalom, de kicsit könnyíthet a szívén-­lelkén – húzta alá.

Mihó Izabella vallja: bár sokan érezhetik úgy, hogy bizonyos helyzetekből már nem lehet felállni, de a boldogság eléréséhez igenis vezet út, ami gyakran lemondásokkal van kikövezve. Ezért sem kaphattak az Életmorzsák történetei „rózsaszín ködbe burkolózott happy endet”, hiszen az igazi boldogsághoz „néha le kell mondani, el kell engedni”, és ez persze fáj, de „mindig következik belőle valami jó”, fogalmazott, elismerve, hogy ezt persze nem mindenki fogja ugyanígy érezni. Ettől függetlenül meggyőződése, hogy mindenki kap valamit ezektől a történetektől, amelyek aztán „megfelelő, túlzott elvárásoktól mentes” irányba mozdítják el az életüket.

– Elvárások alatt inkább az anyagi elvárásokra gondolok. Nem biztos, hogy a boldogságot a legnagyobb képernyőjű tévében találjuk meg, hanem abban az időben, amit a helyén ülve tölthetnénk, vagy sétálva az erdőben. A novellák kicsit visszavisznek az ilyen értékek felé – mutatott rá.

– Magam is próbálom ezeket a hagyományosnak nevezett dolgokat bent tartani a családom életében. Ez nagyon nehéz – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a mindennapi cselekedeteink nemcsak a mi életünket határozzák meg, hanem a gyermekeinkét is, hiszen ezekkel „plántáljuk beléjük az értékeket”. Ezért is örül, hogy anyaként volt ereje figyelni a kilencéves Lacikára, akit óvodás kora óta terel az olvasás szeretete felé, és már most látszik, hogy sikerrel tette, hiszen a fiú önállóan vesz kézbe és forgat könyveket.

– A kötettel lehet, hogy sikerült rávilágítani olyan tulajdonságokra és értékekre, amelyek megmutatják a bol­dogsághoz vezető utat. Az ugyanis, hogy a boldogság meddig tart és hogyan éljük át, illetve milyen minőségben, az tényleg rajtunk múlik. Lehet boldogság az is, hogy bekucorodom egy fotelba, készítek egy forró teát és kezembe veszem az Életmorzsákat, elolvasom, és az egyik történet ad nekem valamit. Az is egy boldog félóra, egy óra – mondta mosolyogva.