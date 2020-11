Népművészeti kiállítás nyílt Kecskeméten

Zsűrizett népművészeti alkotásokból nyílt kedden tárlat a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben, mely egyelőre csak a megnyitó alkalmával volt megtekinthető. Amint azonban a járványhelyzet engedi, a közönség is láthatja. A szervezők bíznak benne, hogy még az ünnepek előtt megtörténhet mindez.

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület tagjainak legújabb zsűrizett alkotásait mutatja be a Hagyományőrzés mesterfokon című népművészeti kiállítás. Az alkotói tevékenység sokszínűségét prezentálja a kiállítás, hiszen a gyermekjátékoktól a hímzéseken át a viseletekig és bútorokig sok minden látható.

A kiállítás kedd délutáni megnyitóján a vendégeket köszöntötte Szabó Károlyné elnök. Elmondta: tagjaik több mint 130 alkotást tártak a népművészeti zsűri elé, melyek mintegy 80 százaléka elérte a mesterfokozatot és a zsűrizett címet.

A kiállítást Kriskóné Dávid Mária, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény vezetője nyitotta meg. Köszöntőjében szólt a közel 40 éves Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület mindennapjairól és munkájának jelentőségéről, majd a zsűrizés menetéről.

– A zsűrizés két szempontból is fontos állomás az alkotóknak. Egyrészt önmaguk számára egy visszaigazolás, hogy jó ütemben haladnak-e a kitűzött célok felé. Másrészt megadhatja az alkotói szinten való feljebb lépést. Meghatározott számú zsűrizett alkotással a művész népi iparművész rangot kaphat, mellyel alkotásai is nagyobb értéket képviselnek. Később pedig elérhetik, kiérdemelhetik a Népművészet Mestere címet. Ehhez azonban több évtizedes alkotói munka szükséges, gyakran az életút elismeréseként adományozzák a megtisztelő címet – részletezte Kriskóné, majd kiemelt néhányat a látható alkotások közül.

– Örülünk, hogy a kékfestő újra hódít. Kovács Miklós tiszakécskei népi iparművész mellett a bácsalmási kékfestő műhely is feltámadt, és új alkotásokat mutatott be. Emellett kiemelném a csipkéket, a hartai bútorfestőket, a gyermekjátékokat, viseleteket és a hímzéseket is. Utóbbi kapcsán büszkén mutatom be az intézményünkben működő Hímzőszakkör zsűrizett alkotásait. A szakkört hosszú éveken, évtizedeken át a tavaly elhunyt Vargáné Ilonka vezette, de munkásságát méltó módon viszi tovább a kör Mucsi Jenőné népi iparművész vezetésével – jegyezte meg végül Kriskóné.

A szervezők bíznak benne, hogy az egyelőre egy hónapos szigorítások után a nagyközönség is megtekintheti az alkotásokat. A kiállítást mindenképpen meghosszabbítják, így jövő év elején is láthatóak lesznek.