Németországban is bemutatja munkáit a szabadszállási alkotó

Kis dolgokban...címmel nyílt kiállítás Csomák Lászlóné Cserzsi textilszobrász munkáiból a minap a szabadszállási közösségi házban. A tárlaton az alkotó új, illetve díjnyertes munkáiból láthatott válogatást az érdeklődő közönség.

Csomák Lászlóné Cserzsi egy internetes közösségi oldalon találkozott először a hazánkban akkor még alig ismert technikával, a paverpol textilszobrászattal. Az alapokat 2015 tavaszán sajátította el, melyre építkezve alakította ki saját stílusát. Az új kreatív műfaj rengeteg lehetőséget kínált számára, sorra kerültek ki keze alól a kül- és beltéri szobrok, képek, domborművek, ajándéktárgyak, dekorációs elemek.

– Cserzsi a munka és a család mellett fejlesztette hobbiját művészetté. Sok mindent autodidakta módon sajátított el, kísérletezett ki, tudását továbbképzéseken, alkotótáborokban bővítette. A paverpol oktatói minősítést 2016-ban szerzete meg. Alkotásaival gyakorta pályázik, sikerrel – mutatta be textilszobrász munkásságát Boronkay Klára.

Csomák Lászlóné Cserzsi rendszeres kiállítónak számít. Munkáival számtalan városban, többek között Budapesten, a Stefánia, a Duna Palotában, a Vajdahunyad várban, Kecskeméten, Gödöllőn, Kecelen, Szombathelyen, Szabadszálláson, Kiskőrösön, Lajosmizsén is bemutatkozott a nagyközönség előtt. Gyakran vendégeskedik a közszolgálati és kereskedelmi tévék csatornáinak magazin műsoraiban. Tavaly megkapta a Ver-Deco iparművészeti díjat és a Magyar Kézművességért Alapítvány különdíját, az ALFA-TALENT Egyesület Ave Savaria alkotói pályázatán első és második díjat hozott el Szombathelyről.

– Művészetét két szóval tudom jellemezni, lelkiség és nőiesség, amely a témaválasztásban mutatkozik meg igazán. Cserzsi olyan eseményeket, jeleneteket, jelenségeket örökít meg, mint a hagyományok, emberi kapcsolatok, kapcsolatrendszerek, szegénység, családi ünnepek. Színvilága, színhasználata egyedi, szereti és alkalmazza az erős, harsány színeket, melyeket különös érzéssel és technikával lágyít, szelídít, elvarázsol egy romantikus pasztell mesevilágba – tette hozzá Boronkay Klára.

A szabadszállási alkotó legnagyobb álma, hogy a határokon túl is bemutatkozzon alkotásaival, amely idén valóra is válik. Csomák Lászlóné Cserzsi munkáit Schönenberg-Kübelbergben is megcsodálhatják a német testvérváros lakói.