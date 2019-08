Megidézik a magyarok bejövetelét

Több mint ötven hagyományőrző és sportesemény mellett ismeretterjesztő kiállítások és előadások, valamint több tucat koncert is várja az érdeklődőket az idei Ősök napján, amelyet augusztus 16. és 18. között rendeznek Bugacon.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke a programokról tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: immár ötödik alkalommal rendezik meg a Kárpát-medence egyik legnagyobb hagyományőrző ünnepét, amellyel a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állítanak emléket. Mint mondta, a magyar őstörténetnek nemcsak múltja, hanem jelene és jövője van, amelyet elsősorban a tudományos kutatómunkával lehet a jövő nemzedék számára megőrizni.

Bíró András Zsolt, a Magyar-­Turán Alapítvány elnöke arról beszélt, újdonság lesz az idei rendezvényen, hogy először tartanak nomád felvonulást, amelyen több száz lovas szekerekkel, tevékkel, bivalyokkal és családtagjaikkal korhűen idézi meg a magyarok bejövetelét.

A tematikus programok közül kiemelte az Atti­la sátrában rendezendő antropológiai és régészeti kiállítást, amelyen arc-, fegyver- és ékszer-rekonstrukciókat láthat a közönség, de a sátorban mutatják be az első, Erdélyben megtalált lovas hun temetkezés eredeti maradványait is. Az eseményen több nomád sportversenyt is rendeznek.