Komédiával búcsúzik az évtől a kecskeméti színház társulata

László Miklós kacagtató, romantikus komédiájával, az Illatszertárral ünnepli az újévet a teátrum. A Mohácsi testvérek átiratának nyelvi leleményével spékelt darab előbemutatóját kedden, premierjét január 3-án tartják a nagyszínházban. A produkcióról az Asztalos urat alakító Adorjáni Bálinttal beszélgettünk.

– A tavalyi évadban nem láthatta a kecskeméti közönség. Mi volt ennek az oka?

– Forgattam egy sorozatot, melyben főszerepet játszom. A tervek szerint szeptembertől látható lesz a tévében Mellékhatás címmel. Nagyon intenzív munka folyt, így kénytelen voltam a kecskeméti színházi szerepeimről lemondani a tavalyi évadban, mert nem fértek volna bele az időmbe.

– Az idei évadban azonban visszatért. A Chicago után az Illatszertár produkcióban játszik főszerepet. László Miklós e darabjából készült már musical, tévéjáték, valamint több hollywoodi filmfeldolgozás. Ön szerint mitől ilyen népszerű és sikeres e történet?

– Alapvetően a jól megírt figurákban, emberi sorsokban látom a sikerének titkát. Ezt fokozza jelen esetben a Mohácsi testvérek átirata, mely véleményem szerint kiváló munka. Az alapdarabban ugyanis eltűnnek karakterek, ők azonban minden egyes szereplőnek megírták a teljes ívét, drámáját. Az Illatszertárban dolgozó minden karakternek megvan a saját élete, vétsége és tragédiája. Tulajdonképpen mind egyenrangú figurák, akik nagyon jó metszetét adják bármely kor munkahelyi közösségének. Továbbá szerintem az is hozzájárul a történet népszerűségéhez, hogy az egész cselekmény közvetlenül karácsony előtt zajlik. Az ünnep alkalmával általában a szokásosnál nyitottabbak, fogékonyabbak és sokkal érzékenyebbek vagyunk. A darab több mint nyolcvan éve íródott, de azok a problémák, emberi viszonyok, lélektani folyamatok, melyeket végigkövethetünk benne, kortalanok és teljesen aktuálisak. Ugyanazokba a gödrökbe lépünk, ugyanazokat a hibákat követjük el.

– Merített esetleg ötletet valamelyik feldolgozásból a karaktere megformálásához?

– Nagy szerencsének tartom, hogy általában nincsenek fellelhető emlékeim a szerepekre vonatkozóan, melyek megtalálnak. Ha bármelyik kapcsán elérhető is film vagy előadás, csak akkor nézem meg, ha a saját munkámat már befejeztem. Nem akarom, hogy befolyásoljon, márpedig óhatatlanul hatnának rám. Szeretem, ha megmarad számomra a keresés és a felfedezés öröme, melyektől egy-egy szerep valóban a sajátommá válik.

– A történet 1937-ben íródott. Az előadásban megmarad a boldog békeidők hangulata?

– Korhű lesz, a díszlet és a jelmezek tekintetében is megmarad a 30-as évek miliője. Véleményem szerint ettől egy kis többletbájt kap a produkció. Bár áthatja a boldog békeidők hangulata, történelmi utalásból viszonylag kevés szerepel benne. A fókuszban az emberi kapcsolatok állnak végig. Úgy gondolom, bárki számára nagyon ismerősen és életszagúan. A szerelem, az intrika, a féltékenység számtalan kacagtató titokkal, félreértéssel és nyelvi leleménnyel megspékelve.

– Milyen problémák kínozzák az ön által megformált Asztalos urat?

– Egyrészt a főnökét megcsalja a felesége, és rá gyanakszik. Szörnyen bánik vele heteken keresztül. Másrészt igen rossz, paprikás, csipkelődő viszonyban van az egyik kolléganőjével, Balázs kisasszonnyal. Ugyanakkor halálosan szerelmes egy nőbe, akivel ugyan még soha nem találkozott személyesen, de másfél éve leveleznek. A csavar a történetben, hogy rá kell döbbennie, hogy akit szemtől szemben végtelenül utál és nap mint nap porig aláz, ugyanaz a személy, akit arctalanul és alaktalanul, csak a lelkét látva, rajongva imád. A legfőbb kérdés, hogy ez az ellentét hogyan oldható fel. Éppen ezért olyan izgalmas számomra a karakterem, akiben a primer gyűlölet és a végtelenül tiszta és naiv, romantikus szerelem egyszerre fér meg. Tulajdonképpen mindannyian ilyenek vagyunk. Behatóbb, mélyebb ismeretek nélkül hajlamosak vagyunk megbélyegezni, elutasítani a másik embert vagy egy problémát. Ez számtalanszor megtörténik az életünkben. Az ember fukar megismerő, de bőkezűen ítél és általánosít. Talán ez a történet legfőbb üzenete. Hogy igenis figyelmet kell szentelnünk arra, hogy valakit vagy valamit jobban megismerjünk, melyhez sok esetben túl kell tudnunk lépni a saját kisszerűségünkön és előítéleteinken.

Szereplők, közreműködők Hammerschmidt: Kocsis Pál Asztalos úr: Adorjáni Bálint Balázs kisasszony: Decsi Edit Sipos úr: Kőszegi Ákos Kádár úr: Orth Péter Rátz kisasszony: Märcz Fruzsina Molnár kisasszony: Magyar Éva Árpád: Lakatos Máté Jancsi: Hegedűs Zoltán Detektív: Aradi Imre Rendőr: Sirkó László Hammerschmidtné: Csapó Virág Czirják Judit: Réti Erika Wenk úr: Váry Károly Hölgy: Szegvári Júlia, Szabó Dorottya e.h., Trill Beatrix e.h., Támadi Anita e.h., Dura Veronika e.h., Kelecsényi Anna e.h. Úr: Nagy Péter János e.h., Urbán Richárd e.h., Kovács Martin e.h. Rendező: Mohácsi János Díszlettervező: Khell Zsolt Jelmeztervező: Remete Kriszta Dramaturg: Mohácsi István Zeneszerző: Zságer-Varga Ákos Súgó: Ba Éva Ügyelő: Domján Sándor Rendezőasszisztens: Murár Szabina

Január 1-től nemzeti színház

Nagy változást hoz az új esztendő a kecskeméti Katona József Színház életében, ugyanis a teátrum januárban immár nemzeti színházként nyitja meg kapuit. A minősítési címet mintegy három hónappal ezelőtt prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere személyesen adta át Cseke Péter, színházigazgatónak és Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek. A nemzeti cím az új év beköszöntével életbe lép. – Most jön a munka következő szakasza, a fejlődés újabb állomása. Ahogy Kecskemét is nagyvárossá vált, a színházunk is vidéki, kiemelt színházból nemzetivé nőtte ki magát. Munkatársaimtól azt kértem: kezdjünk hát el úgy gondolkodni, hogy Nemzeti Színház vagyunk. Ezt mindenki a saját területén fogalmazza meg. Kollégáimmal tovább folytatjuk a megkezdett munkát, hogy a város kultúrája országos elismertséget szerezzen. Az előző évadban elkezdett imázst érintő építkezést szeretnénk elmélyíteni, a nemzeti szót megtölteni a mi színházunkra jellemző tartalommal – fejtette ki Cseke Péter, direktor.