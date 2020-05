Harmincéves jubileumukra készülnek az egyesületnél

Egy évet várni kell az újabb Csiperó Fesztiválra. A koronavírus-járvány miatt a nyárra tervezett gyermektalálkozó elmarad, a szervező Európa Jövője Egyesület munkatársai bár dolgoznak a jövő évi foly­tatáson, de jelenleg a munkájuk fókuszában a három évtizedes jubileum áll.

– Hogyan fogadták, hogy elmarad a Csiperó Fesztivál? Milyen feladatokat rótt mindez a munkatársakra? – kérdeztük Berei Andreától, a szervező Európa Jövője Egyesület elnökétől.

– Sok más kulturális egyesülethez, intézményhez hasonlóan minket is váratlanul és rosszul érintett a vírushelyzet, a vele járó rendezvények elhalasztása, lefújása. Ebben a helyzetben mi sem tehettünk mást, mint egyesével minden csoportot megkerestünk, és lemondtuk a gyermektalálkozót.

– A külföldi csoportok hogyan fogadták a hírt?

– Igazából senkit sem lepett meg, hiszen az egész világot érinti a járvány, mindenhol óvatosak, és utazni sem tudnak. Mielőtt felvettük volna a kapcsolatot a csoportokkal, már voltak olyanok, amelyek előtte jelezték, hogy a járvány miatt nem vesznek részt rajta.

– Van-e már új időpont?

– Pontos még nincs, de 2021. július első hetére tervezzük a 16. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozót. Az elmúlt napokban a járványhelyzeti korlátozásokat már enyhítették, de mivel a mi fesztiválunk több ezer fiatalt és felnőttet szólít meg, így csak augusz­tus 15-e utánra tervezhettünk volna. Ez pedig nagyon rövid idő az iskola előtt, és a külföldi csoportok se vállalnák be az idei nyári utazást, így kivitelezhetetlennek tűnt, hogy most megtartsuk a Csiperó Fesztivált. Ezért tűztük ki a jövő nyári időpontot.

– Ugyanazokkal a csoportokkal jöhet létre a 2021-es Csiperó Fesztivál, mint akiket idén nyárra vártak?

– Erre még nem tudok pontos választ adni, mivel a meghívókat akkor tudjuk kiküldeni, amint pontosítjuk az új dátumot. Úgy vélem azonban, körülbelül ugyanaz a húsz csoport érkezik majd hozzánk, amelyeket idén vártunk volna.

– Az idei fesztiválra ígért támogatásokat jövőre is automatikusan megkapják?

– Nagyon bízunk benne, bár eddig csak a Nemzeti Kulturális Alap erősítette meg mindezt. A fesztivál megrendezéséhez Kecskemét városa is jelentős összeggel hozzájárul, de ezen túl is elengedhetetlenek számunkra a pályázati és vállalkozói támogatások. Vannak még bent elbírálásra váró pályázataink, valamint már nyertes pályázataink, melyek aláírásra várnak.

– A fesztivál szervezése most nem sok munkát ad, mivel foglalkoznak ezekben a napokban?

– Ez így van, bár a pályázati források kutatása és elkészítése azért ad feladatot a munkatársaimnak. Mindezek mellett készülünk a harmincéves jubileumunkra. 1990 szeptem­berében alapította meg Farkas Gábor az Európa Jövője Egyesületet. E kerek évfordulót szeretnénk méltó módon megünnepelni, illetve feleleveníteni a találkozó mérföldköveit, fontosabb eseményeit, és természetesen megemlékezni azokról, akik már nem lehetnek velünk. A tervek szerint nagyobb körben ünnepelnénk, ha erre – a jogszabályok is – lehetőséget adnak. Szeretnénk meghívni régi csiperósokat, régi támogatóinkat és külföldi partnereink közül is néhányat. A program még szervezés alatt van, sok minden függ attól is, hogy milyen támogatásokat sikerül nyernünk a megvalósítására.