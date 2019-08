Gyerekeknek írt színdarabot a néptáncos

A Fürdőszálló szelleme címmel írta meg élete első darabját Kasztel Antal, Félegyházán élő néptáncos, tanár és bőrdíszműves. A megálmodott színdarab megvalósításában nagyon sokan támogatják. Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője is az ügy mögé állt és elvállalta a fővédnökséget, de a fellépő gyerekek szülei és az önkormányzat is segítik.

Kasztel Antal lapunknak elmondta, a Padkaporos Táncegyüttes Pitypang csoportja számára írta a darabot, melynek színpadra állításában Kátai Tibor a Padkaporos Táncegyüttes néptáncoktatója, Papp Nóra és Keserű Benedek táncosok a legfőbb segítői. Tarjányiné Lencsi a dalokat tanítja be a szereplőknek, Csík János magántanítványa, Szikszai Patrik és társai pedig zenélnek az előadáson, amelyet eredetileg a szeptember 13-án, a Padkaporos Táncegyüttes évadnyitóján mutattak volna be elsőként. Ám időközben felkérték a csapatot, hogy lépjenek fel augusztus 18-án a Bajuszfesztiválon. Mivel nagyon közeledik a fellépés időpontja, a lelkes csapat gőzerővel készül a premierre.

Az előadásról megtudtuk: egy félegyházi tánctáborban a tábortűznél hallanak a gyerekek a Fürdőszállóról, ahol egy szellem lakik, ami miatt nem merik megkezdeni az épület felújítását. A gyerekeket persze hajtja a kíváncsiság, és az éj leple alatt kiszöknek a táborból, hogy megnézzék a Fürdőszálló szellemét. Találkoznak is vele, aki elvarázsolja őket. Egy időutazás során Padkaporos megye Pitypang falu­jába kerülnek. A történet a szellem titkának leleplezését mutatja be – részletezte Kasztel Antal, aki azt is elmondta, hogy ez nem egy táncszínház, hanem kimondottan egy gyermekek részére írt színdarab, amit a tánc és az ének színesít.

– A darab megírásában az motivált, hogy ezek a táncos gyerekek más területen is megmutathassák tehetségüket. Itt énekelnek, táncolnak és prózát is mondanak. Egy ilyen előadás nagyon sok önbizalmat, magabiztosságot ad a gyerekeknek, és remélhetőleg egy életre szóló élményt és új barátságokat is – mondta Kasztel Antal, aki a félegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium oktatójaként nap mint nap fiatalokkal foglalkozik. Azt is megtudtuk, hogy jövőre lesz folytatása a darabnak. Már csak azért is, mert több gyerek is jelezte, hogy szeretne színdarabot írni és rendezni. – Ha mást nem is érünk el a darabbal, csak azt, hogy a gyermekekben olyan dolgok ébredtek, amik eddig nem, akkor már megérte a fáradozást – summázta Kasztel Antal.