Dán darabbal készül a bajai társulat a nyári nemzetközi fesztiválra

A Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválra idén nyáron a középiskolás csapatot szeretné elvinni Dely Géza, a Rábl Színpad vezetője. Jane Teller Semmi című előadását mutatják be. A dán írónő vegyes fogadtatású regényét mutatják be, melyet van olyan ország ahol betiltottak, máshol kötelező olvasmánnyá tettek.

Jane Teller műve a szülőknek nagyon fontos és hasznos tapasztalás, de nem könnyű szembenézni a mondanivalóval, hangsúlyozza a rendező. – Nagyon vártuk, hogy beinduljon az élet. Nagyon sok minden elmaradt és tulajdonképpen meg is állt mindenkinek az élete, a miénk is. Mi, a társulat tagjai sem találkoztunk. Az emberi oldal is kiüresedett, még a családok sem találkoztak, ennek is újra kell indulni. Sokaknak megváltozott az élethelyzete is, van, aki férjhez ment, babát vár, van, aki lediplomázott és azóta munkahelye is van, de olyan is van, akit a karantén alatt elbocsátottak és új munkahelye lett. Szóval van minden a társulatunknál, mint ahogy mindenkinél. A hobbitevékenységeket nagyon megérintette ez az időszak.

Még kérdés, hogy ki miben tud részt venni, mikor, ez is teljesen felborult ahhoz képest, amikor abbahagytuk. Kimaradt egy teljes évfolyam a beiskolázásból, az új középiskolások közül minden évben legalább 10-15 új tag is érkezik hozzájuk.

– Tartok attól is, hogyha újra indul az élet, akkor majd mindent egyszerre pótolnunk kellene. Városi színházbérleti kötelezettségeink vannak, elmaradt koncertelőadás, meghívásos előadások is elmaradtak. Ezeket mind be kell tervezni, hiszen mindenki várja azt, ami elmaradt. Van a tagságnak olyan része is, amely alig várja, hogy végre csináljunk valami újat. El kell kezdjük velük is a munkát, de attól tartok, hogy kicsit összecsúsznak a jövőben a bepótolni valók és az új projektek. Ez tud nehézséget okozni – mondta Dely Géza, a Rábl Színpad és Zenei Közösség vezetője .

Kicsit aggódik amiatt, hogy a közönség hogy fog reagálni. Mindenki várja, hogy végre legyen valami, de a nagy kérdés, mennyit fog elbírni a bajai színházszerető közönség, teszi fel a kérdést Dely Géza.

– Itt most mindenki fog pótolni. Nekünk a gyerekszínházban maradt el egy előadásunk, a Bambi mesejáték. Ha azt újra kezdjük, akkor harmadszor vágunk neki, lélekben is kicsit nehezebb. Elmaradt a Muzsikus 4-koncertünk ősszel, azt is mindenképpen szeretnénk bepótolni. Már most látom, hogy változásokkal fog csak menni. Nem mindenki tud majd benne részt venni, aki elkezdte, mert lehet, hogy megváltozott az élethelyzete – részletezte a vezető.

A korábbi vasvári színjátszó fesztiválról még van három meghívásuk, ebből egy hamarosan megvalósul, kettő még tolódik a karantén miatt, ez a Rém hangosan.

– Vasvárra most szeretném elvinni a középiskolás csapatot, Jane Teller Semmi című előadását mutatjuk be. A dán írónőnek ez egy vegyes fogadtatású regénye. Van olyan ország, ahol ezt az írást betiltották és van, ahol kötelező olvasmánnyá tették a diákoknak. Elgondolkodtató, megosztó története van. A diákoknak a szülők nélkül hogyan vadul el a világa, és hogyan képesek egymással akár gonoszak lenni és durva dolgokat megtenni – magyarázta Dely Géza.

Egyetért az írónőnek azzal a véleményével, hogy azért írta ennyire keményre a darabot, mert ő úgy tapasztalja, hogy a mai fiatalok, akik már gyerekkortól tévé, internet, horror- és akciófilmek mellett nőnek fel, egész más az ingerküszöbük, mint a mai 40-50-es korosztálynak, amely internet és akciófilmek nélkül vált éretté. Ő fontosnak tartja, hogy a mű elérje azt az ingerküszöböt, ahol ezekre a fiatalokra is tud hatni.

– Látva a középiskolásokat, egyetértek, és ami ennél sokkal fontosabb: a középiskolások is hasonlóképpen gondolják. A szereplők nagyon fontosnak tartják és úgy érzik, hogy ez róluk, nekik szól. Ha ők ezt így élik meg, akkor nekünk nem lehet további kérdésünk, hogy szabad vagy nem szabad. A szülők legszívesebben elhatárolódnának ettől, én viszont nagyon ajánlanám a figyelmükbe, mert a gyerekeikről szól. Az is egy nagy igazság – így, hogy már nekem is van gyerekem –, mi csak azt hisszük, hogy tudjuk, mi történik a gyerekeinkkel vagy mit éreznek, miket élnek meg. Ebbe így betekintést nyerni szülőként, azt hiszem, ez nagyon fontos és hasznos tapasztalás. Nem könnyű, ez igaz – zárta gondolatait Dely Géza, a Rábl Színpad és Zenei Közösség vezetője.