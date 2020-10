Bepótolják a 11. Szín-Tár találkozót a kecskeméti nemzetiben

A koronavírus járvány miatt márciusban elhalasztott találkozó november 8-12. között kerül megrendezésre a hazai és határon túli színészképző intézmények személyes és online részvételével Kecskeméten, légsterilizáló készülékekkel ellátott játszási helyeken.

A rangos színházi seregszemlére a Szent István Egyetem, Kaposvár – Rippl-Rónai Művészeti Kar 3. és 5. éves hallgatói, az ELTE Filmtudomány tanszék, a Thália Tanoda, a Pesti Magyar Színiakadémia fogadta el a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház meghívását. Online vesz részt az Újvidéki Művészeti Akadémia és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.

Az 5 nap alatt 10 előadással, filmvetítéssel és közönségtalálkozókkal is várják a fiatalságra is kíváncsi közönséget. A műsort és műfajokat tekintve széles spektrumot vonultat fel a találkozó: klasszikus és kortárs művek egyaránt képviseltetik magukat, Móricz Zsigmond művein keresztül, Brecht klasszikusán át Örkény Istvánig, a jól ismert My Fair Lady vagy a számos feldolgozásban színpadra állított Akárki című előadás.

A Szent István Egyetem, Kaposvár – Rippl-Rónai Művészeti Karával való együttműködés komoly múltra tekint vissza, hiszen a kecskeméti társulatba szerződött több tagja onnan érkezett (Decsi Edit, Szegvári Júlia, Koltai-Nagy Balázs). Emellett, a jelenlegi ötödéves színművész osztálynak – akiket a Móricz/Árvácska remix, Nihil és a Magyartalanságok Móricz Zsigmond új regényében előadásokban láthatnak -, Cseke Péter az osztályfőnökük. Az idén több előadásban is – így a Száll a kakukk fészkére, a Gardénia, a Nyolc nő, a Légy jó mindhalálig – játsszanak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban.

Az előadásokra kedvezményesen, 500 és 900 Ft-os jegyek vásárolhatók, online a www.kecskemetinemzeti.hu oldalon keresztül, vagy személyesen a jegypénztárban. A játszóhelyeken a nézők beengedése az előadás kezdése előtt 30 perccel történik, testhőmérséklet méréssel és kézfertőtlenítéssel. Az előadás alatt a maszk viselése kötelező. A Kelemen László Kamaraszínház és a Ruszt József Stúdiószínház nézőterén elhelyezett légtisztító berendezések biztosítják, hogy a nézők vírusmentes légkörben élvezhessék az előadásokat. A találkozó támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Borítóképünk illusztráció.