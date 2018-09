A sírkamrában felejtették a négy aranykorongot

Díszes ruhakapcsok, kalce­dongyöngyök, ezüstözött bronztükör, aranykorongok és egy rézkori sírkamra is feltárult a dusnoki határban végzett ásatások során. Dusnok-halom kincseit a kalocsai múzeumban lehet megtekinteni.

– Az 1800-as években készült katonai térképeken már jelölték a Dusnok-Garáb (halom) lelőhelyet, amit Vadász Éva, aki a Kalocsai-Sárköz területét kutatta, egy 1966-os terepbejárása során lelet nélküli halomként említett. Két éve, tavasszal egy dusnoki lakos honfoglalás kori lószerszámvereteket és szarmata emailos, zománcos díszítésű fibulát szolgáltatott be a szóban forgó lelőhelyről a kalocsai múzeumba – mesélte Szabóné Lantos Andrea, a Dusnok-halomi ásatás vezető régésze.

A kalocsai Viski Károly Múzeum és a bajai Türr István Múzeum egy közös leletmentő ásatás keretében két gazdag szarmata kori temetkezést tárt fel a területen 2016 októberében.

– A sírok rabolatlanok voltak. A leletmentés során két női sír egyikéből egy díszes, ezüstlemezzel borított bronzfibula – ruhakapcsoló tű – került elő. A másik sírban egy kiemelkedő szépségű, ép, ezüstözött bronz, koncentrikus körökkel díszített, perforált szélű, kör alakú tükör került elő – sorolta a kalocsai régész, aki elmondta, hogy tavaly a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával folytathatták az ásatást a területen, amiről kiderült, hogy emberkéz alkotta, mesterséges halom. Feltártak egy rézkori sírkamrát – amihez hasonló látható lesz a Viski-múzeum szeptember 15-én megnyíló kiállításán –, de a halomba a későbbi korokban is temetkeztek.

– Az ásatások során bronzkori, szarmata és honfoglalás kori sírok is előkerültek. A honfoglaló leleteket ezüst és ezüstözött rozettás lószerszámdíszek tették ki, melyek egy sírból származtak. Hat szarmata temetkezést is feltártunk, kettő férfi és négy női sírt. A kiállításon láthatóak lesznek azok a leletek – például fibulák és gyöngyök –, amik ezekből a sírokból származnak. A nők által használt kisebb tárolótáskákat is gyöngyökkel díszítették és az egyikből szokatlanul nagy méretű üveggyöngy és óriási méretű kalcedon­gyöngyök kerültek elő. Az elhunyt fülbevalóját is a kistáskába helyezték – mondta el Szabóné, aki hozzátette, hogy a halom közepén egy késő bronzkori, halomsíros kultúrához köthető sírt is találtak. A sírt ugyan feldúlták, de így is előkerült egy hullámos szárú bronztű és egy edény, amit a halott lábára helyeztek.

– A feltárás eredményei kiemelkedőnek tekinthetők. A lelőhelyről bebizonyosodott, hogy valóban mesterséges halom, illetve a környező területeken – úgy, mint a Kalocsai-­Sárközben és a Duna mentén – nem volt még ilyen jellegű feltárás, így ez kuriózumnak tekinthető a hazai kutatásban – összegzett Szabóné Lantos Andrea, aki a bajai múzeum régészével, Andrási Rékával együtt irányította a dusnoki tervásatást.

Előkelőség pihent a hant alatt

A halom aljában, annak szinte a mértani közepén egy rézkori sírkamra helyezkedett el, melyben a közösség egy kiemelkedő tagját helyezték örök nyugalomba. A négyzet alakú, mintegy 16 négyzetméteres sírkamra faszerkezetét is megtalálták. – A sírt sajnos kirabolták, de néhány embercsont, egy edény összetört töredékei és négy, valószínűleg ruhadíszként szolgáló aranykorong így is a sírban maradt – tudtuk meg Szabóné Lantos Andreától, aki hozzátette: a

radiokarbon vizsgálatok alapján a sírkamrát időszámításunk előtt, 4000 körül alakították ki.

Az „És álljon a domb, a multak jele…” elnevezésű időszaki kiállítás megnyitója szeptember 15-én 11:30-kor lesz a Viski Károly Múzeumban. A kiállítás egy éven keresztül, 2019. szeptember 15-ig lesz látogatható.