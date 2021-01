A magyar kultúrát ünneplik a szimfonikusok és a táncosok

A magyar kultúra napja alkalmából egy különleges vide­ót készített a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és a Kecskemét Táncegyüttes. Mindehhez olyan zeneművet választottak, mely méltó Kecskeméthez és a magyar kultúra megünnepléséhez.

A pandémiás időszak a kultúra, a zene és a tánc világában működő közösségek számára rendkívül nehéz, megpróbáltatásokkal teli. Ugyanakkor tele vannak energiával, tenni akarással, alig várják, hogy dolgozhassanak, ismét közönség elé állhassanak. Kecskemét két patinás, nagy múltú együttese, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és a Kecskemét Táncegyüttes már többször dolgozott együtt. Most úgy döntöttek, hogy a Magyar Kultúra napja alkalmából egy közös videót készítenek, melyet bárki megtekinthet, és méltó módon megemlékezhet a magyar kultúra nagyjairól.

Az ötperces videóban Kodály Zoltán Háry Intermezzója hallható a Szimfonikus Zenekartól, Blázy Lajos vezényletével, melyre a Kecskemét Táncegyüttes négy párja táncol. A videó a Hírös Agóra kulturális központban lett felvéve, és az intézmény Facebook-oldalán tekinthető meg január 22-étől.

– Nekünk és a táncegyüttesnek is nagyon sok fellépésünk maradt el a 2020-as évben. Közben gyártottunk online tartalmakat, melyek nagy sikert arattak a közönségünk körében, de ez mégsem olyan, mintha valódi színpadon, valódi közönség előtt élőben játszottunk volna – jegyezte meg Földi Jácint, a szimfonikusok művészeti vezetője.

– Legutóbb, advent időszakában, négy kis videót készítettünk a zenekarral, mellyel az ünnepre való készülődés meghittségéhez szerettünk volna hozzájárulni. Jólesett a munka, ráadásul nemcsak próbáltunk, hanem online a közönség elé álltunk. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy a magyar kultúra napja alkalmából is összehozhatnánk egy videót, melybe azonban már a Kecskemét Táncegyüttest is bevonnánk. Az ötletem pozitív fogadtatásra talált, így született meg a kultúranapi videónk. A munka jól ment, mindenki hatalmas örömmel vetette bele magát a közös projektbe – tette hozzá Földi Jácint.

Miért pont a Kodály Zoltán Háry Intermezzót választották? Erre is rákérdeztünk.

– A választásunk azért esett Kodály ismert művére, hiszen Kecskemét város szülöttje és az ő személyisége és munkássága nem maradhat ki a magyar kultúranapi megemlékezésből. A Háry János Kodály Zoltán eredetileg öt kalandból álló, 1926-ban, a Magyar Állami Operaházban bemutatott daljátéka. A darab jelentősége elsősorban abban áll, hogy általa a magyar népdal bekerült a magyar színházakba. Külföldi színházakban nem tudott repertoárdarab lenni, de Kodály 1927-ben a daljáték legjellegzetesebb dallamaiból összeállított egy hattételes zenekari szvitet. Ennek az ősbemutatója New Yorkban zajlott le és Kodály egy csapásra világhírnévre tett szert. Az opera eltűnt a külföldi operaházak repertoárjáról, de a belőle készült szvitet ma is szívesen játsszák a világ nagy hangversenytermeiben. Előadásunkban a mű V. tételét, az Intermezzo közjátékot adjuk elő közösen a Kecskemét Táncegyüttessel. Darabválasztásunk oka mindemellett az is volt, hogy már több alkalommal színpadra vittük ezt a tételt a táncegyüttessel, így nagyon hatékonyan és gyorsan megtudtuk valósítani. A zenekar játszotta a közelmúltban az egész művet, de tervben van, hogy a jövőben ismét bemutatjuk Kodály városában – részletezte.

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar gondolkodik egy nagyobb lélegzetvételű, háromnegyed órás videón is, melyet a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál idején adnának közre. A zenekart Erdei Péter karnagy vezényelné. Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nem tartható meg a nagy múltú kulturális seregszemle, melyet minden évben a szimfonikusok koncertje nyit meg. Idén egy világsztár trombitaművész közreműködésével adtak volna koncertet, melyet a korlátozások feloldása után mindenképpen pótolnának, hiszen a koncert után még két napra maradna városunkban, hogy egy országos mesterkurzust tartson. E helyett mutatnának be egy művet online formában.

A péntektől látható kultúranapi videóban a Kecskemét Táncegyüttest négy táncospár képviseli, többek között Lukács László vezető is színpadra lépett.

– Hatalmas öröm volt számunkra, hogy ismét színpadra állhattunk, magunkra ölthettük a népviseletet és táncolhattunk. A négy párt, azaz a nyolc táncost a táncegyüttes oktatóiból, valamint a felnőtt tánccsoport tagjai közül választottuk ki – mesélte Lukács László, a táncegyüttes művészeti vezetője, aki mellett Böde István vezetőhelyettes is táncol.

– Rendkívül nehéz év van mögöttünk, a táncóráinkat teljesen le kellett állítanunk tavasszal is és novembertől kezdve is. Együttesünk keretében több mint háromszázötvenen járnak hozzánk táncolni. Online formában zajlanak a néptáncórák, törekszünk rá, hogy tartsuk a lelket a gyerekekben, felnőttekben, megtartsuk bennük a motivációt. Nagyon nehéz, lassan már lehetetlen. A szülők is mindenben partnerek, de már a türelem, a kitartás a végét járja, hiszen egy online óra össze sem hasonlítható a személyes jelenléttel. Országosan elmondható, hogy a tánciskolák tagjainak legalább 15–20 százaléka lemorzsolódott, sajnos ez alól mi sem vagyunk kivételek – árulta el Lukács László.