Újjászületik a félegyházi Ifjúsági Sporttelep

Bár a koronavírus-járvány jelentősen átalakította a város fejlesztési terveit és az önkormányzat számos beruházást kénytelen elhalasztani, mégsem állnak meg teljesen a fejlesztések. Így például hamarosan új sport- és szabadidőközpont létesül a volt Ifjúsági Sporttelep területén.

A beruházással, a környékbeliek nagy örömére, új életre kel az évek óta elhanyagolt terület. Az eredeti tervekkel ellentétben azonban a fejlesztést két ütemre bontották, és a megnövekedett kiviteli költségek miatt további támogatásra pályázik az önkormányzat. Az első ütemben a már elnyert 307 millió forintos támogatásból újul meg az egykor szebb napokat megélt sportpálya, ahol lesz többek között kosárlabda- és futballpálya, felnőttkondipark, játszótér és rendezvényhelyszín, de ott kap helyet a polgárőrház is, illetve épül egy szolgálati lakás azért, hogy állandó gondnoka legyen a pályának.

A munkálatok a régi épületek bontásával már elkezdődtek, de a teljes beruházás valószínű, hogy csak jövőre fejeződik be – tudtuk meg dr. Gyuricza Gergőtől, a fejlesztési csoport vezetőjétől. Azt is elmondta, hogy a második ütemben újul meg a sportpálya szomszédságában található nyolc szociális bérlakás, ennek megvalósítására nyújtott be újabb pályázatot a félegyházi önkormányzat további támogatás reményében. Amennyiben sikeres lesz a megyei önkormányzathoz beadott pályázat, akkor az önkormányzati önerő minimalizálásával 233 millió forintot fordíthatnak az Ifjúsági Sporttelep szomszédságában található bérlakások felújítására, illetve a sportpálya és környezetének megújítására