Újabb öt évre kapott megbízást a vezető

A kiskőrösi önkormányzat egyhangúlag támogatta Turán Istvánné kinevezésének a meghosszabbítását. A városi könyvtár vezetője 2025. január végéig irányítja a település kulturális intézményét.

Újabb öt évre meghosszabbította Turán Istvánné igazgatói kinevezését a kiskőrösi önkormányzat. A testület a napokban egyhangúlag fogadta el a városszerte jól ismert vezető pályázati anyagát.

Az ismert könyvtáros szakember 39 éve dolgozik a szakmában. A könyvtárat 2000 óta vezeti, most az ötödik ciklusát kezdte meg. Bár elmehetett volna nyugdíjba a 40 év szolgálati viszonyt kihasználva, de ezzel a lehetőséggel nem élt. Mint mondta, vannak megvalósítandó elképzelései, és egy olyan támogató csapat áll mögötte, akik tele vannak ötletekkel, ezért érdemes belevágni a következő öt évbe.

A korábbi hagyományos szolgáltatások megőrzése mellett a szolgáltatásokban történő előrelépés fontos, fogalmazott. Azaz ne csak a művelődés és a kultúra helye legyen a könyvtár, hanem egyben közösségi színtér is legyen. Kérdésünkre elmondta: missziónak tekinti azt, hogy az olvasáskultúra fejlesztésének a helye legyen a könyvtár. Kérdés persze az is, hogyan lehet szembe menni azzal a webes kommunikációs folyamattal, amelynek lényege a gyors és rövid üzenetek azonnali továbbítása. Az igazgatónő szerint a világháló kiváló eszköz az információk szerzésére, de ha mély tudást akar valaki elsajátítani, vagy ki akar kapcsolódni az olvasással, akkor ehhez papír alapú könyv kell. Az e-book olvasó vagy akár a telefon is alkalmas olvasásra, de közel sem lehet úgy forgatni, mint a klasszikus könyvet. Az olvasáshoz hozzátartozik a könyvek fizikai érzése.

A könyvtárosoknak nem csak a könyvek kiadása a dolga. A világhálón történő eligazodás elősegítése is a feladatuk közé tartozik. Főként az idősebb generációk tagjai igénylik leginkább ezt a szakmai támogatást. A könyvtáros egyik feladata az információ keresése évszázadok óta, ez a web világára is vonatkozik. Az intézmény olyan kiscsoportoknak is helyet ad, amelyek tagjai nem biztos, hogy szervezeti formában kívánnak megjelenni, hanem például klubok formájában működnek. Létezik például egy, a legnagyobb közösségi oldalon megtalálható, Kiskőrös múltjával foglalkozó csoport, amelyhez háromezer ember kapcsolódik. Ezzel a csoporttal személyesen is szeretnének találkozni a könyvtárban. A könyvtár tartalomszolgáltató is akar lenni. A könyvtár honlapján keresztül például elérhető a Kiskőrös múltjából című e-folyóirat, mely a helytörténeti kutatásokat mutatja be cikkeken keresztül. Ez ritka az országban. Ezen keresztül nagyon sok embert lehet megszólítani.