Tündérszépek 2020 – Így nyújthatod a legjobb formádat a versenyen!

Tündérszépek szépségversenyünkre már elkezdődött a jelentkezés, hírportálunk pedig összegyűjtött néhány jó tanácsot, hogy a szépség mellett mire lesz még szükséged a sikeres megmérettetéshez.

Tündérszépek szépségversenyünk nagy népszerűségnek örvend, mind a jelentkezők, mind olvasóink körében, ezért ismét elindítottuk a versenyt, és ezúttal is Bács-Kiskun megye legszebb lányát keressük. Ha te is ki szeretnéd próbálni magad IDE KATTINTVA megteheted.

1. Étkezz egészségesen!

Az egészséges táplálkozás nem csak a hosszú élet, de a szép bőr, sok energia és a jó kisugárzás titka is. Egy szép nő ugyanis akkor igazán szép, hogyha erős a szervezete, és nem csak külsőleg, de belsőleg is stimmel nála minden. Fogyassz sok zöldséget, gyümölcsöt, kerüld a zsíros, magas szénhidráttartalmú ételeket. Igyekezz mellőzni az alkoholt és a kávéfogyasztásra is ügyelj! Óvakodj a nassolástól is, hiszen az később nem csak a külsődön fog meglátszódni, de az akaraterődön is, hogy ellent tudsz-e állni a cukor vagy csoki csábításának.

2. Sportolj!

Igyekezz heti 3-4 alkalommal mozogni. Ez nem csak formálja az alakodat, de szellemileg is feltölt a nap folyamán. Érdemes több fajta sportot kombinálni, de az a lényeg, hogy érzed jól magad abban a mozgásformában, amit választasz. A konditermi órák nagyon hasznosak tudnak lenni, de kellemes időtöltés lehet a futás vagy az úszás is. Sok szépség a jógára esküszik, napjainkban ez a legkellemesebb kikapcsolódást nyújtó foglalkozás.

3. Le a narancsbőrrel!

Mint mindig, az étkezés felel mindenért, figyelj arra, mit eszel. Ezen kívül igyál sok vizet, sportolj rendszeresen. A szerencsésebbeknek ennyitől eltűnik a narancsbőre, de azok se adják fel, akiknek nem. Ha dohányzol, mondj le a róla, radírozd rendszeresen a bőröd, masszírozd, szaunázz. Ha ez sem válik me, járj masszőrhöz és találd meg a számodra megfelelő krémet, ami segíthet a problémában.

4. Aludj sokat! A kutatások nem véletlen hangsúlyozzák, hogy napi 7-8 óra alvás szükséges az egészséges életvitelhez. Hiába teljesíted ugyanis az előző pontokban foglaltakat, ha mellette keveset pihensz. A fáradtság és a táskák a szemek alatt nagyon nem mutatnak jól egy szépségversenyen. Nyújtsd a legjobb formád, amihez a kisimult bőr és a teljes energiabedobás elengedhetetlen!

5. Inspiráld magad!

A nők rosszabb pillanataikban a tükörbe nézve könnyen elveszítik önbizalmukat és motivációjukat. Ha ezen Te túl tudsz lépni, akkor már jól teljesítesz. Tűzz ki célokat és időnként ellenőrizd, mire jutottál. Ne legyél telhetetlen, örülj az elért eredményeknek és azok motiváljanak tovább!

+1 motiváció

Azon túl, hogy egy életre szóló élményt szerezhetsz, egy felkészítőtábor, számtalan nyeremény, vásárlási utalványok, mobiltelefonok és egzotikus utazás is vár a legszebbekre. Sőt, idén a szavazók között is osztunk ki ajándékokat, így érdemes lesz izzítani a különböző elektronikus eszközöket!

Ne habozz, légy Te Bács-Kiskun megye, sőt az ország legszebb lánya! Bővebb infó és jelentkezés: tunderszepek.hu