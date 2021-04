Több fejlesztés is megvalósulhat a Vadkerti-tónál

Átadták a munkaterületet a Vadkerti-tó kempingjében, ahol százmillió forintból valósul meg egy új kiszolgáló­épület, és a strandfürdő területén egy új, többfunkciós játszótér is megépül.

Egy átfogó koncepció mentén próbálja az önkormányzat a Vadkerti-tavat a mai kor igényeinek megfelelő strandfürdővé fejleszteni, modernizálják a strand területét és fejlesztik a kempinget is, a beruházási tervek már évekkel ezelőtt elkészültek. A beruházás első és második üteme tavaly meg is valósult, a strandfürdő bejáratánál épült egy új fogadóépület. Kialakítottak egy új partszakaszt is, amely néhány olyan új elemmel és szolgáltatással is bővült, ami eddig nem volt. A fogadóépületben új mosdókat alakítottak ki és egy orvosi szoba is helyet kapott, ez a fejlesztés 440 millió forintba került, amit a város pályázati forrásból valósított meg – mondta el Kárász András, Soltvadkert alpolgármestere a munkaterület átadásakor.

– Azt tapasztaltuk, hogy az ide látogató vendégek egyre inkább igénylik a magasabb szolgáltatásokat, ezeket az igényeket szeretnék a fejlesztésekkel kielégíteni – hangsúlyozta az alpolgármester, aki szólt a most kezdődött harmadik és negyedik beruházási ütemről is, amelyet a soltvadkerti Maxbeton Kft. végez, és amely keretében a kemping fejlesztése valósul meg.

Épül egy 140 négyzetméter alapterületű kiszolgálóépület

azoknak a vendégeknek, akik igénylik, bérelhető fürdőszoba, csecsemőfürdető, mozgáskorlátozott-mosdó, mosókonyha, és külső zuhanyzókkal igyekeznek a belső teret mentesíteni.

A kiszolgálóépület 80 millió forintba kerül, és további 20 millió forintért a strandfürdő területén épül egy korszerű, háromfunkciós játszótér is, amely az egészen kicsi gyerekektől a tinédzserekig kínál olyan játékelemet, amit szívesen használnak majd.

Később folytatódik a kemping átalakítása, egy új fogadóépületet szeretnének építeni recepcióval, mosdóval, csomagátvételi ponttal, büfével és üzletekkel kiegészítve. Az alpolgármester elmondta azt is, hogy majd felparcellázzák a kemping területét és kijelölik a sátorhelyeket, valamint bővítik a lakóautók beállási lehetőségeit, egy európai komfortfokozatú, középkategóriás kempinget szeretnének létrehozni.

Az ötödik ütemben megvalósuló távolabbi tervek között szerepel a tó körüli sétány megújítása, úgy, hogy a sétány egy része a víz felett lesz kiépítve, stégszerű kilátópontokkal, amely egy látványos része lesz a tervezett fejlesztéseknek.

A projekt további fő eleme lesz még a kemping területén lévő, valamint az önkormányzati szálláshelyek számának bővítése, amelyet szintén későbbi pályázati forrásokból szeretnének megvalósítani.

Font Sándor (Fidesz–KDNP), a térség országgyűlési képviselője a munkaterület átadásán elmondta, hogy még 2020-ban a költségvetési törvényben egy benyújtott módosító indítványára sikerült költségvetési forrást biztosítani a már megkezdett soltvadkerti turisztikai fejlesztéshez.

– Szűk félúton vagyunk a tó környezetét érintő komplex fejlesztésnek, melynek az első egynegyede már tavaly megvalósult. Ennek egy közbenső része a mostani 100 milliós beruházás, és már kész vannak a további milliárdos nagyságrendű fejlesztési tervek a további turisztikai fejlesztésére vonatkozóan – mondta a képviselő, aki kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány miatt tavaly rövid időre veszélybe került a támogatás.

A járvány elleni védekezéshez létrehozott kormányzati alapba csoportosították ugyanis a tófürdő fejlesztésére kapott 100 milliós összeget is tavaly tavasszal.

– Amikor nyáron csitult a járványhelyzet, akkor nyílt arra lehetőség, hogy Varga Mihály pénzügyminiszterrel több alkalommal is egyeztessek a 100 millió forint felszabadításáról. Tavaly novemberben dőlt el, hogy a kormány felszabadította ezt az összeget, így elindulhatott a mostani beruházást megelőző közbeszerzés és minden egyéb folyamat – tette hozzá Font Sándor, aki kiemelte, hogy nagyon kevesen kapták vissza a járványalapba átcsoportosított pénzforrásaikat, ezért meg kell becsülni, és örülni, hogy a döntéshozók megértették, miért fontos Soltvadkertnek ez a beruházás.